Ο πρωτότυπος τρόπος που γιόρτασαν Καίτη Γαρμπή και Διονύσης Σχοινάς τα 26α γενέθλια του γιου τους

Γαρμπή Σχοινάς
Το ζευγάρι φόρεσε ειδικά μπλουζάκια για τη μεγάλη ημέρα και μοιράστηκε τη χαρά του με τους διαδικτυακούς του φίλους
Τα 26α γενέθλιά του γιόρτασε στις 11 Νοεμβρίου ο Δημήτρης Σχοινάς, ο γιος της Καίτης Γαρμπή και του Διονύση Σχοινά.

Ο μοναχογιός του ζευγαριού είναι η μεγάλη τους αδυναμία και, για την ιδιαίτερη αυτή ημέρα, οι γονείς του έφτιαξαν μάλιστα και ειδικά μπλουζάκια αποκλειστικά για τα γενέθλιά του.

 

Η Καίτη Γαρμπή ανέβασε στο Instagram μια κοινή οικογενειακή φωτογραφία, όπου οι τρεις τους ποζάρουν χαμογελαστοί. Εκείνη και ο Διονύσης Σχοινάς φορούν μπλουζάκια που γράφουν: «Είναι τα γενέθλια του γιου μας» (It’s our son’s birthday).

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η τραγουδίστρια έγραψε: «Είναι τα γενέθλια του γιου μας. Σε λατρεύουμε».

