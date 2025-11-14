Bad Bunny, Karol G και Paloma Morphy: Οι μεγάλοι νικητές των Latin Grammys 2025

Μια ιστορική βραδιά για τον Bad Bunny, που θριάμβευσε με το «Debí Tirar Más Fotos», ενώ οι Karol G, Alejandro Sanz και Ca7riel & Paco Amoroso βρέθηκαν επίσης ανάμεσα στους μεγάλους νικητές

Ο Bad Bunny έγραψε ιστορία στα Latin Grammy Awards 2025, κερδίζοντας για πρώτη φορά στην καριέρα του το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς με το «Debí Tirar Más Fotos». Η 26η τελετή απονομής, που πραγματοποιήθηκε στο MGM Grand Garden Arena στο Λας Βέγκας, αποδείχθηκε ένας ακόμη θρίαμβος για τον Πορτορικανό καλλιτέχνη, ο οποίος συγκέντρωσε συνολικά δώδεκα υποψηφιότητες και απέσπασε μία σειρά από σημαντικές διακρίσεις.

Ο Bad Bunny ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει και το βραβείο Καλύτερου Άλμπουμ Urban για το «Debí Tirar Más Fotos», ενώ το τραγούδι «DtMF» τιμήθηκε με τα βραβεία Καλύτερης Urban/Urban Fusion Ερμηνείας και Καλύτερου Urban Τραγουδιού. Το «Voy A Llevarte Pa PR» απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Reggaeton Ερμηνείας. Η βραδιά, ωστόσο, κορυφώθηκε με τη νίκη του στο πιο σημαντικό βραβείο της διοργάνωσης, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στο λατινικό μουσικό τοπίο.

Στην ομιλία του, ο Bad Bunny επισήμανε τη σημασία της μουσικής ως έκφραση της ταυτότητας και της υπερηφάνειας για την πατρίδα του. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Υπάρχουν πολλοί τρόποι να υπερασπιστούμε και να τιμήσουμε την πατρίδα μας, αλλά εμείς διαλέγουμε τη μουσική». Στη συνέχεια ευχαρίστησε όλους τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στο άλμπουμ, συμπεριλαμβανομένου του Chuwi, με τον οποίο είχε ερμηνεύσει νωρίτερα το «Weltita» στη σκηνή.

Η Karol G κέρδισε το βραβείο Τραγούδι της Χρονιάς για το «Si Antes Te Hubiera Conocido» και ο Alejandro Sanz απέσπασε το Record of the Year με το «Palmeras En El Jardín», τελικά ήταν εκείνος που έκλεισε τη βραδιά με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, κατακτώντας το τελευταίο και σημαντικότερο βραβείο.

Ξεχωριστή παρουσία στα φετινά Latin Grammys είχαν επίσης οι Ca7riel και Paco Amoroso, οι οποίοι αναδείχθηκαν σε πολλαπλές κατηγορίες: Καλύτερο Pop Τραγούδι με το «El Día Del Amigo», Καλύτερο Εναλλακτικό Άλμπουμ με το «Papota», Καλύτερο Εναλλακτικό Τραγούδι με το «#Tetas», καθώς και Καλύτερο Short Form Music Video και Long Form Music Video για το ίδιο έργο.

Η Paloma Morphy ξεχώρισε ως Καλύτερη Νέα Καλλιτέχνιδα, επιβεβαιώνοντας μια δυναμική μεταβατική στιγμή για τη νέα γενιά της λατινικής μουσικής.

Με μια βραδιά πλούσια σε εκπλήξεις, ένταση και καλλιτεχνική ποικιλομορφία, τα Latin Grammy Awards 2025 κατέγραψαν έναν ακόμη σταθμό στην πορεία του Bad Bunny προς τη διεθνή μουσική κορυφή, ενώ ανέδειξαν με σαφήνεια τη δύναμη και τη διαρκή εξέλιξη της λατινικής σκηνής.

