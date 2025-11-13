Η Μαίρη Στάικου στο Talk to MAD: Από τα blogs στο TikTok και η ζωή πίσω από τις κάμερες

Η Σόπι αποκαλύπτει τη διαδρομή της από τα blogs στο TikTok, τα μυστικά της για τα social media και πώς κρατάει το προφίλ της ένα ασφαλές και δημιουργικό χώρο

Στην τελευταία εκπομπή του Talk to MAD, η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε τη Μαίρη Στάικου, γνωστή και ως Σόπι, για να μιλήσουν για την πορεία της στα social media και την εμπειρία της ως δημιουργός περιεχομένου. Η ίδια αναφέρθηκε στα πρώτα της βήματα στα blogs και στη συνέχεια στο Instagram και TikTok, τονίζοντας τη σημασία της προσαρμογής στις αλλαγές των ψηφιακών πλατφορμών. Όπως είπε: «Ξεκίνησα όταν είχαμε ακόμα τα blogs, μετά περάσαμε στο Instagram, μετά στο TikTok, οπότε αναγκάστηκα να πάω με το flow και τα trends».

Η influencer μίλησε για την επιτυχία των βίντεό της, που ξεχώρισαν λόγω της διαφορετικότητας και της φρεσκάδας τους, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Με τις κονσέρβες έγινε ένα μεγάλο μπαμ και ήρθε πολλή κόσμος». Επιπλέον, μοιράστηκε προσωπικές σκέψεις για την καθημερινότητά της στα social media, την αντιμετώπιση αρνητικών σχολίων και τη διατήρηση ενός θετικού και ασφαλούς χώρου για το κοινό της: «Αν τύχει κάποιο αρνητικό σχόλιο, δεν απαντάω και κρατάω την ηρεμία μου. Το προφίλ μου είναι ένα safe space».

Στη διάρκεια της εκπομπής, η καλεσμένη αποκάλυψε και πιο προσωπικές πτυχές της ζωής της, όπως τα κρυφά της ταλέντα, μεταξύ αυτών και το κέντημα σταυροβελονιά, αλλά και τα «red flags» της σε κοινωνικές σχέσεις, σχολιάζοντας με ειλικρίνεια: «Μάλλον αυτό είναι ένα red flag μου, ότι δεν μπορώ να ζητήσω βοήθεια από τον κόσμο». Επιπλέον, μίλησε για τις πρώτες εμπειρίες με τους fans της, λέγοντας ότι, παρότι στην αρχή ένιωσε περίεργα όταν της ζητήθηκε να φωτογραφηθεί μαζί τους, σήμερα κατανοεί τη σημασία της επικοινωνίας και της σύνδεσης με το κοινό της.

Η συνέντευξη ανέδειξε τη Σόπι ως μια δημιουργό που συνδυάζει αυθεντικότητα, φαντασία και συνέπεια, καταφέρνοντας να δημιουργήσει ένα περιεχόμενο που ξεχωρίζει και εμπνέει τη νέα γενιά χρηστών των social media. Όπως τόνισε και η ίδια, «Το βασικό είναι να είναι όλος ο λογαριασμός μου ένα safe space και να μπορεί ο άλλος να νιώθει άνετα με ό,τι γράφει», υπογραμμίζοντας την υπευθυνότητα και την ευαισθησία που χαρακτηρίζουν τη δουλειά της.

