Μίκης Θεοδωράκης: Ήταν καταθλιπτικός με αυτοκτονικές τάσεις σύμφωνα με την κόρη του

Η κόρη του μεγάλου μουσικοσυνθέτη μιλά για τις δύσκολες και σκοτεινές στιγμές της ζωής του

Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη βρέθηκε την Πέμπτη (12/11) καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα και μίλησε ανοιχτά για τον πατέρα της, Μίκη Θεοδωράκη.

Σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση, αποκάλυψε πως ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης είχε αντιμετωπίσει και τις πιο σκοτεινές πλευρές της ψυχής του, ακόμη και τάσεις αυτοκτονίας.

«Ο πατέρας μου ήταν εκρηκτικός, μεγάλος, ψηλός, γεμάτος ενέργεια και δημιουργικότητα, αλλά ταυτόχρονα πολύ μοναχικός. Έγραφε μουσική και βιβλία, έχει 52 βιβλία στο ενεργητικό του, αλλά είχε και τα πολύ χαμηλά του. Συχνά είχε τάσεις αυτοκτονίας», εξομολογήθηκε η κόρη του.

Η ίδια, μιλώντας για τη δική της πορεία, αποκάλυψε πως αντιμετώπισε παρόμοιες δυσκολίες: «Κι εγώ είχα αυτές τις τάσεις για πολλά χρόνια, αλλά τα τελευταία 20 χρόνια τις ξεπέρασα. Πιστεύω ότι για κάποιους ανθρώπους η αυτοκτονικότητα είναι κάτι εσωτερικό που χρειάζεται ψυχανάλυση. Παράλληλα, έζησα και όμορφες στιγμές, αγάπη, έρωτα και χαρά, και πλέον νιώθω ώριμη και ισορροπημένη.»





Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη μοιράστηκε, μέσα από τη συνέντευξη, τις προσωπικές της εμπειρίες, αναδεικνύοντας τόσο τη δύναμη όσο και την ευαισθησία που χαρακτήριζαν τον Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 2 Σεπτεμβρίου 2021, σε ηλικία 96 ετών, στο σπίτι του στην Αθήνα.

