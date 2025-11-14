Beauty 14.11.2025

Ιταλικό μανικιούρ: Το κόλπο των nail artists για επιμήκυνση χωρίς έξτρα μήκος

kokkina_nixia
Με την τεχνική του ιταλικού μανικιούρ, τα νύχια φαίνονται πιο μακριά και λεπτά, χωρίς φυσική επιμήκυνση,
Μαρία Χατζηγιάννη

Το ιταλικό μανικιούρ έχει αναδειχθεί σε μια από τις πιο κομψές τάσεις για τα νύχια, προσφέροντας την ψευδαίσθηση μεγαλύτερου μήκους χωρίς να χρειάζεται φυσική επιμήκυνση. Σε αντίθεση με το κλασικό γαλλικό, η ιταλική εκδοχή εστιάζει στη διακριτική εφαρμογή του χρώματος, η οποία ενισχύει τη λεπτότητα και την αρμονία των νυχιών.

Η τεχνική ξεκινά με την προσεκτική εφαρμογή βερνικιού κοντά στα επωνύχια, αφήνοντας ένα μικρό κενό που ενισχύει το αίσθημα μήκους. Στη συνέχεια, ένα λεπτό πινελάκι με ασετόν δημιουργεί διακριτικά κενά κατά μήκος των πλαϊνών, επιτυγχάνοντας ένα οπτικό αποτέλεσμα που κολακεύει τόσο κοντά όσο και φαρδιά νύχια. Η σωστή περιποίηση των επωνυχίων και η χρήση ενυδατικού λαδιού είναι απαραίτητα για ένα ολοκληρωμένο, κομψό αποτέλεσμα.

nixia
https://www.instagram.com/paintedbyjools/

Διάβασε επίσης: Suede blonde: H απόχρωση μαλλιών που πρέπει να δοκιμάσεις φέτος το φθινόπωρο

Η επιλογή σχήματος νυχιών, almond, squoval ή τετράγωνο, σε συνδυασμό με ένα μόνο χρώμα κάθε φορά, προσφέρει καθαρότητα και κομψότητα χωρίς υπερβολές. Συνδυάζει τεχνική και διακριτικό στιλ, αποτελώντας ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να αναδείξουν τα χέρια τους με κομψό και σύγχρονο τρόπο.

kafe_nixia
https://www.instagram.com/dorismarbeautyxo/

Η δημοφιλία του αυξάνεται, καθώς συνδυάζει την πρακτικότητα με την αισθητική. Η απλότητά του επιτρέπει στους λάτρεις της ομορφιάς να πειραματιστούν με διαφορετικά χρώματα και αποχρώσεις, κρατώντας όμως πάντα το αποτέλεσμα κομψό και αρμονικό. Είναι η τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, από καθημερινές εμφανίσεις μέχρι επίσημες εξόδους, προσφέροντας στα νύχια μια διακριτική αλλά εντυπωσιακή αναβάθμιση

Διάβασε επίσης: «Tucked French»: Η εκδοχή που κάνει το γαλλικό μανικιούρ πιο διακριτικό από ποτέ

Δες κι αυτό…

beauty μανικιούρ νύχια
14.11.2025
14.11.2025

