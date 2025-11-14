Εντυπωσιάζει ο Κώστας Μαρτάκης στο video clip του νέου του τραγουδιού «Αν»

Μια ακόμα επιτυχία για τον τραγουδιστή

O Κώστας Μαρτάκης παρουσιάζει το video clip του ολοκαίνουργιου τραγουδιού του με τίτλο «Αν» σε σκηνοθεσία Κώστα Γρηγορακάκη. Ο δημοφιλής τραγουδιστής ερμηνεύει ένα τραγούδι συναισθηματικό, αληθινό, και ερωτικό σε στίχους και μουσική της Αρετής Καρατζά.

Ακολουθώντας τις σκηνοθετικές οδηγίες ο Κώστας Μαρτάκης αναδεικνύει τον δυναμισμό των στίχων και κατορθώνει να μεταφέρει και οπτικά το συναίσθημα του τραγουδιού.

Μετά τις επιτυχίες «Λόγια Καρφιά» και «Γεια μας» ο Κώστας προσφέρει ακόμα ένα δυνατό τραγούδι από τη Minos EMI, A Universal Music Company.

Δείτε το video clip:

Κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://KostasMartakis.lnk.to/_AN

