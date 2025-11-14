Νέα αρχή για τον Νίκο Μίχα – Από το Fame Story, γιατρός στο ΕΚΑΒ

Το νέο επαγγελματικό βήμα του καλλιτέχνη και η σχέση του με τη μουσική

Ένα νέο επαγγελματικό κεφάλαιο άνοιξε ο Νίκος Μίχας, αυτή τη φορά στον χώρο της ιατρικής. Ο καλλιτέχνης που το τηλεοπτικό κοινό γνώρισε μέσα από το Fame Story 2 το 2004, έπειτα από χρόνια σπουδών, το αγροτικό του στα Κύθηρα, αλλά και τη δημιουργία της οικογένειάς του, αποφάσισε να αφοσιωθεί πλήρως στο επάγγελμα του γιατρού.

Το πρωί της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου, το «Πρωινό» παρουσίασε την ορκωμοσία του στο ΕΚΑΒ, όπου πλέον υπηρετεί ως γενικός ιατρός, καλύπτοντας περιστατικά τόσο σε ασθενοφόρα όσο και σε πτητικά μέσα.

Μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες, ο Νίκος Μίχας αναφέρθηκε στις απαιτήσεις του νέου του ρόλου: «Χρειάζεται ψυχραιμία. Όσα κι αν γνωρίζεις, πάντα θα βρεθείς μπροστά σε νέες καταστάσεις. Το ζητούμενο είναι να μπορείς να τις διαχειρίζεσαι», δήλωσε, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα να ανταποκριθεί στις προσδοκίες της υπηρεσίας και των πολιτών.

Παράλληλα, τόνισε πως η μουσική δεν έπαψε ποτέ να αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς του.

«Το τραγούδι δεν το σταμάτησα ποτέ. Είναι η έκφρασή μου, η ελευθερία μου. Φτιάχνω τραγούδια ακόμη και με την κόρη μου», είπε χαρακτηριστικά.

