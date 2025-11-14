Εκπομπές Mad TV 14.11.2025

H Ελπίδα Λιβανού στο Talk to MAD: «Έχω δημιουργήσει ρούχο για τη Beyonce όσο ήμουν στο ατελιέ της Iris Van Herpen»

Από τα πιο viral γεγονότα της εβδομάδας μέχρι μια αποκαλυπτική συζήτηση με την ταλαντούχα Ελπίδα Λιβανού, το νέο «Talk to Mad» συνδύασε χιούμορ, μόδα και αληθινές ιστορίες δημιουργίας
Μαρία Χατζηγιάννη

Το νέο επεισόδιο του Talk to MAD ξεκίνησε με τις Αθηνά Κλήμη και Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου να κάνουν μια ανασκόπηση στα πιο hot θέματα της εβδομάδας από το mad.gr. Από διατροφικά tips και μουσικά νέα, μέχρι ειδήσεις από τον κόσμο των celebrities και του σινεμά, τίποτα δεν έμεινε απέξω από τη συζήτησή τους.

Η συζήτηση άνοιξε με τα 5 αθώα φαγητά που βλάπτουν τα δόντια μας. Όπως διαβάζουν και στο άρθρο, τα αποξηραμένα φρούτα, τα πατατάκια, τα εσπεριδοειδή, τα επιδόρπια γιαουρτιού και οι μπάρες ενέργειας βρέθηκαν στο μικροσκόπιο, με τις παρουσιάστριες να σχολιάζουν πώς ακόμα και τα πιο «υγιεινά» snacks μπορούν να κρύβουν παγίδες.

Διάβασε επίσης: H Αντιγόνη Βιντιάδη στο Talk to MAD: «Θέλω να νιώθει το παιδί μου ότι η μαμά του είναι δυνατή και ανεξάρτητη»

Σύντομα η κουβέντα πήρε μια πιο καλλιτεχνική τροπή με το videoclip της Taylor Swift, The Fate of Ophelia, το οποίο αναλύθηκε με έμφαση στα καλλιτεχνικά σύμβολα, τις λογοτεχνικές αναφορές και τις προσωπικές λεπτομέρειες που κρύβονται πίσω από κάθε σκηνή.

Το pop culture κομμάτι έκλεισε με μια γλυκιά και συγκινητική είδηση. Η Millie Bobby Brown και ο Noah Schnapp παραμένουν αχώριστοι, με εκείνον πλέον να αναλαμβάνει τον ρόλο του νονού για το παιδί που η ηθοποιός υιοθέτησε μαζί με τον σύζυγό της.

Η ελληνική showbiz έκανε αισθητή την παρουσία της με το νέο βίντεο του Σάκη Ρουβά, όπου επιδεικνύει τις ικανότητές του στην ενόργανη γυμναστική, προκαλώντας ενθουσιασμό και ανεβάζοντας στα ύψη την ανυπομονησία για το MADWalk 2025, με αυτό να σηματοδοτεί και το τέλος της συζήτησης για τα θέματα της εβδομάδας.

Ελπίδα Λιβανού: H νέα φωνή της μόδας

Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, η Ελπίδα Λιβανού, μία από τις πιο ταλαντούχες νέες δημιουργούς που συμμετέχουν στο MADWalk Designers Lab, μίλησε για την πορεία της στη μόδα, τις επιρροές της και τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο «χτίζει» κάθε συλλογή της.

Μεταξύ όσων μοιράστηκε, ξεχώρισαν τρεις φράσεις που αποτυπώνουν με ακρίβεια τη φιλοσοφία της. Όπως είπε, «η χειροποίητη δουλειά είναι για μένα τρόπος να αναπνέω», αποκαλύπτοντας πως η δημιουργία ξεκινά απευθείας πάνω στην κούκλα και όχι στο χαρτί, αφού, όπως τόνισε, «τα ρούχα παίρνουν μορφή όταν τα ακουμπάω πάνω στο σώμα».

Όταν η συζήτηση στράφηκε στις επιρροές της, υπογράμμισε τον ρόλο της καθημερινότητας, σημειώνοντας πως «η έμπνευση είναι παντού, ειδικά στους ανθρώπους γύρω μας». Αναφέρθηκε επίσης στην εμπειρία της στο atelier της Iris Van Herpen, την οποία περιέγραψε ως καθοριστική: «Ήταν μια στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ, ένιωθα ότι ζούσα κάτι μαγικό».

Στο πιο προσωπικό κομμάτι της κουβέντας, παραδέχτηκε ότι δεν συνηθίζει να χειροκροτεί τον εαυτό της, παρά μόνο όταν βλέπει μια συλλογή της να αποτυπώνεται ολοκληρωμένη σε πασαρέλα ή φωτογράφιση. Στο fun game της εκπομπής είπε ότι, αν μπορούσε να έχει μια υπερδύναμη, θα είχε «λίγα χέρια παραπάνω», ενώ αποκάλυψε πως το αγαπημένο της αξεσουάρ είναι τα γυαλιά ηλίου.

Το πιο τρυφερό σημείο ήρθε όταν ρωτήθηκε ποια διάσημη θα ήθελε να ντύσει. Η απάντηση ήταν άμεση: Beyoncé. Μάλιστα αποκάλυψε ότι είχε ήδη ετοιμάσει ρούχο για εκείνη όσο βρισκόταν στο atelier της Iris Van Herpen, προσθέτοντας: «Θα ήθελα πολύ να το κάνω μία μέρα με τη δική μου υπογραφή».

Διάβασε επίσης: Η Μαίρη Στάικου στο Talk to MAD: Από τα blogs στο TikTok και η ζωή πίσω από τις κάμερες

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Talk To Mad Αθηνά Κλίμη Ελπίδα Λιβανού Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Σοφία Παυλίδου μιλά ανοιχτά για τα παιδικά της τραύματα και τη σχέση με τα παιδιά της

Η Σοφία Παυλίδου μιλά ανοιχτά για τα παιδικά της τραύματα και τη σχέση με τα παιδιά της

14.11.2025
Επόμενο
Η Υβόννη Ντόστα στο MadWalk TV: «Η κάθε μου συλλογή αφηγείται μια προσωπική ιστορία»

Η Υβόννη Ντόστα στο MadWalk TV: «Η κάθε μου συλλογή αφηγείται μια προσωπική ιστορία»

14.11.2025

Δες επίσης

Ο Νίκος Κοσώνας αποκάλυψε στο «Spill The Tea» το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του
Εκπομπές Mad TV

Ο Νίκος Κοσώνας αποκάλυψε στο «Spill The Tea» το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του

14.11.2025
H Αθηνά Μανουκιάν στο Unplugged Stories: «Η πορεία μου στη μουσική δεν ήταν ποτέ εύκολη, αλλά κάθε δυσκολία με έκανε πιο δυνατή»
Εκπομπές Mad TV

H Αθηνά Μανουκιάν στο Unplugged Stories: «Η πορεία μου στη μουσική δεν ήταν ποτέ εύκολη, αλλά κάθε δυσκολία με έκανε πιο δυνατή»

14.11.2025
Η Υβόννη Ντόστα στο MadWalk TV: «Η κάθε μου συλλογή αφηγείται μια προσωπική ιστορία»
Εκπομπές Mad TV

Η Υβόννη Ντόστα στο MadWalk TV: «Η κάθε μου συλλογή αφηγείται μια προσωπική ιστορία»

14.11.2025
Η Μαίρη Στάικου στο Talk to MAD: Από τα blogs στο TikTok και η ζωή πίσω από τις κάμερες
Εκπομπές Mad TV

Η Μαίρη Στάικου στο Talk to MAD: Από τα blogs στο TikTok και η ζωή πίσω από τις κάμερες

13.11.2025
Η Μαρίτα Καθιτζιώτη στο MadWalk TV: Μιλά για το GNTM, το modeling και τα επόμενα βήματα της
Εκπομπές Mad TV

Η Μαρίτα Καθιτζιώτη στο MadWalk TV: Μιλά για το GNTM, το modeling και τα επόμενα βήματα της

13.11.2025
H Αντιγόνη Βιντιάδη στο Talk to MAD: «Θέλω να νιώθει το παιδί μου ότι η μαμά του είναι δυνατή και ανεξάρτητη»
Mad Radio News

H Αντιγόνη Βιντιάδη στο Talk to MAD: «Θέλω να νιώθει το παιδί μου ότι η μαμά του είναι δυνατή και ανεξάρτητη»

12.11.2025
Ο Βρεττός Βρεττάκος στο MadWalk TV: «Στην Ελλάδα οι σχεδιαστές είναι ήρωες»
Εκπομπές Mad TV

Ο Βρεττός Βρεττάκος στο MadWalk TV: «Στην Ελλάδα οι σχεδιαστές είναι ήρωες»

12.11.2025
Ο Αντίνοος Αλμπάνης στο OK!: Τα επαγγελματικά σχέδια, τα guilty pleasures και η φωνή του που μαγνητίζει
Εκπομπές Mad TV

Ο Αντίνοος Αλμπάνης στο OK!: Τα επαγγελματικά σχέδια, τα guilty pleasures και η φωνή του που μαγνητίζει

12.11.2025
Ο Τρύφωνας Νάκης στο Talk to MAD: Από τη φωτογραφία στο interior design και τη Νέα Υόρκη
Εκπομπές Mad TV

Ο Τρύφωνας Νάκης στο Talk to MAD: Από τη φωτογραφία στο interior design και τη Νέα Υόρκη

11.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Ψήφισε ΕΔΩ τον υποψήφιο που θες να περπατήσει στην πασαρέλα του MadWalk 2025 by Three Cents

Ψήφισε ΕΔΩ τον υποψήφιο που θες να περπατήσει στην πασαρέλα του MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Τα φετινά Χριστούγεννα είναι βουργουνδί – Δες πως θα υιοθετήσεις την τάση στο σπίτι σου

Τα φετινά Χριστούγεννα είναι βουργουνδί – Δες πως θα υιοθετήσεις την τάση στο σπίτι σου

Μαζί στην κορυφή της ακροαματικότητας ΣΚΑΪ και Sfera και στη νέα μέτρηση!

Μαζί στην κορυφή της ακροαματικότητας ΣΚΑΪ και Sfera και στη νέα μέτρηση!

Έπεσε μαύρο στην “πειρατεία”! Κατέβηκε η παράνομη μετάδοση των αθλητικών μεταδόσεων της Euroleague

Έπεσε μαύρο στην “πειρατεία”! Κατέβηκε η παράνομη μετάδοση των αθλητικών μεταδόσεων της Euroleague

Νέες χρηματοδοτήσεις ταινιών από την ΕΡΤ

Νέες χρηματοδοτήσεις ταινιών από την ΕΡΤ