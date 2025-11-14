Celeb News 14.11.2025

Amy Schumer: Η κωμικός εξηγεί γιατί διέγραψε όλες τις παλιές φωτογραφίες από το Instagram μετά την απώλεια κιλών

amy_schumer
Η κωμικός εξηγεί γιατί αφαίρεσε όλες τις παλιές φωτογραφίες της, αναφερόμενη στην ψυχική και σωματική υγεία της
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Amy Schumer προχώρησε σε μία «εκκαθάριση» του λογαριασμού της στο Instagram, διαγράφοντας όλες τις προηγούμενες φωτογραφίες της, μετά την αλλαγή στην εμφάνισή της και την σημαντική απώλεια κιλών. Η 44χρονη κωμικός θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι η απόφασή της δεν συνδέεται με την εικόνα του σώματός της, απαντώντας στις φήμες και τα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

Σε ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό, εξήγησε ότι η επιλογή της είχε να κάνει με την προσωπική της υγεία και την ανανέωση της ψηφιακής της παρουσίας. Αποκάλυψε ότι η ενδομητρίωση από την οποία υπέφερε έχει βελτιωθεί σημαντικά, η πλάτη της αναρρώνει, και δεν πάσχει πλέον από σύνδρομο Cushing. Επιπλέον, βρίσκεται σε περιεμμηνόπαυση και λαμβάνει ορμονική θεραπεία, κάτι που επηρεάζει το σώμα της, αλλά το αποδέχεται με σεβασμό και αυτοαγάπη.

Amy Schumer
https://www.instagram.com/amyschumer/

Διάβασε επίσης: Amy Schumer: Κυκλοφορεί με ΠΙ μετά το χειρουργείο – Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει

Η νέα ανάρτηση και η περηφάνια για το σώμα της

Την Τρίτη 11 Νοεμβρίου, η Amy Schumer δημοσίευσε νέα φωτογραφία στο Instagram, ποζάροντας χαμογελαστή με ένα κατακόκκινο μίνι φόρεμα και γόβες Chanel. «Βγήκα επιτέλους από το σπίτι απόψε. Ποιος είναι περήφανος;» έγραψε στη λεζάντα, προσθέτοντας: «Νιώθω καλά και χαρούμενη. Διέγραψα όλες τις παλιές μου φωτογραφίες χωρίς λόγο».

Η κωμικός τόνισε ότι το Instagram δεν αποτελεί την ταυτότητά της, αλλά ένα μέσο για να μοιραστεί όσα επιλέγει να δείξει ο κόσμος. Στην ανάρτηση, αναφέρθηκε στην προσωπική της πορεία: «Δεν ξεκίνησα σκόπιμα ένα «ταξίδι απώλειας βάρους». Η προσοχή μου ήταν στραμμένη στην υγεία. Είμαι μια γυναίκα στην περιεμμηνόπαυση που παίρνει φάρμακα ορμονικής θεραπείας».

amy_schumer
https://www.instagram.com/amyschumer/

Το ταξίδι της απώλειας κιλών και οι δυσκολίες

Η ηθοποιός έχει μιλήσει στο παρελθόν για τις προκλήσεις που αντιμετώπισε στο ταξίδι απώλειας βάρους, περιγράφοντας τις δυσκολίες με τα φάρμακα Ozempic και Mounjaro. Το 2022 υποβλήθηκε σε λιποαναρρόφηση, ενώ τα προηγούμενα χρόνια είχε έντονες παρενέργειες από τα φάρμακα, όπως ναυτία και έντονη κόπωση. Παρά τις δυσκολίες, η ίδια κατάφερε να βελτιώσει την υγεία της και να επαναφέρει τη φυσιολογική της εμφάνιση.

Η νέα αρχή της Amy Schumer στο Instagram αντικατοπτρίζει την προσωπική της δύναμη, την υιοθέτηση της αυτοαποδοχής και την προτεραιότητα στην υγεία της, δείχνοντας ότι η εικόνα της στα social media δεν ορίζει την αξία της.

Διάβασε επίσης: Ένταση στην πρεμιέρα του «Wicked: For Good» στη Σιγκαπούρη μετά από απρόσμενη επίθεση στην Ariana Grande

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Amy Schumer
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Στο φως οι πρώτες εικόνες από την επική «Οδύσσεια» με τον Matt Damon που γυρίστηκε και στην Ελλάδα

Στο φως οι πρώτες εικόνες από την επική «Οδύσσεια» με τον Matt Damon που γυρίστηκε και στην Ελλάδα

14.11.2025
Επόμενο
Ο Akon οδηγήθηκε στη φυλακή στην Ατλάντα επειδή οδηγούσε χωρίς άδεια

Ο Akon οδηγήθηκε στη φυλακή στην Ατλάντα επειδή οδηγούσε χωρίς άδεια

14.11.2025

Δες επίσης

Ο πρωτότυπος τρόπος που γιόρτασαν Καίτη Γαρμπή και Διονύσης Σχοινάς τα 26α γενέθλια του γιου τους
Celeb News

Ο πρωτότυπος τρόπος που γιόρτασαν Καίτη Γαρμπή και Διονύσης Σχοινάς τα 26α γενέθλια του γιου τους

14.11.2025
Νέο hairlook για την Ιωάννα Μαλέσκου – Η απρόσμενη αντίδραση του συζύγου της
Celeb News

Νέο hairlook για την Ιωάννα Μαλέσκου – Η απρόσμενη αντίδραση του συζύγου της

14.11.2025
Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε on air τους νονούς της κόρης της
Celeb News

Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε on air τους νονούς της κόρης της

14.11.2025
Η Άννα Βίσση στο θρυλικό MSG με τα εγγόνια της – Φωτογραφίες από την Νέα Υόρκη
Celeb News

Η Άννα Βίσση στο θρυλικό MSG με τα εγγόνια της – Φωτογραφίες από την Νέα Υόρκη

14.11.2025
Η Cardi B σε πελάγη ευτυχίας – Έγινε για 4η φορά μαμά
Celeb News

Η Cardi B σε πελάγη ευτυχίας – Έγινε για 4η φορά μαμά

14.11.2025
Από δημοσιογράφο έμαθε ο Jack Nicholson ποια ήταν η βιολογική του μητέρα
Celeb News

Από δημοσιογράφο έμαθε ο Jack Nicholson ποια ήταν η βιολογική του μητέρα

14.11.2025
Νέα αρχή για τον Νίκο Μίχα – Από το Fame Story, γιατρός στο ΕΚΑΒ
Celeb News

Νέα αρχή για τον Νίκο Μίχα – Από το Fame Story, γιατρός στο ΕΚΑΒ

14.11.2025
Κιάρα Μαρκέζη: Η εγγονή του Άκη Τσοχατζόπουλου κατακτά την πασαρέλα του Athens Fashion Week
Celeb News

Κιάρα Μαρκέζη: Η εγγονή του Άκη Τσοχατζόπουλου κατακτά την πασαρέλα του Athens Fashion Week

14.11.2025
Μελίνα Ασλανίδου: Η εξομολόγηση για τις αποτυχημένες προσπάθειες για παιδί και η αλήθεια για τον γάμο
Celeb News

Μελίνα Ασλανίδου: Η εξομολόγηση για τις αποτυχημένες προσπάθειες για παιδί και η αλήθεια για τον γάμο

14.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Ψήφισε ΕΔΩ τον υποψήφιο που θες να περπατήσει στην πασαρέλα του MadWalk 2025 by Three Cents

Ψήφισε ΕΔΩ τον υποψήφιο που θες να περπατήσει στην πασαρέλα του MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Τα φετινά Χριστούγεννα είναι βουργουνδί – Δες πως θα υιοθετήσεις την τάση στο σπίτι σου

Τα φετινά Χριστούγεννα είναι βουργουνδί – Δες πως θα υιοθετήσεις την τάση στο σπίτι σου

Μαζί στην κορυφή της ακροαματικότητας ΣΚΑΪ και Sfera και στη νέα μέτρηση!

Μαζί στην κορυφή της ακροαματικότητας ΣΚΑΪ και Sfera και στη νέα μέτρηση!

Έπεσε μαύρο στην “πειρατεία”! Κατέβηκε η παράνομη μετάδοση των αθλητικών μεταδόσεων της Euroleague

Έπεσε μαύρο στην “πειρατεία”! Κατέβηκε η παράνομη μετάδοση των αθλητικών μεταδόσεων της Euroleague

Νέες χρηματοδοτήσεις ταινιών από την ΕΡΤ

Νέες χρηματοδοτήσεις ταινιών από την ΕΡΤ

Ποιοι θα πάνε με Τσίπρα

Ποιοι θα πάνε με Τσίπρα

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα ως ενεργειακό εταίρο

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα ως ενεργειακό εταίρο

Γιατί η πράσινη ενέργεια δεν ρίχνει (ακόμη) τους λογαριασμούς ρεύματος

Γιατί η πράσινη ενέργεια δεν ρίχνει (ακόμη) τους λογαριασμούς ρεύματος