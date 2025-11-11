Fashion 11.11.2025

Harley-Davidson Athens: Το εντυπωσιακό opening event για το νέο κατάστημα στο Κορωπί

Η Harley-Davidson γιόρτασε τα εγκαίνια του νέου της καταστήματος στην Αττική με ένα εντυπωσιακό opening event
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Harley-Davidson Athens, σε συνεργασία με τον Όμιλο Φάις, διοργάνωσε ένα μοναδικό opening event για να γιορτάσει τη λειτουργία του νέου της καταστήματος στην Αττική, στη συμβολή των οδών Ηφαίστου 2 και Λεωφόρου Ευελπίδων στο Κορωπί.

Το event αποτέλεσε ένα από τα πιο εντυπωσιακά γεγονότα της χρονιάς, συγκεντρώνοντας πλήθος κόσμου από τον χώρο των media, της μόδας, των μηχανών και της μουσικής. Από νωρίς, ο χώρος είχε γεμίσει Harley-Davidson μοτοσικλέτες, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που αντικατόπτριζε απόλυτα το αυθεντικό πνεύμα του brand.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τα νέα μοντέλα του 2025, να περιηγηθούν στη συλλογή των Harley-Davidson Apparel, και να ζήσουν μια εμπειρία γεμάτη δράση, μουσική και εκπλήξεις.

Η βραδιά κορυφώθηκε με ένα εντυπωσιακό drone show, όπου φώτισε ο ουρανός της Αθήνας με τα εμβληματικά σύμβολα και φράσεις του brand, όπως “Live to Ride, Ride to Live” και “Born to be Wild”. Στη σκηνή ανέβηκε η αγαπημένη καλλιτέχνης Πηνελόπη Αναστασοπούλου, ξεσηκώνοντας το κοινό με ένα ανατρεπτικό live performance.

Το event πλαισιώθηκε από μοναδικά photo opportunities στο service center:
• Το Harley Press Wall, κατασκευασμένο από αυθεντικά Harley delivery crates,
• Το Service Bay, όπου οι επισκέπτες “έγιναν” μηχανικοί Harley,
• Και το Wash Bay, με φόντο bubble machine και μοτοσικλέτα έτοιμη για δράση.

ΧΧ, ΜΑΡΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ

 

Το Jackal Tattoo Studio είχε δημιουργήσει ένα Tattoo Corner, όπου οι καλεσμένοι μπορούσαν να αποκτήσουν henna ή sticker tattoos με το Harley-Davidson logo. Παράλληλα, το V-Twin Café του καταστήματος σέρβιρε cocktails, ενώ η BIKOS COLA προσέφερε δροσιστικά ροφήματα και η ισπανική Estrella Galicia 0.0%, μπύρα χωρίς αλκόολ.

Το νέο κατάστημα Harley-Davidson Athens φιλοξενεί τις τελευταίες μοτοσικλέτες του brand, αυθεντικά είδη ένδυσης και αξεσουάρ, καθώς και πλήρεις υπηρεσίες συνεργείου, σε έναν χώρο που συνδυάζει τον θρύλο της Harley-Davidson με την καινοτομία και την premium εμπειρία εξυπηρέτησης.

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους, παρευρέθηκε πλήθος προσωπικοτήτων, καλλιτεχνών, δημοσιογράφων και ανθρώπων από τον χώρο της μοτοσικλέτας και όχι μόνο, επιβεβαιώνοντας πως το opening αποτέλεσε το απόλυτο κοινωνικό γεγονός της χρονιάς.

