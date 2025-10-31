MadWalk 2025 by Τhree Cents
Εκπομπές Mad TV 31.10.2025

Ο Κωνσταντίνος Στάμου στο Fitness O’Clock: «Το μεγαλύτερό μου όνειρο είναι να πάω σε περισσότερες Ολυμπιάδες»

Ο Κωνσταντίνος Στάμου μιλά για τον δρόμο προς τους Ολυμπιακούς, τις θυσίες και τα μαθήματα που του έμαθε η κολύμβηση
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο νέο επεισόδιο της εκπομπής Fitness O’Clock, ο πρωταθλητής κολύμβησης Κωνσταντίνος Στάμου μιλά για τα πρώτα του βήματα στο άθλημα, τις θυσίες και την αγάπη που τον οδήγησε μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Από τα πρώτα του χρόνια στην πισίνα μέχρι τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Ντόχα, ο Κωνσταντίνος περιγράφει τη διαδρομή που τον διαμόρφωσε ως αθλητή και ως άνθρωπο.

«Ξεκίνησα να κολυμπάω από μικρός, αλλά η ενασχόλησή μου με τον πρωταθλητισμό ξεκίνησε στα δέκα μου», λέει ο Στάουμου. «Η πρώτη μου εθνική ομάδα ήταν μια εμπειρία που περίμενα πώς και πώς. Οι πρώτοι μου αγώνες ήταν στα 15 και, παρά μια προσωρινή αποχή λόγω σπουδών, ξανάρχισα με στόχο τους Ολυμπιακούς».

Η κουβέντα μαζί του δεν αφορά μόνο τις νίκες και τα μετάλλια, αλλά και τις προσωπικές προκλήσεις. «Από τις πιο συγκινητικές στιγμές ήταν η πρόκριση για τους Ολυμπιακούς στην Ντόχα. Εκείνη τη στιγμή έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου και έκλαιγα για μια μέρα», εξομολογείται. Ο Κωνσταντίνος μιλάει ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, ειδικά την περίοδο του Covid, αλλά και για το μεγαλύτερο μάθημα που του δίδαξε ο πρωταθλητισμός: «Όταν δουλεύεις σκληρά, κάποια στιγμή θα επιτύχεις. Μπορεί να πάρει χρόνια, αλλά με επιμονή και υπομονή φτάνεις στον στόχο σου».

Η εκπομπή αναδεικνύει επίσης την καθημερινότητα ενός πρωταθλητή, από τα απλά αντικείμενα που χρειάζεται στην προπόνηση μέχρι τις μικρές ατυχίες που αντιμετωπίζει με χιούμορ. «Πιο απαραίτητο για εμάς τους κολυμβητές είναι το μαγιό, τα γυαλάκια και το σκουφάκι. Και εγώ, είμαι πάρα πολύ ατσούμπαλος», παραδέχεται γελώντας.

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, ο Κωνσταντίνος Στάμου μοιράζεται την αγάπη του για την κολύμβηση, την επιθυμία του να συμμετάσχει σε περισσότερες Ολυμπιάδες και τη φιλοδοξία του να συνεχίσει να βελτιώνεται διαρκώς. «Δέκα θα πέσεις, μία θα σηκωθείς. Αυτές οι στιγμές σε κάνουν πιο δυνατό», λέει, και η δική του ιστορία είναι η απόδειξη ότι η επιμονή και η αφοσίωση φέρνουν αποτελέσματα.

fitness o' clock
