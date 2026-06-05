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Ο Oυίλιαμ Εζέτζα στο Spill The Tea: «Όταν με έκανε follow ο Αντετοκούνμπο νόμιζα ότι ήταν fake account»

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Ο Ουίλιαμ Εζέτζα αποκαλύπτει πώς είναι να είσαι ο σωσίας του κορυφαίου Έλληνα αθλητή και ποια είναι τα επόμενα βήματα στην καριέρα του
Μαρία Χατζηγιάννη

Τον βλέπουμε non-stop στα social media, τον θαυμάζουμε για το ύψος του και την ικανότητά του στο παρκέ, όμως ο Ουίλιαμ Εζέτζα είναι πολλά περισσότερα από ένα viral βίντεο στο TikTok. Ο ταλαντούχος μπασκετμπολίστας, ο οποίος αυτή την περίοδο διανύει το τελευταίο έτος των σπουδών του στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, κάθισε στην καρέκλα του «Spill The Tea» και άνοιξε την καρδιά του στον Ανδρέα Ζωίτσα για τις προκλήσεις της ζωής, τη δύναμη της αυθεντικότητας και το αναπάντεχο «παιχνίδι» της μοίρας που τον οδήγησε στο μπάσκετ.

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Με καταγωγή από τη Νιγηρία αλλά έχοντας μεγαλώσει στην Ελλάδα, ο Ουίλιαμ μοιράστηκε τις πρώτες του αναμνήσεις, οι οποίες ήταν ανάμεικτες. Αν και το δημοτικό σχολείο, όντας διαπολιτισμικό, ήταν ένα ασφαλές καταφύγιο γεμάτο παιδιά από διαφορετικές κουλτούρες, το γυμνάσιο αποτέλεσε μια σκληρή δοκιμασία. «Στο γυμνάσιο ήταν λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Ήμουν το μόνο μαύρο παιδί, ας πούμε, και δεν υπήρχαν παιδιά από διαφορετικές χώρες, οπότε όλη η ενσωμάτωση ήταν αρκετά δύσκολη», εξομολογείται. Παρά το bullying που αντιμετώπισε σε νεαρή ηλικία, ο ίδιος βρήκε την απαραίτητη δύναμη στην οικογένειά του, και κυρίως στη μητέρα του, η οποία αποτέλεσε το σταθερό του στήριγμα μέχρι να εξομαλυνθεί η κατάσταση.

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Το τυχαίο «ραντεβού» με το μπάσκετ

Η είσοδος του Ουίλιαμ στον αθλητισμό δεν ήταν τίποτα λιγότερο από μια κινηματογραφική σύμπτωση. Ενώ οι γονείς του τον πίεζαν να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, ένα άθλημα στο οποίο, όπως παραδέχεται χαριτολογώντας, ήταν «τρισάθλιος», η ζωή είχε άλλα σχέδια. «Περνούσα μια βολτούλα και με σταματάει ένας προπονητής. Τυχαίως. Δεν ήξερα καν ότι ήταν προπονητής. Και με βλέπει και μου λέει “Ψηλός είσαι. Έλα στην ομάδα μου να δοκιμαστείς”», θυμάται για εκείνη την ημέρα που άλλαξε την πορεία της ζωής του. Το μπάσκετ τον κέρδισε αμέσως, παρά το γεγονός ότι τότε δεν είχε πάρει ακόμη το τελικό του ύψος.

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Η «σκιά» του Γιάννη Αντετοκούνμπο και η δύναμη των social media

Δεν γίνεται να μιλήσεις με τον Ουίλιαμ και να μην αναφερθείς στην εντυπωσιακή ομοιότητά του με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Παρόλο που στην αρχή του φαινόταν παράξενο, πλέον το έχει αποδεχτεί πλήρως, αναγνωρίζοντας την τεράστια πορεία του «Greek Freak». Η ομοιότητα αυτή έχει οδηγήσει σε κωμικά περιστατικά, όπως όταν ένας θαυμαστής τον σταμάτησε τρέχοντας στο μετρό για να βγάλουν φωτογραφία, παρά την επιμονή του Ουίλιαμ ότι δεν είναι ο Γιάννης. Όσον αφορά το φλερτ, ο ίδιος δηλώνει ότι δεν έχει χρησιμοποιήσει την ομοιότητα για να κερδίσει κάποια κοπέλα, καθώς το θεωρεί «λίγο cringe».

Η σχέση του με τα social media ξεκίνησε διστακτικά, καθώς φοβόταν την κριτική από τον μπασκετικό περίγυρο. «Στον μπασκετικό κόσμο είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Πιστεύω ότι πέφτει αρκετό κράξιμο», παραδέχεται. Ωστόσο, η πρώτη του επιτυχία στο TikTok το 2023 του έδωσε το «πράσινο φως» να συνεχίσει. Σήμερα, αν και ονειρεύεται μια καριέρα στην Ισπανία, προτεραιότητά του παραμένει το μπάσκετ στο Παγκράτι και η πτυχιακή του, με στόχο σε 5 χρόνια να έχει ανέβει κατηγορία και να ζει αποκλειστικά από την αγάπη του για το άθλημα και τη δημιουργία περιεχομένου.

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Spill The Tea Ουίλιαμ Εζέτζα
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