Η Άννα Βίσση στο θρυλικό MSG με τα εγγόνια της – Φωτογραφίες από την Νέα Υόρκη

Η Άννα Βίσση περνάει ξέγνοιαστες στιγμές στη Νέα Υόρκη, απολαμβάνοντας χρόνο με τα αγαπημένα της πρόσωπα.
Η δημοφιλής τραγουδίστρια βρέθηκε στο Madison Square Garden μαζί με τα εγγόνια της, όπου παρακολούθησαν αγώνα των Νικς στο NBA.
Η ίδια μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη βόλτα τους στο ιστορικό γήπεδο, ποζάροντας χαλαρή με ένα άνετο, casual look, δείχνοντας πόσο όμορφα περνάει στη Νέα Υόρκη.
Ωστόσο, η παρουσία της δεν στάθηκε αρκετή για να φέρει τύχη στους γηπεδούχους, οι οποίοι γνώρισαν την ήττα με 124–107 από τους Ορλάντο Μάτζικ.
