Fashion 11.11.2025

FIFA World Cup 2026: Η adidas παρουσιάζει την πιο εμβληματική συλλογή στην ιστορία της

Η adidas αποκαλύπτει 22 νέες εμφανίσεις για το FIFA World Cup 2026™, με τεχνολογία αιχμής και σχέδια εμπνευσμένα από ιστορία και κουλτούρα των χωρών
Μαρία Χατζηγιάννη

Αθήνα, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025: Η adidas παρουσιάζει επίσημα τις νέες εντός έδρας εμφανίσεις για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA 2026™, σχεδιασμένες για 22 εθνικές ομάδες, ανάμεσά τους η Αλγερία, η Αργεντινή, το Βέλγιο, η Χιλή, η Κολομβία, η Κόστα Ρίκα, η Γερμανία, η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Ιαπωνία, το Μεξικό, η Βόρεια Ιρλανδία, το Περού, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, η Σκωτία, η Ισπανία, η Σουηδία, η Ουκρανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Βενεζουέλα και η Ουαλία. Η συλλογή συνδυάζει την παράδοση με μια φρέσκια, τολμηρή αισθητική, εκφράζοντας την ελευθερία και τη δημιουργικότητα του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Κάθε σχέδιο αποτυπώνει τον χαρακτήρα κάθε χώρας μέσα από χρώματα και μοτίβα εμπνευσμένα από την ιστορία, τη φύση και τις εμβληματικές εμφανίσεις του παρελθόντος, ενώ ταυτόχρονα ενώνει φιλάθλους διαφορετικών γενεών μέσα από το κοινό πάθος για το άθλημα.

Οι λεπτομέρειες κάθε φανέλας αποκαλύπτουν διακριτικά στοιχεία και αναφορές σε ιστορικές επιτυχίες, δημιουργώντας έναν ζωντανό δεσμό με το παρελθόν. Η προηγμένη τεχνολογία CLIMACOOL+ εξασφαλίζει δροσιά και άνεση ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες, με υφάσματα που αναπνέουν και απομακρύνουν τον ιδρώτα πιο γρήγορα. Το νέο ολογραφικό έμβλημα της adidas και των ομοσπονδιών αλλάζει όψη ανάλογα με το φως, προσθέτοντας μια καινοτόμα, δυναμική πινελιά στο τελικό αποτέλεσμα.

Η νέα σειρά ενώνει παράδοση και καινοτομία, αναδεικνύοντας μοναδικά την ταυτότητα κάθε χώρας. Η Αργεντινή τιμά τις τρεις παγκόσμιες κατακτήσεις της με γαλάζιες και λευκές ρίγες που αποκτούν εντυπωσιακό τρισδιάστατο εφέ, ενώ η Γερμανία επιστρέφει σε εμβληματικά μοτίβα ρόμβων και βελών εμπνευσμένα από τις ένδοξες εμφανίσεις του παρελθόντος. Η Ιταλία συνδυάζει την κομψότητα και την ιστορία του «Azzurra» με χρυσές λεπτομέρειες, η Ιαπωνία αντλεί έμπνευση από το σημείο που ουρανός και θάλασσα συναντιούνται, μέσα από αφηρημένα γραμμικά σχέδια σε αποχρώσεις του μπλε.

Το Μεξικό εκφράζει το πάθος και την ενότητα των φιλάθλων του με τη φράση «SOMOS MÉXICO» στο πίσω μέρος του γιακά, ενώ η Ισπανία επιλέγει μια πιο μίνιμαλ αισθητική, με κόκκινη βάση και λεπτές κάθετες κίτρινες γραμμές που παραπέμπουν στα χρώματα της σημαίας. Όλες οι νέες εντός έδρας εμφανίσεις των εθνικών ομάδων θα είναι διαθέσιμες από τις 6 Νοεμβρίου στο adidas.gr και σε επιλεγμένα καταστήματα.

