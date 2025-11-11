Ο Τρύφωνας Νάκης στο Talk to MAD: Από τη φωτογραφία στο interior design και τη Νέα Υόρκη

Ο φωτογράφος μιλά στο Talk to MAD για τη συνεργασία του με celebrities, τη φωτογραφία και τα σχέδιά του στο interior design

Στην τελευταία εκπομπή του Talk to MAD, η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε τον φωτογράφο Τρύφωνα Νάκη, με τον οποίο συζήτησε για την καριέρα του, τις συνεργασίες του και τα μελλοντικά του σχέδια. Η συζήτηση ξεκίνησε από τη συνεργασία του με διάσημα πρόσωπα, και ειδικότερα με την Κατερίνα Καινούριου: «Κατερίνα είναι ο ορισμός του καλού παιδιού, είναι φανταστική, είναι ευγενική, είναι κυρία σε όλα. Οπότε τι άλλο θες για να δουλέψεις με κάποιον», αναδεικνύοντας πόσο ευχάριστη και επαγγελματική ήταν η συνεργασία τους.

Ο καλεσμένος μίλησε για τη φιλοσοφία του ως φωτογράφος, εξηγώντας ότι οι συνεργασίες του βασίζονται στην αισθητική του: «Οι άνθρωποι που προσεγγίζουν εμένα, με προσεγγίζουν για την αισθητική μου».

Με χιούμορ και αυθορμητισμό, αποκάλυψε προσωπικές συνήθειες και guilty pleasures, όπως το junk food μετά τα μεσάνυχτα, αλλά και την επιθυμία του να έχει υπερδύναμη: «Να είμαι αόρατος». Παράλληλα, μίλησε για το νέο του επαγγελματικό ενδιαφέρον στον χώρο του interior design, εξηγώντας πώς μια φιλική πρόταση τον οδήγησε να αναλάβει πλήρως τη διακόσμηση ενός σπιτιού: «Ήταν σαν να το έκανα manifest».

Όσον αφορά το μέλλον του, μοιράστηκε ότι θέλει να δραστηριοποιηθεί στο εξωτερικό και να ζήσει στη Νέα Υόρκη: «Έχω ζήσει δύο μήνες εκεί και ήταν οι καλύτεροι μήνες της ζωής μου». Αναφέρθηκε επίσης στον ανταγωνισμό στον χώρο και πώς οι ευκαιρίες συχνά προκύπτουν απρόσμενα.

