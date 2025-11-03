Ο Μάνος Καμακάρης στο MadWalk TV: Ο make-up artist μιλά για τάσεις και την ελευθερία στην προσωπική αισθητική

Στο νέο επεισόδιο του MadWalk TV, οι παρουσιάστριες Σουζάνα και Χρυσάνθη υποδέχονται τον Μάνο Καμακάρη, ο οποίος αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι η μόδα και η ομορφιά είναι ένας αέναος κύκλος έμπνευσης και επανανακάλυψης. Μέσα από ένα γρήγορο παιχνίδι «ναι ή όχι», ο γνωστός make-up artist μιλά με χιούμορ και ειλικρίνεια για τις τάσεις που αγαπά, αυτές που κάποτε απέρριπτε, αλλά και εκείνες που επιστρέφουν με νέα δυναμική.

«Πολλά πράγματα κάνουν κύκλους. Κάτι που παλιά θεωρούσα λάθος, τώρα μπορεί να μου αρέσει», παραδέχεται, εξηγώντας πως η αισθητική του εξελίσσεται διαρκώς, επηρεασμένη από την εμπειρία και τη δημιουργική του ματιά. Το παράδειγμα με το ανοιχτό κονσίλερ κάτω από τα μάτια, που κάποτε θεωρούσε υπερβολικό, σήμερα το βλέπει σαν retro λεπτομέρεια που μπορεί να προσφέρει χαρακτήρα σε ένα editorial look.

Για εκείνον, η ομορφιά δεν ορίζεται από κανόνες. «Αν κάποιος που θαυμάζω μου δείξει ένα look, όπως το laminated φρύδι, σε ένα editorial πλαίσιο, μπορεί να το δω αλλιώς», αναφέρει, υπογραμμίζοντας πως η πρόθεση και το concept πίσω από μια δημιουργία είναι αυτά που καθορίζουν την αισθητική της αξία.

Όταν η κουβέντα φτάνει στο MadWalk, θυμάται το περσινό μακιγιάζ της Τάμτα, που επιμελήθηκε ο ίδιος, τονίζοντας πως του άρεσε «το vision και το συνολικό αποτέλεσμα της ομάδας». Για εκείνον, η ομορφιά είναι πάντα συλλογική υπόθεση, ένα αποτέλεσμα που γεννιέται από συνεργασία, συνέπεια και φαντασία.

