Παρά Πέντε: Το νέο βίντεο από το σπίτι της Ντάλιας που μας έπιασε νοσταλγία

20 χρόνια μετά την πρώτη του προβολή, το «Παρά Πέντε» εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς στην ελληνική τηλεόραση και όπως έγινε γνωστό, η αγαπημένη σειρά του Mega ετοιμάζεται για ένα λαμπερό comeback.

Ο επίσημος λογαριασμός της σειράς στο TikTok προκάλεσε φρενίτιδα όταν δημοσίευσε ένα νέο βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται η χαρακτηριστική κλακέτα να δίνει το σήμα για νέα γυρίσματα, ένα βίντεο μέσα από το σπίτι της Ντάλιας αλλά κι ένα βίντεο με τον Αργύρη Αγγέλου. Μέσα σε λίγες ώρες, τα post συγκέντρωσαν χιλιάδες αντιδράσεις, σχόλια και καρδιές από ενθουσιασμένους θεατές που δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι η πιο iconic τηλεοπτική παρέα επιστρέφει.

Το «Παρά Πέντε», δημιούργημα του Γιώργου Καπουτζίδη, έκανε πρεμιέρα το 2005 και έγινε αμέσως πολιτισμικό φαινόμενο. Με πρωταγωνιστές τους Σμαράγδα Καρύδη, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Αγγελική Λάμπρη, Αργύρη Αγγέλου και τον ίδιο τον Καπουτζίδη, η σειρά κατάφερε να συνδυάσει χιούμορ, σάτιρα και συναίσθημα με τρόπο που ελάχιστες ελληνικές παραγωγές το έχουν καταφέρει.

Οι ατάκες της σειράς παραμένουν μέχρι σήμερα viral στα social media, ενώ κάθε επαναπροβολή συγκεντρώνει υψηλά νούμερα τηλεθέασης.

Οι νέες αναρτήσεις τρέλαναν το κοινό, το οποίο ανυπομονεί για τις περιπέτειες της πιο απίθανης πεντάδας της τηλεόρασης.

