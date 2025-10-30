MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Εκπομπές Mad TV 30.10.2025

Η Αλεξάνδρα Σφυριδοπούλου στο MadWalk TV: «Η λάμψη είναι δημιουργικότητα, όχι απλώς μακιγιάζ»

Η Global Senior Artist της MAC Cosmetics αποκαλύπτει τα μυστικά του μακιγιάζ, τις backstage εμπειρίες της και το δημιουργικό της ταξίδι στον κόσμο της ομορφιάς
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο νέο επεισόδιο του MadWalk TV, οι παρουσιάστριες Σουζάνα και Χρυσάνθη υποδέχονται τη Αλεξάνδρα Σφυριδοπούλου, Global Senior Artist της MAC Cosmetics, για μια συζήτηση γεμάτη λάμψη, δημιουργικότητα και backstage στιγμές. Η Αλεξάνδρα, που έχει γυρίσει τον κόσμο συμμετέχοντας σε μεγάλες Fashion Weeks, μοιράζεται την εμπειρία της και την καθημερινότητά της στο μακιγιάζ.

«Είμαι σε πολύ δημιουργικό mood και χρειάζεται να προλάβω όλα όσα θέλω να κάνω. Αλλά μ’ αρέσει πολύ, είναι κινητήριος δύναμη», λέει, περιγράφοντας πώς συνδυάζει τα ταξίδια, τις επιδείξεις μόδας και τη δουλειά της με τη MAC.

Η ίδια ξεχώρισε τα iconic προϊόντα της MAC που κάθε makeup lover πρέπει να έχει: το κλασικό κόκκινο κραγιόν Ruby Woo, το Studio Fix Powder Foundation και τη Strobe Cream, για λάμψη και φρεσκάδα στην επιδερμίδα. Τόνισε επίσης την πολυμορφικότητα των προϊόντων της MAC, που επιτρέπουν αμέτρητους συνδυασμούς και δημιουργίες, ανάλογα με τη φαντασία του καθενός.

Φυσικά, η συζήτηση δεν θα μπορούσε να παραλείψει το MadWalk 2025 by 3Cents, όπου η Αλεξάνδρα έχει αναλάβει τα makeup looks. Από τις λάμψεις μέχρι τις ιδιαίτερες τεχνοτροπίες, όπως οι χρυσές φακίδες, περιγράφει την εμπειρία ως «συνδημιουργία με τον κόσμο που αγαπά τη μόδα και τη μουσική».

Η MAC, όπως εξηγεί η Αλεξάνδρα Σφυριδοπούλου, εμπνέεται από τους ανθρώπους, την τέχνη και την κουλτούρα του δρόμου, φέρνοντας αυτή την έμπνευση στα προϊόντα της. Το Viva Glam, που ξεκίνησε το 1994 για την υποστήριξη του HIV/AIDS, συνεχίζει να διατηρεί τον φιλανθρωπικό του χαρακτήρα και αποτελεί σημείο αναφοράς στα events της εταιρείας.

Ένα επεισόδιο γεμάτο λάμψη, έμπνευση και backstage stories, που δείχνει πώς η τέχνη του μακιγιάζ μπορεί να γίνει μέσο έκφρασης και αυτοπεποίθησης.

MadWalk TV
