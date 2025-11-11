Εκπομπές Mad TV 11.11.2025

Η Πηνελόπη Παυλοπούλου στο Fitness O’Clock: «Ήταν το μεγαλύτερο μου όνειρο να φορέσω την φανέλα της Εθνικής»

Η Πηνελόπη Παυλοπούλου μιλά για την καριέρα της, τις προκλήσεις στο μπάσκετ και πώς ξεπερνά τους φόβους και τις δυσκολίες της ζωής
Στο νέο επεισόδιο της εκπομπής Fitness O’Clock, η Πηνελόπη Παυλοπούλου, η διεθνής καλαθοσφαιρίστρια με την Εθνική Ελλάδος, μοιράζεται με το κοινό την πορεία και τις εμπειρίες της από τον χώρο του μπάσκετ. Με ενθουσιασμό αναφέρει ότι «Ήταν το μεγαλύτερο μου όνειρο να φορέσω την φανέλα της Εθνικής και να παίξω για τη χώρα μας».

Η Πηνελόπη μιλάει για την πορεία της στο εξωτερικό, σημειώνοντας ότι «η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η μοναξιά», αλλά και για τις μοναδικές εμπειρίες που έζησε, όπως στο Μεξικό, όπου κάθε αγώνας ήταν «ένα σόου γεμάτο μουσικές, χορευτές, φώτα, φωτογράφους, κάμερες». Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την αυτοπεποίθησή της, σημειώνοντας: «Απευθύνθηκα σε αθλητική ψυχολόγο για να με βοηθήσει και να βάλουμε τα πράγματα σε σειρά».

Με αυθορμητισμό περιγράφει μικρές αλλά ουσιαστικές στιγμές της καθημερινότητάς της, όπως όταν ξεχνά τα παπούτσια της πριν την προπόνηση και αναγκάζεται να τα ανταλλάξει με της προπονήτριάς της. Δεν διστάζει να μιλήσει για τους προσωπικούς της φόβους, όπως λέει χαρακτηριστικά: «Έχω ένα μεγάλο φόβο και αυτό είναι οι κατσαρίδες».

Το επεισόδιο αναδεικνύει τη δύναμη της Πηνελόπης να συνδυάζει αθλητική αφοσίωση, προσωπική ανάπτυξη και αποφασιστικότητα, δίνοντας έμπνευση σε όλους να κυνηγήσουν τα όνειρά τους και να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες με ψυχραιμία και θετική διάθεση.

