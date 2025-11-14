Η Lady Gaga αποκάλυψε ότι κατέρρευσε και δέχτηκε ψυχιατρική φροντίδα μετά το A Star Is Born

Η Lady Gaga μίλησε για τις σοβαρές ψυχικές δυσκολίες που αντιμετώπισε μετά το «A Star Is Born» και πώς κατάφερε να ξανασταθεί όρθια

Η Lady Gaga επιστρέφει στα φώτα της δημοσιότητας με έναν τρόπο πιο προσωπικό από ποτέ, περιγράφοντας τη βαθιά ψυχική κρίση που βίωσε μετά τη συμμετοχή της στη ταινία «A Star Is Born». Η σταρ μίλησε στο περιοδικό Rolling Stone για μια περίοδο ακραίας πίεσης, σωματικής εξάντλησης και ψυχικών διακυμάνσεων, που έφτασε σε σημείο να την οδηγήσει σε νοσηλεία για ψυχιατρική φροντίδα.

Διάβασε επίσης: Grammy 2026: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες – Σαρώνει ο Kendrick Lamar εκτός η Taylor Swift

Το διάστημα των γυρισμάτων της ταινίας συνέπεσε με μια εξαιρετικά απαιτητική φάση της καριέρας της. Η Lady Gaga μόλις είχε ολοκληρώσει την εμφάνισή της στο Super Bowl τον Φεβρουάριο του 2017 και η καλλιτεχνική δραστηριότητα συνέχισε αμείωτη. Η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων λάμβανε φαρμακευτική αγωγή που χρησιμοποιείται για τη σταθεροποίηση διαταραχών της διάθεσης και τη μείωση μανιακών επεισοδίων.

Μετά την ολοκλήρωση του φιλμ, η Lady Gaga ξεκίνησε περιοδεία για το άλμπουμ «Joanne». Ωστόσο, μια νύχτα, όπως περιγράφει η ίδια στο άρθρο, υπέστη αυτό που η συντακτική ομάδα του Rolling Stone αποκάλεσε «ψυχωσικό επεισόδιο». Η ίδια θυμάται τη στιγμή που η αδερφή της της είπε: «Δεν βλέπω πια την αδερφή μου». Εκείνη την ημέρα ακύρωσε την περιοδεία. Όπως δήλωσε: «Μια μέρα χρειάστηκε να πάω στο νοσοκομείο για ψυχιατρική φροντίδα. Έπρεπε να σταματήσω».

Η Lady Gaga περιγράφει ότι η κατάρρευση ήταν απότομη και τρομακτική. «Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα… κατέρρευσα πλήρως. Υπήρχε μια στιγμή που δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να γίνω καλύτερα. Νιώθω πραγματικά τυχερή που είμαι ζωντανή». Παρότι την περίοδο εκείνη είχε αποδώσει την ακύρωση των εμφανίσεών της σε «έντονο πόνο» που σχετιζόταν με τη χρόνια ινομυαλγία της, σήμερα παραδέχεται πως η ψυχική της υγεία ήταν ακόμη πιο εύθραυστη.

Στη νέα της συνέντευξη, η Lady Gaga εξηγεί ότι πλέον νιώθει «ένας υγιής, ολοκληρωμένος άνθρωπος», αποδίδοντας μεγάλο μέρος της ανάρρωσής της στη στήριξη του αρραβωνιαστικού της, Michael Polansky. «Το ότι είμαι ερωτευμένη με έναν άνθρωπο που νοιάζεται για τον πραγματικό εαυτό μου έκανε τεράστια διαφορά», σημειώνει.

Η οδυνηρή εμπειρία της επηρέασε και τη δημιουργική της πορεία. Η Lady Gaga αποκάλυψε πως η περίοδος αυτή ενσωματώθηκε στο άλμπουμ της «Mayhem», το οποίο κυκλοφόρησε το 2025 και πρόσφατα έλαβε επτά υποψηφιότητες στα Grammy. «Ήταν μήνες και μήνες επανανακάλυψης όσων είχα χάσει. Και πραγματικά πιστεύω ότι γι’ αυτό ο δίσκος ονομάζεται “Mayhem”. Γιατί όσα χρειάστηκε για να τα ξαναβρώ ήταν χαοτικά».

Με την ειλικρίνειά της, η Lady Gaga συνεχίζει να αποδεικνύει ότι η δύναμη ενός καλλιτέχνη δεν βρίσκεται μόνο στη φωνή του, αλλά και στο θάρρος να μιλήσει για τις πιο ευάλωτες στιγμές της ζωής του.

Κεντρική φωτογραφία: www.instagram.com/ladygaga

Πηγή: Rolling Stone

Διάβασε επίσης:

Δες κι αυτό…