Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Events 03.06.2026

Αντώνης Ρέμος – Onirama: Όταν μετέτρεψαν ένα ερωτικό τραγούδι σε καλοκαιρινό hit στα Mad VMA 2007

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Μια βραδιά που τα MAD VMA «έσβησαν» τα όρια ανάμεσα στο λαϊκό συναίσθημα και την pop ενέργεια, δημιουργώντας μία από τις πιο απρόσμενες συνεργασίες
Πόπη Βασιλείου

Τα Mad Video Music Awards δεν ήταν ποτέ απλά μια απονομή βραβείων. Ήταν πάντα το σημείο όπου η ελληνική μουσική σκηνή έβγαινε από τα συνηθισμένα της, δοκίμαζε συνεργασίες που δεν θα έβλεπες αλλού και μετέτρεπε γνωστά τραγούδια σε live εμπειρίες που έμεναν στη μνήμη. Στα μέσα των 00s, η σκηνή των Mad VMA είχε ήδη καθιερωθεί ως το απόλυτο μουσικό playground, όπου το pop, το λαϊκό και το rock μπορούσαν να συναντηθούν χωρίς κανόνες.

Αντώνης Ρέμος
https://www.instagram.com/aremovic/

Σε αυτό το κλίμα, το 2007 έρχεται ένα act που θα συζητιόταν για καιρό. Ο Αντώνης Ρέμος ανεβαίνει στη σκηνή με τους Onirama και το τραγούδι «Θα’ πρεπε», ένα κομμάτι που ήδη είχε καταγραφεί ως ερωτική μπαλάντα, αλλά εκείνη τη βραδιά αποφασίζει να αλλάξει εντελώς πρόσωπο.

MAD VMA 2026: Η Klavdia μιλά στο Mad.gr για τη δύναμη της μπαλάντας, τη νοσταλγία και τα «Συντρίμμια»

Από τα πρώτα δευτερόλεπτα γίνεται ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται για μια απλή live εκτέλεση. Οι Onirama φέρνουν μαζί τους μια εντελώς διαφορετική ενέργεια, γεμάτη ρυθμό, ένταση και pop-rock διάθεση, και το τραγούδι αρχίζει να αποκτά έναν νέο παλμό. Η μπαλάντα δεν χάνεται, αλλά “σπάει” και ξαναχτίζεται πάνω σε ένα πιο γρήγορο, πιο χορευτικό πλαίσιο.

Ο Ρέμος κρατά το συναίσθημα και τη φωνητική δύναμη του κομματιού, ενώ οι Onirama προσθέτουν εκείνο το στοιχείο της μπάντας που ανεβάζει τη σκηνή σαν live συναυλία. Το αποτέλεσμα είναι ένα υβρίδιο που δεν μοιάζει ούτε καθαρά λαϊκό ούτε καθαρά pop. Αυτό που ξεκίνησε ως ερωτικό τραγούδι, μετατρέπεται σε ρυθμικό sing-along, με την ενέργεια της σκηνής να περνάει κατευθείαν στην αίθουσα. Είναι από εκείνες τις στιγμές που δείχνουν γιατί τα Mad VMA θεωρούνταν πάντα το πιο απρόβλεπτο μουσικό event στην Ελλάδα.

Το συγκρότημα ONIRAMA σε ασπρόμαυρη φωτογραφία με ένα κίτρινο λουλούδι.
Τα μέλη του συγκροτήματος ONIRAMA ποζάρουν σε ασπρόμαυρο φόντο.

Η συγκεκριμένη συνεργασία έμεινε στη μνήμη όχι μόνο για το όνομα των καλλιτεχνών, αλλά για τον τρόπο που κατάφερε να «ξαναδιαβάσει» ένα ήδη γνωστό τραγούδι. Το «Θα’ πρεπε» απέκτησε δεύτερη ζωή εκείνη τη βραδιά, αποδεικνύοντας ότι ένα κομμάτι μπορεί να αλλάξει χαρακτήρα όταν συναντήσει μια διαφορετική μουσική προσέγγιση.

MAD events: Οι 5 πιο ανατρεπτικές εμφανίσεις της Τάμτα που άφησαν εποχή

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Mad Video Music Awards MAD VMA 2026 MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ ONIRAMA ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Θάνος Παπαχάμος στο Talk to Mad: «Δεν με ήξερε κανείς και η Ναταλία Γερμανού μου έδωσε μια ευκαιρία που δεν θα ξεχάσω ποτέ»

Ο Θάνος Παπαχάμος στο Talk to Mad: «Δεν με ήξερε κανείς και η Ναταλία Γερμανού μου έδωσε μια ευκαιρία που δεν θα ξεχάσω ποτέ»

02.06.2026
Επόμενο
Το κτήμα των 150 στρεμμάτων του Will Smith – Τα πολυτελή resorts μοιάζουν μικρά μπροστά της

Το κτήμα των 150 στρεμμάτων του Will Smith – Τα πολυτελή resorts μοιάζουν μικρά μπροστά της

03.06.2026

Δες επίσης

Mad VMA 2026: Αυτοί είναι οι «νέοι πρωταγωνιστές» που θα ταράξουν τα νερά της ελληνικής μουσικής!
Mad Video Music Awards

Mad VMA 2026: Αυτοί είναι οι «νέοι πρωταγωνιστές» που θα ταράξουν τα νερά της ελληνικής μουσικής!

03.06.2026
Η Ανδρομάχη στο MAD VMA Vidcast 2026: «Ετοιμάζουμε μια συνεργασία-έκπληξη με πολύ τζέρτζελο στη σκηνή»
Mad Video Music Awards

Η Ανδρομάχη στο MAD VMA Vidcast 2026: «Ετοιμάζουμε μια συνεργασία-έκπληξη με πολύ τζέρτζελο στη σκηνή»

02.06.2026
Ποιο τραγούδι του Michael Jackson μπήκε ξανά στο Billboard Hot 100;
Μουσικά Νέα

Ποιο τραγούδι του Michael Jackson μπήκε ξανά στο Billboard Hot 100;

02.06.2026
Céline Dion: Η μεγάλη επιστροφή στο Παρίσι με 10 επιπλέον συναυλίες που ανατρέπουν τα δεδομένα
Μουσικά Νέα

Céline Dion: Η μεγάλη επιστροφή στο Παρίσι με 10 επιπλέον συναυλίες που ανατρέπουν τα δεδομένα

02.06.2026
O Akylas για τα MAD VMA 2026: «Αυτό που θα δείτε στη σκηνή είναι μια πρώτη γεύση από το tour μου»
MAD RADIO 106.2

O Akylas για τα MAD VMA 2026: «Αυτό που θα δείτε στη σκηνή είναι μια πρώτη γεύση από το tour μου»

02.06.2026
Sanremo 2027: Έρχεται η αλλαγή που μπορεί να «ανατρέψει» τη Eurovision στην Ιταλία
Μουσικά Νέα

Sanremo 2027: Έρχεται η αλλαγή που μπορεί να «ανατρέψει» τη Eurovision στην Ιταλία

02.06.2026
«Flame Music Festival»: Όλη η ελληνική urban σκηνή σε ένα διήμερο – υπερπαραγωγή
Μουσικά Νέα

«Flame Music Festival»: Όλη η ελληνική urban σκηνή σε ένα διήμερο – υπερπαραγωγή

02.06.2026
Ο Drake κυριαρχεί στο Billboard 200: Το «ICEMAN» στο No1 για δεύτερη εβδομάδα
Μουσικά Νέα

Ο Drake κυριαρχεί στο Billboard 200: Το «ICEMAN» στο No1 για δεύτερη εβδομάδα

02.06.2026
Jay-Z: Η μεγάλη επιστροφή και το «καρφί» στους επικριτές του επί σκηνής
Μουσικά Νέα

Jay-Z: Η μεγάλη επιστροφή και το «καρφί» στους επικριτές του επί σκηνής

02.06.2026
MAD VMA 2026: Η Klavdia μιλά στο Mad.gr για τη δύναμη της μπαλάντας, τη νοσταλγία και τα «Συντρίμμια»

MAD VMA 2026: Η Klavdia μιλά στο Mad.gr για τη δύναμη της μπαλάντας, τη νοσταλγία και τα «Συντρίμμια»

Καλοκαιρινά smoothies που θα σε «σώσουν» από τη ζέστη – Οι 3 πιο δροσερές γεύσεις του καλοκαιριού

Καλοκαιρινά smoothies που θα σε «σώσουν» από τη ζέστη – Οι 3 πιο δροσερές γεύσεις του καλοκαιριού

Γιατί το βούτυρο ντεμακιγιάζ είναι η κίνηση-ματ το καλοκαίρι;

Γιατί το βούτυρο ντεμακιγιάζ είναι η κίνηση-ματ το καλοκαίρι;

Πώς να ζήσει η γάτα σου περισσότερα χρόνια με 4 απλά βήματα

Πώς να ζήσει η γάτα σου περισσότερα χρόνια με 4 απλά βήματα

5 summer design trends που θα μεταμορφώσουν το σπίτι σου

5 summer design trends που θα μεταμορφώσουν το σπίτι σου

5 λάθη που κάνουν τα ζευγάρια όταν μένουν για πρώτη φορά μαζί

5 λάθη που κάνουν τα ζευγάρια όταν μένουν για πρώτη φορά μαζί

Νέα υποχρέωση δημιουργίας Εθνικής Βάσης Δεδομένων ΜΜΕ έως τα τέλη Ιουνίου!

Νέα υποχρέωση δημιουργίας Εθνικής Βάσης Δεδομένων ΜΜΕ έως τα τέλη Ιουνίου!

Σαββατιάτικες Τυπολογίες: Συμμαχίες στο τηλεκοντρόλ, πρόστιμα… κατόπιν εορτής και η εβδομάδα που τα media γύρισαν σελίδα

Σαββατιάτικες Τυπολογίες: Συμμαχίες στο τηλεκοντρόλ, πρόστιμα… κατόπιν εορτής και η εβδομάδα που τα media γύρισαν σελίδα

Αποκάλυψη “Τυπολογιών”: : Νέο περιστατικό παρεμβολών από ραδιοφωνικό σταθμό στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”

Αποκάλυψη “Τυπολογιών”: : Νέο περιστατικό παρεμβολών από ραδιοφωνικό σταθμό στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”

Με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας

Με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας

ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ!

ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ!

Οι υπερτροφές και η μεσογειακή διατροφή λειτουργούν ως ασπίδα για τον οργανισμό μας

Οι υπερτροφές και η μεσογειακή διατροφή λειτουργούν ως ασπίδα για τον οργανισμό μας