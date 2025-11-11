TV 11.11.2025

Παρά Πέντε: Το νέο βίντεο από το σπίτι της Ντάλιας που μας έπιασε νοσταλγία

Παρά Πέντε: Το νέο βίντεο από τα γυρίσματα που «έριξε» το TikTok
Το Mega αναβιώνει την επιτυχία που άλλαξε τα δεδομένα στη μυθοπλασία
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

20 χρόνια μετά την πρώτη του προβολή, το «Παρά Πέντε» εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς στην ελληνική τηλεόραση και όπως έγινε γνωστό, η αγαπημένη σειρά του Mega ετοιμάζεται για ένα λαμπερό comeback.

Ο επίσημος λογαριασμός της σειράς στο TikTok προκάλεσε φρενίτιδα όταν δημοσίευσε ένα νέο βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται η χαρακτηριστική κλακέτα να δίνει το σήμα για νέα γυρίσματα, ένα βίντεο μέσα από το σπίτι της Ντάλιας αλλά κι ένα βίντεο με τον Αργύρη Αγγέλου. Μέσα σε λίγες ώρες, τα post συγκέντρωσαν χιλιάδες αντιδράσεις, σχόλια και καρδιές από ενθουσιασμένους θεατές που δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι η πιο iconic τηλεοπτική παρέα επιστρέφει.

Παρά Πέντε: Το νέο βίντεο από τα γυρίσματα που «έριξε» το TikTok

Διάβασε επίσης: Στο Παρά Πέντε: Αδημοσίευτες φωτογραφίες που μας ταξιδεύουν 20 χρόνια πίσω

Το «Παρά Πέντε», δημιούργημα του Γιώργου Καπουτζίδη, έκανε πρεμιέρα το 2005 και έγινε αμέσως πολιτισμικό φαινόμενο. Με πρωταγωνιστές τους Σμαράγδα Καρύδη, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Αγγελική Λάμπρη, Αργύρη Αγγέλου και τον ίδιο τον Καπουτζίδη, η σειρά κατάφερε να συνδυάσει χιούμορ, σάτιρα και συναίσθημα με τρόπο που ελάχιστες ελληνικές παραγωγές το έχουν καταφέρει.

Οι ατάκες της σειράς παραμένουν μέχρι σήμερα viral στα social media, ενώ κάθε επαναπροβολή συγκεντρώνει υψηλά νούμερα τηλεθέασης.
Οι νέες αναρτήσεις τρέλαναν το κοινό, το οποίο ανυπομονεί για τις περιπέτειες της πιο απίθανης πεντάδας της τηλεόρασης.

@stopara5_20xronia We’re backkkk!!! #stoparapente #stoparapente20xronia #stoparapente20 #para5 #stopara5 ♬ OK GUYS WERE BACK – Astro Boyke

@stopara5_20xronia Κι όμως είμαστε εδώ!!!!!! Μαζί με τους 5! #stoparapente #stoparapente20xronia #stoparapente20 #para5 #stopara5 ♬ Imoun Aggelos Tou Charlie – Danai Favili

Διάβασε επίσης: Το πρώτο βίντεο του Γιώργου Καπουτζίδη από τα γυρίσματα της επιστροφής του «Παρά Πέντε»

Δες κι αυτό…

