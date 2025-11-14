Η Σοφία Παυλίδου μιλά ανοιχτά για τα παιδικά της τραύματα και τη σχέση με τα παιδιά της

Καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day», η Σοφία Παυλίδου μίλησε για την παιδική της ηλικία, αποκαλύπτοντας πως οι γονείς της την παραμελούσαν, αφήνοντάς της τραύματα που σημάδεψαν τη ζωή της.

Παρά τις δυσκολίες, η ηθοποιός δήλωσε πως τους έχει συγχωρήσει, κατανοώντας τις δικές τους προσωπικές δυσκολίες.

«Είναι ότι ήμουν μόνη μου στην πορεία της ζωής μου. Δεν ζήτησα ποτέ τη βοήθεια των γονιών μου… Τους έχω συγχωρέσει και το έχω δουλέψει όλο αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η Σοφία Παυλίδου εξήγησε πως, παρά τη μοναξιά, κληρονόμησε από τους γονείς της την αισιοδοξία, ένα στοιχείο που τη βοήθησε να αντιμετωπίσει τα δύσκολα.

Σημείωσε επίσης πως τα παιδικά της τραύματα μεταφέρθηκαν για λίγο και στα δικά της παιδιά, αλλά η προσωπική της θεραπεία βοήθησε στη γονεϊκή της σχέση. «Όσο όμως εσύ αρχίζεις να το ψάχνεις και να γιατρεύεται, γιατρεύεται κι αυτό στο παιδί», είπε.





Η ηθοποιός τόνισε πως η σχέση της με τα παιδιά της είναι πλέον εντελώς διαφορετική από αυτή που είχε με τους δικούς της γονείς. Με ανοιχτή καρδιά ζήτησε συγγνώμη από αυτά, ενώ εκείνα την καθησύχασαν με την αγάπη τους. «Μου είπαν ‘τι είναι αυτά που λες μαμά; Εμείς δεν έχουμε καταλάβει τίποτα, σε αγαπάμε πολύ κι ήσουν πάντα εκεί’», ανέφερε κλείνοντας.

