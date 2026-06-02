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Mad TV News 02.06.2026

Ο Θάνος Παπαχάμος στο Talk to Mad: «Δεν με ήξερε κανείς και η Ναταλία Γερμανού μου έδωσε μια ευκαιρία που δεν θα ξεχάσω ποτέ»

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Ο Θάνος Παπαχάμος αποκαλύπτει τα πάντα για τη διαδρομή του στην τηλεόραση, τη συνεργασία με τη Ναταλία Γερμανού και την έντονη εμπειρία της Eurovision
Μαρία Χατζηγιάννη

Στην πρόσφατη συνέντευξή του στην Αθηνά Κλήμη και την εκπομπή Talk to MAD, ο Θάνος Παπαχάμος ξετύλιξε το κουβάρι της ζωής του, αποδεικνύοντας ότι η τηλεόραση δεν είναι απλώς ένα λαμπερό σκηνικό, αλλά ένας χώρος που απαιτεί συνέπεια, δουλειά και πάνω από όλα, ευγνωμοσύνη.

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Ο δημοσιογράφος, που σήμερα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της επιτυχημένης εκπομπής Studio 4, δεν δίστασε να μοιραστεί τις λιγότερο «λαμπερές» στιγμές του ξεκινήματός του: «Ήδη από όταν ξεκίνησα τις σπουδές μου ξεκίνησα να κάνω και πρακτική σε αρχεία, βιβλιοθήκες, όλα αυτά. Και μόλις με είδαν μέσα στη βιβλιοθήκη που άρχισα να δουλεύω, πνίγηκα πάρα πολύ. Είπα “δεν το κάνω εγώ αυτό, συγγνώμη, ευχαριστώ πολύ” και ξεκίνησα να δουλεύω για να σπουδάσω δημοσιογραφία». Με αυτή την αυθόρμητη απόφαση, ο Θάνος άφησε πίσω του τα ιστορικά αρχεία για να ακολουθήσει το όνειρό του.

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Η καθοριστική κλήση από τη Ναταλία Γερμανού

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα κεφάλαια της πορείας του ήταν η στιγμή που η Ναταλία Γερμανού τον εντόπισε μέσω των social media. «Χτυπάει το τηλέφωνό μου… “Γεια σου, Θάνο, είμαι η Ναταλία Γερμανού”. Λέω “ξεκίνησαν πάλι οι φάρσες”. Μου λέει “του χρόνου θα είσαι στο Καλύτερα Δεν Γίνεται”», εξομολογείται ο ίδιος. Για τον Θάνο, αυτή η εμπειρία δεν ήταν μόνο μια επαγγελματική ευκαιρία, αλλά ένα μάθημα ζωής: «Η Ναταλία ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είδε κάτι. Ελπίζω ό,τι είδε να της το ανταπέδωσα… και που έδωσε μια ευκαιρία σε έναν άνθρωπο που δεν τον ήξερε κανείς. Τον καλοφόρεσε, τον καλοέντυσε, τον έβαλε δίπλα της σε ένα φοβερό brand που λέγεται Ναταλία».

Δύο κόσμοι σε απόλυτη ισορροπία

Αναλύοντας το τοπίο των Μέσων σήμερα, ο Θάνος Παπαχάμος τονίζει τη συμπληρωματική σχέση μεταξύ παραδοσιακής τηλεόρασης και διαδικτύου. Παρά τις φήμες περί αντικατάστασης, ο ίδιος πιστεύει πως οι δύο κόσμοι «κρατιούνται χέρι-χέρι». «Αν ανοίξεις το TikTok, αποσπάσματα από την τηλεόραση βλέπεις. Ή από την άλλη πλευρά, η τηλεόραση παίζει κυρίως αποσπάσματα από τα vidcast και τα social. Άρα κάπως λίγο έχει πιάσει το ένα το χεράκι του άλλου και πάνε παρέα», σημειώνει. Για τον ίδιο, το διαδίκτυο δεν είναι απλώς μια «εύκολη λύση», αλλά ένας χώρος όπου γίνεται εξαιρετική δουλειά, αναφέροντας ως παράδειγμα τον Ανέστη Ευαγγελόπουλο. Όσο για το δικό του «backup» στα social media, δηλώνει: «Πάντα μου αρέσει να δημιουργώ περιεχόμενο. Αν αυτό γίνει και δουλειά, οκ. Νιώθω μια μικρή ανασφάλεια να πω ότι είναι μόνο αυτό τώρα, αλλά go with the flow».

Η εμπειρία της Eurovision και η «σιδηρά» πειθαρχία

Η κάλυψη της Eurovision από τη Βιέννη ήταν η κορύφωση μιας πολύ απαιτητικής χρονιάς. Ο Θάνος μίλησε με πάθος για τον τρόπο που προσέγγισαν το project μαζί με την Κέλλυ Βρανάκη, δηλώνοντας πως «πήγαμε ως δημοσιογράφοι, όχι ως δύο άνθρωποι νέοι, ωραίοι, οι οποίοι εμφανίστηκαν μπροστά από μια κάμερα». Παρά την αυστηρή κριτική που δέχθηκαν οι νέοι παρουσιαστές, ο ίδιος έμαθε να εστιάζει στην ουσία: «Πιο πολύ στενοχωρήθηκα διότι δεν αξιολογήθηκε όλο το concept… Παρόλα αυτά, νομίζω ότι αυτό που αποδείχθηκε είναι ότι είχαμε υπομονή και μέχρι το τέλος το κάναμε αξιοπρεπώς».

Η αγάπη για το ραδιόφωνο και το μέλλον στο σανίδι

Κλείνοντας τη συνέντευξη, ο Θάνος αποκάλυψε την επιθυμία του να επιστρέψει στο ραδιόφωνο, το οποίο θεωρεί την απόλυτη «συντροφιά». Παράλληλα, μίλησε για τα θεατρικά εργαστήρια που παρακολουθεί, ξεκαθαρίζοντας πως δεν βιάζεται να χαρακτηριστεί «ηθοποιός»: «Δεν θέλω να γίνω ηθοποιός που αν προέκυπτε μπορεί και να μου άρεσε, αλλά θα ήθελα να το κάνω με τον ίδιο σεβασμό που κάνω και αυτό που κάνω τώρα… πιο οργανωμένα». Μέχρι τότε, ο Θάνος παραμένει ένας άνθρωπος που «αγχώνεται» με την καλή έννοια, φτάνοντας πάντα νωρίτερα στη δουλειά για να πάρει τον χρόνο του, να νιώσει οικεία και να προσφέρει το 100% της ενέργειάς του μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

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Talk To Mad Θάνος Παπαχάμπος
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