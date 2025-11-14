Amy Schumer: Η κωμικός εξηγεί γιατί διέγραψε όλες τις παλιές φωτογραφίες από το Instagram μετά την απώλεια κιλών

Η Amy Schumer προχώρησε σε μία «εκκαθάριση» του λογαριασμού της στο Instagram, διαγράφοντας όλες τις προηγούμενες φωτογραφίες της, μετά την αλλαγή στην εμφάνισή της και την σημαντική απώλεια κιλών. Η 44χρονη κωμικός θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι η απόφασή της δεν συνδέεται με την εικόνα του σώματός της, απαντώντας στις φήμες και τα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

Σε ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό, εξήγησε ότι η επιλογή της είχε να κάνει με την προσωπική της υγεία και την ανανέωση της ψηφιακής της παρουσίας. Αποκάλυψε ότι η ενδομητρίωση από την οποία υπέφερε έχει βελτιωθεί σημαντικά, η πλάτη της αναρρώνει, και δεν πάσχει πλέον από σύνδρομο Cushing. Επιπλέον, βρίσκεται σε περιεμμηνόπαυση και λαμβάνει ορμονική θεραπεία, κάτι που επηρεάζει το σώμα της, αλλά το αποδέχεται με σεβασμό και αυτοαγάπη.

Διάβασε επίσης: Amy Schumer: Κυκλοφορεί με ΠΙ μετά το χειρουργείο – Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει

Η νέα ανάρτηση και η περηφάνια για το σώμα της

Την Τρίτη 11 Νοεμβρίου, η Amy Schumer δημοσίευσε νέα φωτογραφία στο Instagram, ποζάροντας χαμογελαστή με ένα κατακόκκινο μίνι φόρεμα και γόβες Chanel. «Βγήκα επιτέλους από το σπίτι απόψε. Ποιος είναι περήφανος;» έγραψε στη λεζάντα, προσθέτοντας: «Νιώθω καλά και χαρούμενη. Διέγραψα όλες τις παλιές μου φωτογραφίες χωρίς λόγο».

Η κωμικός τόνισε ότι το Instagram δεν αποτελεί την ταυτότητά της, αλλά ένα μέσο για να μοιραστεί όσα επιλέγει να δείξει ο κόσμος. Στην ανάρτηση, αναφέρθηκε στην προσωπική της πορεία: «Δεν ξεκίνησα σκόπιμα ένα «ταξίδι απώλειας βάρους». Η προσοχή μου ήταν στραμμένη στην υγεία. Είμαι μια γυναίκα στην περιεμμηνόπαυση που παίρνει φάρμακα ορμονικής θεραπείας».

Το ταξίδι της απώλειας κιλών και οι δυσκολίες

Η ηθοποιός έχει μιλήσει στο παρελθόν για τις προκλήσεις που αντιμετώπισε στο ταξίδι απώλειας βάρους, περιγράφοντας τις δυσκολίες με τα φάρμακα Ozempic και Mounjaro. Το 2022 υποβλήθηκε σε λιποαναρρόφηση, ενώ τα προηγούμενα χρόνια είχε έντονες παρενέργειες από τα φάρμακα, όπως ναυτία και έντονη κόπωση. Παρά τις δυσκολίες, η ίδια κατάφερε να βελτιώσει την υγεία της και να επαναφέρει τη φυσιολογική της εμφάνιση.

Η νέα αρχή της Amy Schumer στο Instagram αντικατοπτρίζει την προσωπική της δύναμη, την υιοθέτηση της αυτοαποδοχής και την προτεραιότητα στην υγεία της, δείχνοντας ότι η εικόνα της στα social media δεν ορίζει την αξία της.

Διάβασε επίσης: Ένταση στην πρεμιέρα του «Wicked: For Good» στη Σιγκαπούρη μετά από απρόσμενη επίθεση στην Ariana Grande

Δες κι αυτό…