H Ελπίδα Λιβανού στο Talk to MAD: «Έχω δημιουργήσει ρούχο για τη Beyonce όσο ήμουν στο ατελιέ της Iris Van Herpen»

Από τα πιο viral γεγονότα της εβδομάδας μέχρι μια αποκαλυπτική συζήτηση με την ταλαντούχα Ελπίδα Λιβανού, το νέο «Talk to Mad» συνδύασε χιούμορ, μόδα και αληθινές ιστορίες δημιουργίας

Το νέο επεισόδιο του Talk to MAD ξεκίνησε με τις Αθηνά Κλήμη και Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου να κάνουν μια ανασκόπηση στα πιο hot θέματα της εβδομάδας από το mad.gr. Από διατροφικά tips και μουσικά νέα, μέχρι ειδήσεις από τον κόσμο των celebrities και του σινεμά, τίποτα δεν έμεινε απέξω από τη συζήτησή τους.

Η συζήτηση άνοιξε με τα 5 αθώα φαγητά που βλάπτουν τα δόντια μας. Όπως διαβάζουν και στο άρθρο, τα αποξηραμένα φρούτα, τα πατατάκια, τα εσπεριδοειδή, τα επιδόρπια γιαουρτιού και οι μπάρες ενέργειας βρέθηκαν στο μικροσκόπιο, με τις παρουσιάστριες να σχολιάζουν πώς ακόμα και τα πιο «υγιεινά» snacks μπορούν να κρύβουν παγίδες.

Διάβασε επίσης: H Αντιγόνη Βιντιάδη στο Talk to MAD: «Θέλω να νιώθει το παιδί μου ότι η μαμά του είναι δυνατή και ανεξάρτητη»

Σύντομα η κουβέντα πήρε μια πιο καλλιτεχνική τροπή με το videoclip της Taylor Swift, The Fate of Ophelia, το οποίο αναλύθηκε με έμφαση στα καλλιτεχνικά σύμβολα, τις λογοτεχνικές αναφορές και τις προσωπικές λεπτομέρειες που κρύβονται πίσω από κάθε σκηνή.

Το pop culture κομμάτι έκλεισε με μια γλυκιά και συγκινητική είδηση. Η Millie Bobby Brown και ο Noah Schnapp παραμένουν αχώριστοι, με εκείνον πλέον να αναλαμβάνει τον ρόλο του νονού για το παιδί που η ηθοποιός υιοθέτησε μαζί με τον σύζυγό της.

Η ελληνική showbiz έκανε αισθητή την παρουσία της με το νέο βίντεο του Σάκη Ρουβά, όπου επιδεικνύει τις ικανότητές του στην ενόργανη γυμναστική, προκαλώντας ενθουσιασμό και ανεβάζοντας στα ύψη την ανυπομονησία για το MADWalk 2025, με αυτό να σηματοδοτεί και το τέλος της συζήτησης για τα θέματα της εβδομάδας.

Ελπίδα Λιβανού: H νέα φωνή της μόδας

Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, η Ελπίδα Λιβανού, μία από τις πιο ταλαντούχες νέες δημιουργούς που συμμετέχουν στο MADWalk Designers Lab, μίλησε για την πορεία της στη μόδα, τις επιρροές της και τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο «χτίζει» κάθε συλλογή της.

Μεταξύ όσων μοιράστηκε, ξεχώρισαν τρεις φράσεις που αποτυπώνουν με ακρίβεια τη φιλοσοφία της. Όπως είπε, «η χειροποίητη δουλειά είναι για μένα τρόπος να αναπνέω», αποκαλύπτοντας πως η δημιουργία ξεκινά απευθείας πάνω στην κούκλα και όχι στο χαρτί, αφού, όπως τόνισε, «τα ρούχα παίρνουν μορφή όταν τα ακουμπάω πάνω στο σώμα».

Όταν η συζήτηση στράφηκε στις επιρροές της, υπογράμμισε τον ρόλο της καθημερινότητας, σημειώνοντας πως «η έμπνευση είναι παντού, ειδικά στους ανθρώπους γύρω μας». Αναφέρθηκε επίσης στην εμπειρία της στο atelier της Iris Van Herpen, την οποία περιέγραψε ως καθοριστική: «Ήταν μια στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ, ένιωθα ότι ζούσα κάτι μαγικό».

Στο πιο προσωπικό κομμάτι της κουβέντας, παραδέχτηκε ότι δεν συνηθίζει να χειροκροτεί τον εαυτό της, παρά μόνο όταν βλέπει μια συλλογή της να αποτυπώνεται ολοκληρωμένη σε πασαρέλα ή φωτογράφιση. Στο fun game της εκπομπής είπε ότι, αν μπορούσε να έχει μια υπερδύναμη, θα είχε «λίγα χέρια παραπάνω», ενώ αποκάλυψε πως το αγαπημένο της αξεσουάρ είναι τα γυαλιά ηλίου.

Το πιο τρυφερό σημείο ήρθε όταν ρωτήθηκε ποια διάσημη θα ήθελε να ντύσει. Η απάντηση ήταν άμεση: Beyoncé. Μάλιστα αποκάλυψε ότι είχε ήδη ετοιμάσει ρούχο για εκείνη όσο βρισκόταν στο atelier της Iris Van Herpen, προσθέτοντας: «Θα ήθελα πολύ να το κάνω μία μέρα με τη δική μου υπογραφή».

Διάβασε επίσης: Η Μαίρη Στάικου στο Talk to MAD: Από τα blogs στο TikTok και η ζωή πίσω από τις κάμερες

Δες κι αυτό…