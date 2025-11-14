Ο πρωτότυπος τρόπος που γιόρτασαν Καίτη Γαρμπή και Διονύσης Σχοινάς τα 26α γενέθλια του γιου τους

Τα 26α γενέθλιά του γιόρτασε στις 11 Νοεμβρίου ο Δημήτρης Σχοινάς, ο γιος της Καίτης Γαρμπή και του Διονύση Σχοινά.
Ο μοναχογιός του ζευγαριού είναι η μεγάλη τους αδυναμία και, για την ιδιαίτερη αυτή ημέρα, οι γονείς του έφτιαξαν μάλιστα και ειδικά μπλουζάκια αποκλειστικά για τα γενέθλιά του.
Η Καίτη Γαρμπή ανέβασε στο Instagram μια κοινή οικογενειακή φωτογραφία, όπου οι τρεις τους ποζάρουν χαμογελαστοί. Εκείνη και ο Διονύσης Σχοινάς φορούν μπλουζάκια που γράφουν: «Είναι τα γενέθλια του γιου μας» (It’s our son’s birthday).
Στη λεζάντα της ανάρτησης, η τραγουδίστρια έγραψε: «Είναι τα γενέθλια του γιου μας. Σε λατρεύουμε».
