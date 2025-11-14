Ξέχνα το τζιν σου! Φέτος το κοτλέ παντελόνι έχει τον πρώτο λόγο

Το κοτλέ επιστρέφει ανανεωμένο, πιο κομψό και σύγχρονο από ποτέ, μετατρέποντας το ρετρό ύφασμα σε must-have επιλογή για το φθινόπωρο

Το κοτλέ επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο, φέρνοντας μαζί του μια δόση ρετρό νοσταλγίας και ανεπιτήδευτης κομψότητας. Το ύφασμα που άλλοτε ταυτιζόταν με τα 70s κάνει φέτος μια πιο ώριμη και σύγχρονη επιστροφή, ενσωματωμένο σε minimal γραμμές και καθαρές σιλουέτες. Από τα φαρδιά ανδρόγυνα παντελόνια μέχρι τα πιο εφαρμοστά cropped σχέδια, το κοτλέ αποκτά νέα ταυτότητα, συνδυάζοντας άνεση και στυλ με τον πιο effortless τρόπο.

Οι φετινές πασαρέλες απέδειξαν πως το κοτλέ δεν είναι απλώς ένα trend, αλλά μια επένδυση. Οίκοι όπως The Row, Miu Miu και Max Mara το επανερμήνευσαν μέσα από φυσικές αποχρώσεις, όπως το σκούρο καραμελέ, το πράσινο της ελιάς και το βαθύ μπορντό, δίνοντάς του μια νέα διάσταση πολυτέλειας. Η αίσθηση του «ζεστού» υφάσματος συνδυάζεται με το coolness των urban γραμμών, δημιουργώντας κομμάτια που φοριούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Η γοητεία του κρύβεται στη δυνατότητά του να μεταμορφώνεται. Με ένα λευκό πουκάμισο και loafers γίνεται το τέλειο office look, ενώ με ένα oversized πουλόβερ και chunky sneakers μετατρέπεται σε χαλαρό weekend outfit. Για τις πιο τολμηρές, ένα total σύνολο, σακάκι και παντελόνι στην ίδια απόχρωση, δημιουργεί ένα look με χαρακτήρα και αυτοπεποίθηση.

Αναμφίβολα, το κοτλέ δεν είναι πια συνώνυμο της νοσταλγίας. Είναι το νέο staple του φθινοπώρου, με μία αβίαστη φινέτσα που αποπνέει ρετρό διάθεση, χωρίς να δείχνει παλιομοδίτικο. Το μόνο βέβαιο; Αυτό το ύφασμα έχει επιστρέψει για να μείνει.

