Beauty 14.11.2025

Τα «cinnamon sugar nails» είναι το γιορτινό manicure που φέρνει τα πιο cozy vibes στα νύχια

cinnamon_nails
Ένα μανικιούρ σαν cinnamon sugar roll, με ζεστές καφετί και χρυσές νότες, για χειμερινές εμφανίσεις με στιλ
Μαρία Χατζηγιάννη

Καθώς ο χειμώνας πλησιάζει και η διάθεση για γιορτινές εμφανίσεις ανεβαίνει, τα περισσότερα nail trends της σεζόν μοιάζουν πιο υπερβολικά, glitter, έντονα χρώματα και εντυπωσιακά σχέδια γεμίζουν τα social media. Ωστόσο, φέτος υπάρχει μια τάση που ξεχωρίζει για την κομψότητά του και την ζεστή, cozy αισθητική του: τα «cinnamon sugar nails». Πρόκειται για μια γιορτινή, αλλά διακριτική εκδοχή των glittery μανικιούρ, που συνδυάζει ζεστούς καφέ τόνους με λάμψη, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που φαίνεται ταυτόχρονα διακριτικό και πολυτελές.

Το βασικό χαρακτηριστικό είναι το ζεστό, κανέλλι χρώμα, συχνά με πορτοκαλί υποτόνους που προσδίδουν κομψότητα και ζωντάνια. Η λάμψη ή το glitter είναι προαιρετικά, γεγονός που επιτρέπει στο μανικιούρ να προσαρμοστεί από μια καθημερινή, διακριτική εκδοχή μέχρι μια πιο statement, γιορτινή εμφάνιση. Είναι μια ενδιαφέρουσα πρόταση για όσες θέλουν να ξεφύγουν από τα κλασικά κόκκινα και χρυσά νύχια των Χριστουγέννων χωρίς να χάσουν το festive vibe.

cinnamon_nails
Pinterest

Οι επιλογές για cinnamon sugar nails είναι πολυάριθμες και εντυπωσιακά ευέλικτες. Μπορείς να επιλέξεις ένα κοντό, λαμπερό μανικιούρ, που δίνει έναν διακριτικό φωτισμό στα νύχια σου, ή να δημιουργίσεις τη γραμμή του γαλλικού με αυτές τις αποχρώσεις, που συνδυάζει κομψότητα και παιχνιδιάρικο αποτέλεσμα. Μια ακόμη ιδιαίτερη εκδοχή είναι να προσθέσεις χρυσές λεπτομέρειες πάνω στη ζεστή βάση της κανέλλας, δημιουργώντας ένα μανικιούρ που φαίνεται πολυτελές χωρίς υπερβολές.

cinnamon_nails
https://www.instagram.com/corrinnabianca/

Αυτό το nail trend έχει ήδη κερδίσει τη δημοτικότητα στο Instagram και σε πλατφόρμες όπως το Pinterest, καθώς προσφέρει μια φρέσκια και κομψή εναλλακτική στα πιο κλασικά γιορτινά μανικιούρ. Αν ψάχνεις για ένα σχέδιο που συνδυάζει διακριτική λάμψη, κομψότητα και χειμερινή ζεστασιά, τα cinnamon sugar nails είναι η απόλυτη επιλογή για φέτος τον χειμώνα.

beauty μανικιούρ νύχια
