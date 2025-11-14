Celeb News 14.11.2025

Η Άννα Βίσση στο θρυλικό MSG με τα εγγόνια της – Φωτογραφίες από την Νέα Υόρκη

Μια casual εμφάνιση και μια οικογενειακή βόλτα στο πιο θρυλικό γήπεδο του κόσμου
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Άννα Βίσση περνάει ξέγνοιαστες στιγμές στη Νέα Υόρκη, απολαμβάνοντας χρόνο με τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια βρέθηκε στο Madison Square Garden μαζί με τα εγγόνια της, όπου παρακολούθησαν αγώνα των Νικς στο NBA.

Η ίδια μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη βόλτα τους στο ιστορικό γήπεδο, ποζάροντας χαλαρή με ένα άνετο, casual look, δείχνοντας πόσο όμορφα περνάει στη Νέα Υόρκη.

Ωστόσο, η παρουσία της δεν στάθηκε αρκετή για να φέρει τύχη στους γηπεδούχους, οι οποίοι γνώρισαν την ήττα με 124–107 από τους Ορλάντο Μάτζικ.

