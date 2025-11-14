Μουσικά Νέα 14.11.2025

Bad Bunny, Karol G και Paloma Morphy: Οι μεγάλοι νικητές των Latin Grammys 2025

Μια ιστορική βραδιά για τον Bad Bunny, που θριάμβευσε με το «Debí Tirar Más Fotos», ενώ οι Karol G, Alejandro Sanz και Ca7riel & Paco Amoroso βρέθηκαν επίσης ανάμεσα στους μεγάλους νικητές
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Bad Bunny έγραψε ιστορία στα Latin Grammy Awards 2025, κερδίζοντας για πρώτη φορά στην καριέρα του το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς με το «Debí Tirar Más Fotos». Η 26η τελετή απονομής, που πραγματοποιήθηκε στο MGM Grand Garden Arena στο Λας Βέγκας, αποδείχθηκε ένας ακόμη θρίαμβος για τον Πορτορικανό καλλιτέχνη, ο οποίος συγκέντρωσε συνολικά δώδεκα υποψηφιότητες και απέσπασε μία σειρά από σημαντικές διακρίσεις.

Ο Bad Bunny ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει και το βραβείο Καλύτερου Άλμπουμ Urban για το «Debí Tirar Más Fotos», ενώ το τραγούδι «DtMF» τιμήθηκε με τα βραβεία Καλύτερης Urban/Urban Fusion Ερμηνείας και Καλύτερου Urban Τραγουδιού. Το «Voy A Llevarte Pa PR» απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Reggaeton Ερμηνείας. Η βραδιά, ωστόσο, κορυφώθηκε με τη νίκη του στο πιο σημαντικό βραβείο της διοργάνωσης, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στο λατινικό μουσικό τοπίο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Bad Bunny σάρωσε στα Latin Billboard Music Awards

Στην ομιλία του, ο Bad Bunny επισήμανε τη σημασία της μουσικής ως έκφραση της ταυτότητας και της υπερηφάνειας για την πατρίδα του. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Υπάρχουν πολλοί τρόποι να υπερασπιστούμε και να τιμήσουμε την πατρίδα μας, αλλά εμείς διαλέγουμε τη μουσική». Στη συνέχεια ευχαρίστησε όλους τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στο άλμπουμ, συμπεριλαμβανομένου του Chuwi, με τον οποίο είχε ερμηνεύσει νωρίτερα το «Weltita» στη σκηνή.

https://www.instagram.com/karolg/

Η Karol G κέρδισε το βραβείο Τραγούδι της Χρονιάς για το «Si Antes Te Hubiera Conocido» και ο Alejandro Sanz απέσπασε το Record of the Year με το «Palmeras En El Jardín», τελικά ήταν εκείνος που έκλεισε τη βραδιά με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, κατακτώντας το τελευταίο και σημαντικότερο βραβείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ξεχωριστή παρουσία στα φετινά Latin Grammys είχαν επίσης οι Ca7riel και Paco Amoroso, οι οποίοι αναδείχθηκαν σε πολλαπλές κατηγορίες: Καλύτερο Pop Τραγούδι με το «El Día Del Amigo», Καλύτερο Εναλλακτικό Άλμπουμ με το «Papota», Καλύτερο Εναλλακτικό Τραγούδι με το «#Tetas», καθώς και Καλύτερο Short Form Music Video και Long Form Music Video για το ίδιο έργο.

Η Paloma Morphy ξεχώρισε ως Καλύτερη Νέα Καλλιτέχνιδα, επιβεβαιώνοντας μια δυναμική μεταβατική στιγμή για τη νέα γενιά της λατινικής μουσικής.

Με μια βραδιά πλούσια σε εκπλήξεις, ένταση και καλλιτεχνική ποικιλομορφία, τα Latin Grammy Awards 2025 κατέγραψαν έναν ακόμη σταθμό στην πορεία του Bad Bunny προς τη διεθνή μουσική κορυφή, ενώ ανέδειξαν με σαφήνεια τη δύναμη και τη διαρκή εξέλιξη της λατινικής σκηνής.

Διάβασε επίσης: Η τεχνίτη νοημοσύνη κατακτά το Billboard – Το πρώτο ΑΙ No1 αλλάζει τους κανόνες της μουσικής

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Bad Bunny Grammy Karol G Latin Grammy Awards Paloma Morphy
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Υβόννη Ντόστα στο MadWalk TV: «Η κάθε μου συλλογή αφηγείται μια προσωπική ιστορία»

Η Υβόννη Ντόστα στο MadWalk TV: «Η κάθε μου συλλογή αφηγείται μια προσωπική ιστορία»

14.11.2025
Επόμενο
H Αθηνά Μανουκιάν στο Unplugged Stories: «Η πορεία μου στη μουσική δεν ήταν ποτέ εύκολη, αλλά κάθε δυσκολία με έκανε πιο δυνατή»

H Αθηνά Μανουκιάν στο Unplugged Stories: «Η πορεία μου στη μουσική δεν ήταν ποτέ εύκολη, αλλά κάθε δυσκολία με έκανε πιο δυνατή»

14.11.2025

Δες επίσης

Η Κατερίνα Λιόλιου μας ταξιδεύει στα μαγικά τοπία της Πελοποννήσου μέσα από το νέο της video «Σου Έλειψα Ή Όχι;»
Μουσικά Νέα

Η Κατερίνα Λιόλιου μας ταξιδεύει στα μαγικά τοπία της Πελοποννήσου μέσα από το νέο της video «Σου Έλειψα Ή Όχι;»

14.11.2025
H Evangelia χορεύει ζεϊμπέκικο αλλιώς για το νέο τραγούδι της «Αστείο»
Μουσικά Νέα

H Evangelia χορεύει ζεϊμπέκικο αλλιώς για το νέο τραγούδι της «Αστείο»

14.11.2025
Εντυπωσιάζει ο Κώστας Μαρτάκης στο video clip του νέου του τραγουδιού «Αν»
Μουσικά Νέα

Εντυπωσιάζει ο Κώστας Μαρτάκης στο video clip του νέου του τραγουδιού «Αν»

14.11.2025
Η τεχνίτη νοημοσύνη κατακτά το Billboard – Το πρώτο ΑΙ No1 αλλάζει τους κανόνες της μουσικής
Μουσικά Νέα

Η τεχνίτη νοημοσύνη κατακτά το Billboard – Το πρώτο ΑΙ No1 αλλάζει τους κανόνες της μουσικής

14.11.2025
Η Lady Gaga αποκάλυψε ότι κατέρρευσε και δέχτηκε ψυχιατρική φροντίδα μετά το A Star Is Born
Μουσικά Νέα

Η Lady Gaga αποκάλυψε ότι κατέρρευσε και δέχτηκε ψυχιατρική φροντίδα μετά το A Star Is Born

14.11.2025
Ο Akon οδηγήθηκε στη φυλακή στην Ατλάντα επειδή οδηγούσε χωρίς άδεια
Μουσικά Νέα

Ο Akon οδηγήθηκε στη φυλακή στην Ατλάντα επειδή οδηγούσε χωρίς άδεια

14.11.2025
Καλπάζουν οι τιμές των εισιτήριων – Dua Lipa, Coldplay κι άλλοι καλλιτέχνες ζητούν να μπει πλαφόν
Μουσικά Νέα

Καλπάζουν οι τιμές των εισιτήριων – Dua Lipa, Coldplay κι άλλοι καλλιτέχνες ζητούν να μπει πλαφόν

14.11.2025
Τα 10 ελληνικά τραγούδια που γίνονται το soundtrack της γυναικείας αυτοπεποίθησης
Reviews

Τα 10 ελληνικά τραγούδια που γίνονται το soundtrack της γυναικείας αυτοπεποίθησης

14.11.2025
Κυκλοφόρησε το trailer του The End of an Era, του ντοκιμαντέρ της Taylor Swift (Video)
Μουσικά Νέα

Κυκλοφόρησε το trailer του The End of an Era, του ντοκιμαντέρ της Taylor Swift (Video)

14.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Ψήφισε ΕΔΩ τον υποψήφιο που θες να περπατήσει στην πασαρέλα του MadWalk 2025 by Three Cents

Ψήφισε ΕΔΩ τον υποψήφιο που θες να περπατήσει στην πασαρέλα του MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Τα φετινά Χριστούγεννα είναι βουργουνδί – Δες πως θα υιοθετήσεις την τάση στο σπίτι σου

Τα φετινά Χριστούγεννα είναι βουργουνδί – Δες πως θα υιοθετήσεις την τάση στο σπίτι σου

Μαζί στην κορυφή της ακροαματικότητας ΣΚΑΪ και Sfera και στη νέα μέτρηση!

Μαζί στην κορυφή της ακροαματικότητας ΣΚΑΪ και Sfera και στη νέα μέτρηση!

Έπεσε μαύρο στην “πειρατεία”! Κατέβηκε η παράνομη μετάδοση των αθλητικών μεταδόσεων της Euroleague

Έπεσε μαύρο στην “πειρατεία”! Κατέβηκε η παράνομη μετάδοση των αθλητικών μεταδόσεων της Euroleague

Νέες χρηματοδοτήσεις ταινιών από την ΕΡΤ

Νέες χρηματοδοτήσεις ταινιών από την ΕΡΤ

Ποιοι θα πάνε με Τσίπρα

Ποιοι θα πάνε με Τσίπρα

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα ως ενεργειακό εταίρο

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα ως ενεργειακό εταίρο

Γιατί η πράσινη ενέργεια δεν ρίχνει (ακόμη) τους λογαριασμούς ρεύματος

Γιατί η πράσινη ενέργεια δεν ρίχνει (ακόμη) τους λογαριασμούς ρεύματος