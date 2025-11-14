Fashion 14.11.2025

Ξέχνα το τζιν σου! Φέτος το κοτλέ παντελόνι έχει τον πρώτο λόγο

Το κοτλέ επιστρέφει ανανεωμένο, πιο κομψό και σύγχρονο από ποτέ, μετατρέποντας το ρετρό ύφασμα σε must-have επιλογή για το φθινόπωρο
Μαρία Χατζηγιάννη

Το κοτλέ επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο, φέρνοντας μαζί του μια δόση ρετρό νοσταλγίας και ανεπιτήδευτης κομψότητας. Το ύφασμα που άλλοτε ταυτιζόταν με τα 70s κάνει φέτος μια πιο ώριμη και σύγχρονη επιστροφή, ενσωματωμένο σε minimal γραμμές και καθαρές σιλουέτες. Από τα φαρδιά ανδρόγυνα παντελόνια μέχρι τα πιο εφαρμοστά cropped σχέδια, το κοτλέ αποκτά νέα ταυτότητα, συνδυάζοντας άνεση και στυλ με τον πιο effortless τρόπο.

Οι φετινές πασαρέλες απέδειξαν πως το κοτλέ δεν είναι απλώς ένα trend, αλλά μια επένδυση. Οίκοι όπως The Row, Miu Miu και Max Mara το επανερμήνευσαν μέσα από φυσικές αποχρώσεις, όπως το σκούρο καραμελέ, το πράσινο της ελιάς και το βαθύ μπορντό, δίνοντάς του μια νέα διάσταση πολυτέλειας. Η αίσθηση του «ζεστού» υφάσματος συνδυάζεται με το coolness των urban γραμμών, δημιουργώντας κομμάτια που φοριούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Pinterest

Διάβασε επίσης: Αυτές οι 5 γαλότσες θα σε κάνουν να χορεύεις κάτι από τη βροχή

Η γοητεία του κρύβεται στη δυνατότητά του να μεταμορφώνεται. Με ένα λευκό πουκάμισο και loafers γίνεται το τέλειο office look, ενώ με ένα oversized πουλόβερ και chunky sneakers μετατρέπεται σε χαλαρό weekend outfit. Για τις πιο τολμηρές, ένα total σύνολο, σακάκι και παντελόνι στην ίδια απόχρωση, δημιουργεί ένα look με χαρακτήρα και αυτοπεποίθηση.

Pinterest

Αναμφίβολα, το κοτλέ δεν είναι πια συνώνυμο της νοσταλγίας. Είναι το νέο staple του φθινοπώρου, με μία αβίαστη φινέτσα που αποπνέει ρετρό διάθεση, χωρίς να δείχνει παλιομοδίτικο. Το μόνο βέβαιο; Αυτό το ύφασμα έχει επιστρέψει για να μείνει.

Διάβασε επίσης: Η East‑West τσάντα είναι το αξεσουάρ που δεν θα βγάλεις από πάνω σου φέτος – 3 items για να κάνεις δικά σου

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Fashion fashion trends
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Κυκλοφόρησε το trailer του The End of an Era, του ντοκιμαντέρ της Taylor Swift (Video)

Κυκλοφόρησε το trailer του The End of an Era, του ντοκιμαντέρ της Taylor Swift (Video)

14.11.2025
Επόμενο
Τα φετινά Χριστούγεννα είναι βουργουνδί – Δες πως θα υιοθετήσεις την τάση στο σπίτι σου

Τα φετινά Χριστούγεννα είναι βουργουνδί – Δες πως θα υιοθετήσεις την τάση στο σπίτι σου

14.11.2025

Δες επίσης

Athens Fashion Week 2025: Η συλλογή του Λάκη Γαβαλά με πρωταγωνιστές τα μοντέλα του GNTM
Fashion

Athens Fashion Week 2025: Η συλλογή του Λάκη Γαβαλά με πρωταγωνιστές τα μοντέλα του GNTM

14.11.2025
MadWalk 2025: Όταν το boss vibe της Lila γίνεται fashion statement στο πλευρό της Adidas
Life

MadWalk 2025: Όταν το boss vibe της Lila γίνεται fashion statement στο πλευρό της Adidas

14.11.2025
Ιταλικό μανικιούρ: Το κόλπο των nail artists για επιμήκυνση χωρίς έξτρα μήκος
Beauty

Ιταλικό μανικιούρ: Το κόλπο των nail artists για επιμήκυνση χωρίς έξτρα μήκος

14.11.2025
Τα φετινά Χριστούγεννα είναι βουργουνδί – Δες πως θα υιοθετήσεις την τάση στο σπίτι σου
Life

Τα φετινά Χριστούγεννα είναι βουργουνδί – Δες πως θα υιοθετήσεις την τάση στο σπίτι σου

14.11.2025
Μπορεί μια σχέση εξ αποστάσεως να επιβιώσει; Οι ψυχολόγοι απαντούν
Life

Μπορεί μια σχέση εξ αποστάσεως να επιβιώσει; Οι ψυχολόγοι απαντούν

13.11.2025
5 sleep gadgets που κάνουν πραγματική διαφορά στη νυχτερινή σου ξεκούραση
Life

5 sleep gadgets που κάνουν πραγματική διαφορά στη νυχτερινή σου ξεκούραση

13.11.2025
Μελομακάρονα ή κουραμπιέδες; Δες τι επιλέγει το κάθε ζώδιο τα Χριστούγεννα
Life

Μελομακάρονα ή κουραμπιέδες; Δες τι επιλέγει το κάθε ζώδιο τα Χριστούγεννα

13.11.2025
7 τροφές που επιδεινώνουν τον πονόλαιμο (και τι να φας αντί γι’ αυτές)
Life

7 τροφές που επιδεινώνουν τον πονόλαιμο (και τι να φας αντί γι’ αυτές)

13.11.2025
Kappa x ΛΕΞ: Η Limited Collection που ανεβάζει τον πήχη στο ελληνικό streetwear
Fashion

Kappa x ΛΕΞ: Η Limited Collection που ανεβάζει τον πήχη στο ελληνικό streetwear

13.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Ψήφισε ΕΔΩ τον υποψήφιο που θες να περπατήσει στην πασαρέλα του MadWalk 2025 by Three Cents

Ψήφισε ΕΔΩ τον υποψήφιο που θες να περπατήσει στην πασαρέλα του MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Τα φετινά Χριστούγεννα είναι βουργουνδί – Δες πως θα υιοθετήσεις την τάση στο σπίτι σου

Τα φετινά Χριστούγεννα είναι βουργουνδί – Δες πως θα υιοθετήσεις την τάση στο σπίτι σου

Μαζί στην κορυφή της ακροαματικότητας ΣΚΑΪ και Sfera και στη νέα μέτρηση!

Μαζί στην κορυφή της ακροαματικότητας ΣΚΑΪ και Sfera και στη νέα μέτρηση!

Έπεσε μαύρο στην “πειρατεία”! Κατέβηκε η παράνομη μετάδοση των αθλητικών μεταδόσεων της Euroleague

Έπεσε μαύρο στην “πειρατεία”! Κατέβηκε η παράνομη μετάδοση των αθλητικών μεταδόσεων της Euroleague

Νέες χρηματοδοτήσεις ταινιών από την ΕΡΤ

Νέες χρηματοδοτήσεις ταινιών από την ΕΡΤ

Ποιοι θα πάνε με Τσίπρα

Ποιοι θα πάνε με Τσίπρα

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα ως ενεργειακό εταίρο

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα ως ενεργειακό εταίρο

Γιατί η πράσινη ενέργεια δεν ρίχνει (ακόμη) τους λογαριασμούς ρεύματος

Γιατί η πράσινη ενέργεια δεν ρίχνει (ακόμη) τους λογαριασμούς ρεύματος