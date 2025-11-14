Νέο hairlook για την Ιωάννα Μαλέσκου – Η απρόσμενη αντίδραση του συζύγου της

Μια εντυπωσιακή αλλαγή στα μαλλιά της αποφάσισε να κάνει η Ιωάννα Μαλέσκου. Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια του Open επέλεξε ένα νέο κούρεμα σε μακρύ καρέ, ενώ προχώρησε και σε αλλαγή χρώματος.

Η ρίζα των μαλλιών της έγινε αισθητά πιο σκούρα, ενώ οι άκρες διατηρήθηκαν σε μια ψυχρή σαντρέ ξανθιά απόχρωση.

Διάβασε επίσης: Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε on air τους νονούς της κόρης της

Το βράδυ της Πέμπτης, η Ιωάννα Μαλέσκου έκανε μια έξοδο και μίλησε στην κάμερα του «Happy Day», αποκαλύπτοντας και την αντίδραση του συζύγου της, Κωνσταντίνου Δανιά, στο νέο της look.

«Το μαλλί είναι ολοκαίνουργιο. Σκέφτηκα να το κόψω λίγο, να το σκουρύνουμε, να το “μαλακώσουμε” ώστε να αλλάξει. Είναι η πρώτη φορά που ο Κωνσταντίνος ενθουσιάστηκε τόσο με αλλαγή που έκανα στα μαλλιά μου. Ο άντρας μου θα μου πει πάντα ειλικρινά τη γνώμη του, δεν χαρίζεται, αλλά υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός», ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.





Διάβασε επίσης: Η Άννα Βίσση στο θρυλικό MSG με τα εγγόνια της – Φωτογραφίες από την Νέα Υόρκη

Δες κι αυτό…