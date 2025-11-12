Ο Βρεττός Βρεττάκος στο MadWalk TV: «Στην Ελλάδα οι σχεδιαστές είναι ήρωες»

Ο σχεδιαστής μιλά για τη φιλοσοφία του στη μόδα, τη σκληρή δουλειά, την ταπεινότητα και την έμπνευση που αντλεί από την Ελλάδα

Στο πιο πρόσφατο επεισόδιο του MadWalk TV, η Σουζάνα και η Χρυσάνθη υποδέχθηκαν τον Βρεττό Βρεττάκο, τον διεθνώς αναγνωρισμένο Έλληνα σχεδιαστή μόδας, που έχει ντύσει ονόματα όπως η Beyoncé, η Jennifer Lopez, η Shakira και η Rita Ora.

Από την πρώτη στιγμή, η ατμόσφαιρα στο πλατό ήταν γεμάτη θαυμασμό και συγκίνηση. Ο σχεδιαστής εμφανίστηκε με τη γνωστή του σεμνότητα και ευγένεια, αποπνέοντας κύρος αλλά και απλότητα. Η παρουσία του αποτέλεσε μια υπενθύμιση της επιρροής του στη διεθνή μόδα, ενώ η συζήτηση επικεντρώθηκε στην πορεία του, τη δημιουργικότητά του και τη θέση που έχει πλέον κατακτήσει ανάμεσα στους κορυφαίους σχεδιαστές παγκοσμίως.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αποκάλυψε πώς ξεκίνησε η αγάπη του για τη μόδα: «Από παιδί ζωγράφιζα πάνω σε υφάσματα και παπλώματα. Έφτιαχνα ιστορίες. Δεν μπορούσα να σταματήσω να δημιουργώ». Από τότε, η δημιουργικότητά του εξελίχθηκε, οδηγώντας τον στα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, Central Saint Martins και Royal College of Art, όπου είχε την τιμή να μαθητεύσει δίπλα στον θρυλικό Alexander McQueen. Όπως ανέφερε, «να έχεις καθηγητή τον μεγαλύτερο σχεδιαστή του κόσμου, αυτό δεν είναι απλά χαρά, είναι τιμή».

Ο σχεδιαστής μίλησε με ενθουσιασμό και για την τεχνολογία στη μόδα, παρουσιάζοντας ένα μοναδικό 3D «crystal print» ρούχο: «Δεν είναι απλά ένα κρυστάλλινο ρούχο όπως το έχουμε στο μυαλό μας. Είναι printed ύφασμα, επεξεργασμένο ψηφιακά, πάνω στο οποίο τοποθετούνται χιλιάδες κρύσταλλα με high-tech τεχνικές».

Η συζήτηση δεν έμεινε μόνο στη δημιουργία αλλά και στις προκλήσεις του χώρου. Ο ίδιος παραδέχτηκε:

«Στην Ελλάδα οι σχεδιαστές είναι ήρωες. Η παραγωγή είναι δύσκολη, οι τεχνίτες λιγοστεύουν και το fast fashion έχει κυριαρχήσει. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν εξαιρετική δουλειά και αξίζει να τους αναγνωρίζουμε».

Σε μια πιο ανθρώπινη στιγμή, ο σχεδιαστής μίλησε για τη στήριξη των γονιών του: «Είμαι απίστευτα τυχερός που με στήριξαν. Ο πατέρας μου, που δεν είναι πια στη ζωή, πρόλαβε να δει την πορεία μου και να νιώσει περηφάνεια. Για μένα αυτό είναι ηθική δικαίωση».

Ένα επεισόδιο γεμάτο έμπνευση, λάμψη και συναίσθημα, όπως ακριβώς και οι δημιουργίες του Βρεττού Βρεττάκου.

