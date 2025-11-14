Celeb News 14.11.2025

Η Cardi B σε πελάγη ευτυχίας – Έγινε για 4η φορά μαμά

Με το Stefon Diggs στο πλευρό της, η Cardi B υποδέχθηκε ένα υγιέστατο αγοράκι
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Για τέταρτη φορά η Cardi B έγινε μητέρα, φέρνοντας στον κόσμο το πρώτο της παιδί με τον αστέρα του NFL, Stefon Diggs. Άτομα από το στενό περιβάλλον της αποκάλυψαν στο TMZ ότι η ράπερ γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι την προηγούμενη εβδομάδα, με τον σύντροφό της να είναι συνεχώς στο πλευρό της κατά τη διάρκεια του τοκετού.

Η ίδια η Cardi B επιβεβαίωσε τα χαρμόσυνα νέα την Πέμπτη με ανάρτηση στο Instagram. Στην ανάρτησή της, η Cardi B έγραψε:

«Η ζωή μου ήταν πάντα γεμάτη διαφορετικές φάσεις και αλλαγές. Το προηγούμενο κεφάλαιο σηματοδοτούσε μια νέα αρχή. Το να ξαναχτίζεις κάτι από το μηδέν δεν είναι ποτέ εύκολο αλλά άξιζε! Έφερα στον κόσμο νέα μουσική, ένα ολοκαίνουργιο άλμπουμ και τώρα… ένα μωρό! Έναν ακόμη λόγο να γίνομαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου και να αγαπώ εμένα περισσότερο απ’ όλους, ώστε να δίνω στα παιδιά μου όσα αξίζουν».

Συνεχίζοντας, η Cardi B πρόσθεσε: «Το επόμενό μου κεφάλαιο είναι εγώ απέναντι σε εμένα! Εγώ ενάντια σε κάθε εμπόδιο. Έχω ήδη ξεκινήσει προετοιμασία για την περιοδεία, για να δυναμώσω το σώμα και το μυαλό μου. Δεν υπάρχει τίποτα που θα με εμποδίσει να σας χαρίσω την παράσταση της ζωής σας. Έχω γιατρευτεί και αγαπώ τη γυναίκα που έγινα. Αυτή είναι η νέα μου εποχή και τη μπαίνω σε αυτήν πιο έτοιμη από ποτέ».

