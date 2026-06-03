Αντώνης Ρέμος – Onirama: Όταν μετέτρεψαν ένα ερωτικό τραγούδι σε καλοκαιρινό hit στα Mad VMA 2007

Μια βραδιά που τα MAD VMA «έσβησαν» τα όρια ανάμεσα στο λαϊκό συναίσθημα και την pop ενέργεια, δημιουργώντας μία από τις πιο απρόσμενες συνεργασίες

Τα Mad Video Music Awards δεν ήταν ποτέ απλά μια απονομή βραβείων. Ήταν πάντα το σημείο όπου η ελληνική μουσική σκηνή έβγαινε από τα συνηθισμένα της, δοκίμαζε συνεργασίες που δεν θα έβλεπες αλλού και μετέτρεπε γνωστά τραγούδια σε live εμπειρίες που έμεναν στη μνήμη. Στα μέσα των 00s, η σκηνή των Mad VMA είχε ήδη καθιερωθεί ως το απόλυτο μουσικό playground, όπου το pop, το λαϊκό και το rock μπορούσαν να συναντηθούν χωρίς κανόνες.

Σε αυτό το κλίμα, το 2007 έρχεται ένα act που θα συζητιόταν για καιρό. Ο Αντώνης Ρέμος ανεβαίνει στη σκηνή με τους Onirama και το τραγούδι «Θα’ πρεπε», ένα κομμάτι που ήδη είχε καταγραφεί ως ερωτική μπαλάντα, αλλά εκείνη τη βραδιά αποφασίζει να αλλάξει εντελώς πρόσωπο.

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Από τα πρώτα δευτερόλεπτα γίνεται ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται για μια απλή live εκτέλεση. Οι Onirama φέρνουν μαζί τους μια εντελώς διαφορετική ενέργεια, γεμάτη ρυθμό, ένταση και pop-rock διάθεση, και το τραγούδι αρχίζει να αποκτά έναν νέο παλμό. Η μπαλάντα δεν χάνεται, αλλά “σπάει” και ξαναχτίζεται πάνω σε ένα πιο γρήγορο, πιο χορευτικό πλαίσιο.

Ο Ρέμος κρατά το συναίσθημα και τη φωνητική δύναμη του κομματιού, ενώ οι Onirama προσθέτουν εκείνο το στοιχείο της μπάντας που ανεβάζει τη σκηνή σαν live συναυλία. Το αποτέλεσμα είναι ένα υβρίδιο που δεν μοιάζει ούτε καθαρά λαϊκό ούτε καθαρά pop. Αυτό που ξεκίνησε ως ερωτικό τραγούδι, μετατρέπεται σε ρυθμικό sing-along, με την ενέργεια της σκηνής να περνάει κατευθείαν στην αίθουσα. Είναι από εκείνες τις στιγμές που δείχνουν γιατί τα Mad VMA θεωρούνταν πάντα το πιο απρόβλεπτο μουσικό event στην Ελλάδα.

Η συγκεκριμένη συνεργασία έμεινε στη μνήμη όχι μόνο για το όνομα των καλλιτεχνών, αλλά για τον τρόπο που κατάφερε να «ξαναδιαβάσει» ένα ήδη γνωστό τραγούδι. Το «Θα’ πρεπε» απέκτησε δεύτερη ζωή εκείνη τη βραδιά, αποδεικνύοντας ότι ένα κομμάτι μπορεί να αλλάξει χαρακτήρα όταν συναντήσει μια διαφορετική μουσική προσέγγιση.

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