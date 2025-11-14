Screen News 14.11.2025

Στο φως οι πρώτες εικόνες από την επική «Οδύσσεια» με τον Matt Damon που γυρίστηκε και στην Ελλάδα

Στο πολυαναμενόμενο κινηματογραφικό έπος του Christopher Nolan «Οδύσσεια» ο Matt Damon ενσαρκώνει τον θρυλικό βασιλιά της Ιθάκης
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η πρώτη επίσημη εικόνα από το πολυαναμενόμενο κινηματογραφικό έπος του Christopher Nolan «Οδύσσεια» αποκαλύπτει τον Matt Damon στον ρόλο του θρυλικού βασιλιά της Ιθάκης. Η Universal Pictures έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο στιγμιότυπο από την παραγωγή, επιβεβαιώνοντας επισήμως ότι ο Matt Damon θα ενσαρκώσει τον Οδυσσέα στο φιλμ που φιλοδοξεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη τη διαχρονική ομηρική αφήγηση.

Πρόκειται για την τρίτη συνεργασία του Matt Damon με τον Christopher Nolan, έπειτα από τις συμμετοχές του στα «Interstellar» και «Oppenheimer». Αυτή τη φορά, όμως, ο Matt  Damon αναλαμβάνει τον κεντρικό ρόλο σε μια υπερπαραγωγή που περιγράφεται ως «μυθικό επικό θέαμα γυρισμένο σε όλον τον κόσμο με εντελώς νέα τεχνολογία φιλμ IMAX». Η ταινία αναμένεται να προβληθεί στους κινηματογράφους στις 17 Ιουλίου 2026.

www.imdb.com

Η αποκάλυψη του καστ προκάλεσε έντονη συζήτηση εδώ και μήνες, με τους θαυμαστές να εικάζουν ποιος θα ενσαρκώσει τον Οδυσσέα. Το φιλμ διαθέτει ένα από τα πιο εντυπωσιακά σύνολα ηθοποιών που έχει συγκεντρώσει ποτέ ο Christopher Nolan. Πλάι στον Matt Damon θα εμφανιστούν οι Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya, Anne Hathaway, Lupita Nyong’o, Elliot Page, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, Himesh Patel, Bill Irwin, Samantha Morton, Jesse Garcia και Will Yun Lee.

www.imdb.com

Η αφήγηση του φιλμ «Οδύσσεια»  ακολουθεί τον δεκαετή, επικίνδυνο δρόμο επιστροφής του Οδυσσέα στην Ιθάκη μετά τον Τρωικό Πόλεμο, σε μια ιστορία που εδώ και τρεις χιλιάδες χρόνια αναπλάθεται ξανά και ξανά μέσα από τέχνη, θέατρο και κινηματογράφο. Οι περιπέτειές του ανάμεσα σε θεούς, μυθικά όντα και πειρασμούς συνεχίζουν να εμπνέουν δημιουργούς σε ολόκληρο τον κόσμο, από την κλασική ταινία «Ulysses» του Mario Camerini μέχρι το «O Brother, Where Art Thou?» των Joel και Ethan Coen.

Το σενάριο του φιλμ υπογράφει ο ίδιος ο Christopher Nolan, ο οποίος αναλαμβάνει και την παραγωγή μαζί με την Emma Thomas. Πρόκειται για την πρώτη σκηνοθετική δουλειά του μετά το «Oppenheimer», την ταινία που κατέκτησε επτά Όσκαρ, απέφερε σχεδόν ένα δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως και χάρισε στον Christopher Nolan το πρώτο του Όσκαρ Σκηνοθεσίας.

Με την πρώτη εικόνα ήδη να κυκλοφορεί και με ένα καστ τέτοιου βεληνεκούςη «Οδύσσεια»  αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα κινηματογραφικά γεγονότα των επόμενων ετών, δίνοντας νέα πνοή στο πανανθρώπινο ταξίδι του Οδυσσέα μέσα από την οπτική του πιο δημοφιλούς σκηνοθέτη της εποχής.

