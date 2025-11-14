Υγεία 14.11.2025

1 στα 7 παιδιά και εφήβους στην Ευρώπη ζει με ψυχική διαταραχή

Νέα έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αποκαλύπτει την πραγματική έκταση μιας κρίσης που αγγίζει εκατομμύρια παιδιά και εφήβους
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων στην Ευρώπη αναδεικνύεται σε μία από τις πιο επείγουσες και υποτιμημένες προκλήσεις της εποχής. Μια νέα έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας καταγράφει με τρόπο αδιαμφισβήτητο αυτό που πολλές κοινωνίες αντιλαμβάνονται αμυδρά: η επόμενη γενιά μεγαλώνει σε περιβάλλον που συχνά αδυνατεί να της προσφέρει την αναγκαία προστασία, τη φροντίδα και την πρόσβαση σε κατάλληλες υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

Το Περιφερειακό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη, σε συνεργασία με το Γραφείο του για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών στην Αθήνα και την Ομάδα Ψυχικής Υγείας και Ευημερίας, παρουσίασε την έκθεση με τίτλο «Ψυχική υγεία παιδιών και νέων στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ: Τρέχουσα κατάσταση και δράσεις για την ενίσχυση της ποιότητας της φροντίδας». Πρόκειται για την πρώτη έκθεση που συγκεντρώνει τόσο εκτενή και συστηματικά επεξεργασμένα στοιχεία, αποτυπώνοντας με ακρίβεια το μέγεθος της κρίσης.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, ένα στα επτά παιδιά και εφήβους στην ευρωπαϊκή περιφέρεια του ΠΟΥ ζει με κάποια ψυχική διαταραχή. Η εικόνα είναι ακόμη πιο ανησυχητική για τα κορίτσια: μία στις τέσσερις έφηβες ηλικίας 15 έως 19 ετών αντιμετωπίζει κάποιο ψυχικό πρόβλημα. Η αυτοκτονία εξακολουθεί να είναι η πρώτη αιτία θανάτου μεταξύ νέων 15 έως 29 ετών, ένα στοιχείο που υπογραμμίζει το βάθος της κρίσης. Την τελευταία δεκαπενταετία, τα περιστατικά ψυχικών διαταραχών αυξήθηκαν κατά περίπου ένα τρίτο, την ώρα που οι διαθέσιμες υπηρεσίες παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις και συχνά δεν ανταποκρίνονται στον ρυθμό των αυξανόμενων αναγκών.

Η έκθεση καταγράφει σημαντικές ανισότητες στην προσφορά υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Ένα στα τέσσερα κράτη της ευρωπαϊκής περιφέρειας δεν διαθέτει κοινοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας ειδικά για παιδιά, εφήβους και νέους. Αντίστοιχα, μία στις πέντε χώρες δεν έχει σαφώς διαμορφωμένη εθνική πολιτική ψυχικής υγείας για αυτές τις ηλικιακές ομάδες. Η αναλογία ειδικών είναι ιδιαίτερα προβληματική: κατά μέσο όρο, στην περιφέρεια αντιστοιχεί ένας παιδοψυχίατρος ανά 76.000 παιδιά και εφήβους.

Απέναντι σε αυτά τα δεδομένα, η έκθεση διατυπώνει ένα ξεκάθαρο κάλεσμα για δράση. Προτείνει εννέα βασικούς άξονες πολιτικής, που περιλαμβάνουν τη θέσπιση και τον συντονισμό εθνικών σχεδίων δράσης, την ενίσχυση χρηματοδοτήσεων που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας, τη δημιουργία ενιαίων προτύπων φροντίδας, την ενδυνάμωση οικογενειών και κοινοτήτων, την επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό και την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας.

Ο Δρ Joao Breda, επικεφαλής του Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών στην Αθήνα και επικεφαλής του ΠΟΥ στην Ελλάδα, επισημαίνει: «Η έκθεση αυτή αποτελεί ένα ηχηρό κάλεσμα για δράση στην ευρωπαϊκή περιφέρεια του ΠΟΥ. Κάθε παιδί και κάθε νέος έχει δικαίωμα σε υποστηρικτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας και ποιοτική φροντίδα. Ενεργώντας τώρα, οι χώρες μπορούν να οικοδομήσουν ανθεκτικά συστήματα που θα βοηθήσουν τις επόμενες γενιές να ευημερήσουν». Η Δρ Ledia Lazeri, περιφερειακή σύμβουλος για την Ψυχική Υγεία του ΠΟΥ Ευρώπης, τονίζει: «Για πρώτη φορά, ο ΠΟΥ Ευρώπης συγκεντρώνει αναλυτικά και εμπεριστατωμένα δεδομένα για την ψυχική υγεία παιδιών και νέων σε μία ενιαία έκθεση. Η έκθεση αυτή αποτελεί ορόσημο. Στρέφει την προσοχή σε μια κρίσιμη προτεραιότητα που θα καθορίσει το μέλλον της περιφέρειάς μας».

Η νέα έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αναδεικνύει την ανάγκη για ένα συνολικό, μακροπρόθεσμο και επιστημονικά τεκμηριωμένο σχέδιο, με στόχο την ισότιμη πρόσβαση όλων των παιδιών και νέων σε υπηρεσίες που μπορούν πραγματικά να τους στηρίξουν. Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι, αλλά ταυτόχρονα δείχνουν καθαρά ότι υπάρχει περιθώριο παρέμβασης, αρκεί η πολιτική βούληση και η κοινωνική συστράτευση να κινητοποιηθούν εγκαίρως.

