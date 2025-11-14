Μουσικά Νέα 14.11.2025

Η τεχνίτη νοημοσύνη κατακτά το Billboard – Το πρώτο ΑΙ No1 αλλάζει τους κανόνες της μουσικής

Το «Walk My Walk» του ψηφιακού καλλιτέχνη Breaking Rust γράφει ιστορία καθώς σκαρφαλώνει στην κορυφή του Billboard και ανοίγει νέα, αχαρτογράφητα μονοπάτια για τη χρήση AI στη μουσική
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ένα τραγούδι που δεν το ερμηνεύει άνθρωπος, αλλά ένας αλγόριθμος, βρίσκεται στην κορυφή των αμερικανικών charts και αλλάζει τα δεδομένα της μουσικής βιομηχανίας. Το «Walk My Walk» του ψηφιακού καλλιτέχνη Breaking Rust κατέκτησε την πρώτη θέση στο Billboard Country Digital Song Sales, σηματοδοτώντας μια ιστορική στιγμή όπου ένα country hit, εξ ολοκλήρου δημιουργημένο μέσω τεχνητής νοημοσύνης, κυριαρχεί σε ένα κατεξοχήν παραδοσιακό μουσικό είδος.

Παρότι η φωνή του Breaking Rust ακούγεται «τραχιά» και «αυθεντική», ο καλλιτέχνης δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο δημιουργός Aubierre Rivaldo Taylor, ο οποίος αξιοποίησε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να συνθέσει το τραγούδι και να διαμορφώσει την παραστατική φωνή του ψηφιακού τραγουδιστή. Ο Taylor υπογράφει επίσης μουσικές παραγωγές κάτω από το όνομα Defbeatsai, δημιουργώντας μια σειρά από AI-generated country κομμάτια.

Διάβασε επίσης: Σαρώνει συγκρότημα με μουσική φτιαγμένη από Τεχνητή Νοημοσύνη

Αν και η συζήτηση γύρω από το κατά πόσο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παράγει «τέχνη» βρίσκεται σε διαρκή έξαρση, το κοινό φαίνεται να αγκαλιάζει το «Walk My Walk». Το τραγούδι, πέρα από την κορυφή του Billboard, βρίσκεται στο top 10 των iTunes σε όλες τις κατηγορίες, ενώ το EP «Resilient» του Breaking Rust βρίσκεται επίσης στο top 10 των άλμπουμ. Ο ψηφιακός καλλιτέχνης συγκεντρώνει πάνω από 2,3 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές στο Spotify, όπου το τραγούδι του έχει ξεπεράσει τα 3,6 εκατομμύρια streams.

Το πρόσωπο πίσω από το project παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστο, ωστόσο του αποδίδεται η πατρότητα πολλών AI-δημιουργημένων τραγουδιών που κυμαίνονται από το country μέχρι πιο πειραματικές φόρμες. Παράλληλα, το Spotify έχει ανακοινώσει πρόσφατα μέτρα για να ενισχύσει την προστασία δημιουργών και παραγωγών από παραβιάσεις που σχετίζονται με κακόβουλη χρήση AI και παραπλανητικές πρακτικές. Παρά τα μέτρα αυτά, τόσο ο Breaking Rust όσο και ο Defbeatsai φέρουν προς το παρόν την ένδειξη «verified artist» στην πλατφόρμα.

Το φαινόμενο δεν περιορίζεται σε έναν ψηφιακό καλλιτέχνη. Η Xania Monet, μια ακόμη ψηφιακά δημιουργημένη τραγουδίστρια, έγινε πρόσφατα η πρώτη που εμφανίστηκε σε ραδιοφωνικό chart του Billboard. Η δημιουργός της, Telisha Nikki Jones, έχει υποστηρίξει ότι η διαδικασία παραγωγής των τραγουδιών της περιλαμβάνει πλήρως ανθρώπινη συγγραφή στίχων και χρήση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης για την παραγωγή της μουσικής. Όπως δήλωσε, «η Xania είναι μια προέκταση του εαυτού μου, τη βλέπω σαν πραγματικό πρόσωπο», εξηγώντας πως το εργαλείο AI λειτουργεί για εκείνη σαν «ένα μουσικό όργανο».

Η εμφάνιση αυτών των καλλιτεχνών αναζωπυρώνει τη συζήτηση για το μέλλον της μουσικής: τι σημαίνει «καλλιτέχνης» όταν η φωνή και το ύφος παράγονται από λογισμικό; Και ποια είναι η θέση των ανθρώπινων δημιουργών σε μια εποχή όπου τα charts μπορούν να κατακτηθούν από έναν αλγόριθμο;

Όποια κι αν είναι η απάντηση, το «Walk My Walk» και ο Breaking Rust έχουν ήδη γράψει ιστορία. Και η μουσική βιομηχανία καλείται πλέον να προσαρμοστεί σε μια νέα πραγματικότητα, όπου η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί απλώς ένα εργαλείο παραγωγής αλλά έναν ενεργό «παίκτη» με εμπορική δύναμη και καλλιτεχνική επιρροή.

14.11.2025
14.11.2025

14.11.2025
14.11.2025
14.11.2025
14.11.2025
14.11.2025
14.11.2025
14.11.2025
14.11.2025
14.11.2025
