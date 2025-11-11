Μουσική 11.11.2025

Το ροκ του μέλλοντός μας:  Ένα άλμπουμ αποχαιρετισμός από τον Διονύση Σαββόπουλο με σημείωμα που συγκινεί

Το άλμπουμ κυκλοφορεί στις 12 Νοεμβρίου από την Panik Records και περιλαμβάνει 16 διασκευές κλασικών τραγουδιών του Διονύση Σαββόπουλου
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο θάνατος του Διονύση Σαββόπουλου άφησε ένα μεγάλο κενό στο ελληνικό τραγούδι, όμως η μουσική του εξακολουθεί να βρίσκει τρόπους να επιστρέφει στη ζωή των ανθρώπων που τον αγάπησαν. Μόλις λίγες ημέρες μετά την απώλειά του, κυκλοφορεί ένα άλμπουμ που είχε προετοιμαστεί με αγάπη, μεράκι και σεβασμό, χωρίς κανείς να γνωρίζει πως θα αποτελούσε μία από τις τελευταίες του καλλιτεχνικές παρουσίες. Η σύμπτωση αυτή, αλλά κυρίως το ιδιόχειρο σημείωμά του που συνοδεύει τη δουλειά, προσδίδουν στο άλμπουμ έναν ιδιαίτερο, σχεδόν αποχαιρετιστήριο χαρακτήρα.

Το νέο άλμπουμ του Διονύση Σαββόπουλου με τίτλο «Το ροκ του μέλλοντός μας» κυκλοφορεί στις 12 Νοεμβρίου από την Panik Records και περιλαμβάνει δεκαέξι διασκευές κλασικών τραγουδιών του. Η πρωτοβουλία ανήκει στην Panik Records, η οποία ξεκίνησε το εγχείρημα πολλούς μήνες πριν, χωρίς να μπορεί να φανταστεί ότι ο δημιουργός θα έφευγε τόσο απρόσμενα από τη ζωή.

Διονύσης Σαββόπουλος
Την επιμέλεια της παραγωγής έχει ο στενός συνεργάτης του Διονύση Σαββόπουλου, Ορέστης Πλακίδης, ο οποίος υπογράφει και τις διασκευές. Στο άλμπουμ συμμετέχουν οι Klavdia, Μανώλης Φάμελος, Γιάννης Ζουγανέλης και Πάνος Μουζουράκης, ενώ δύο από τα κομμάτια τα ερμηνεύει ο ίδιος ο Διονύσης Σαββόπουλος. Πρόκειται για μία νέα, ζωντανή ανάγνωση του έργου του, που διατηρεί τον πυρήνα των τραγουδιών αλλά αφήνει στους νεότερους καλλιτέχνες χώρο να τα επανερμηνεύσουν με τη δική τους φωνή.

Εξαιρετικά συγκινητικό είναι το ιδιόχειρο μήνυμα του Διονύση Σαββόπουλου, το οποίο περιλαμβάνεται στο άλμπουμ σαν μικρή επισφράγιση της σχέσης του με τους συνεργάτες και τη μουσική του πορεία. Ο ίδιος έγραψε: «Με συγκινεί, Ορέστη μου, που καταγίνεσαι με τα κομμάτια μου τόσα χρόνια. Πολύ σε ευχαριστώ. Ολόκληρο άλμπουμ έβγαλες με τις μερακλίδικες διασκευές σου. Ευχαριστώ ολοψύχως και τους νέους συναδέλφους που τραγουδάνε τα τραγούδια μου σε αυτό το άλμπουμ με τον τρόπο τους. Τους δίνουν νέο αέρα, έτσι είναι το σωστό. Τέλος, “ευχαριστώ ω εταιρεία” που έδωσες την ευκαιρία σε αυτή τη δουλειά των παιδιών να βγει ολοκληρωμένη και φροντισμένη».

Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει αρχικά σε ψηφιακή μορφή, ενώ η φυσική έκδοση σε CD και βινύλιο αναμένεται να ακολουθήσει σύντομα.

