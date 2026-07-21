H Γεωργία Παράσχου στο Talk to Mad: «Το Humanity Greece γεννήθηκε για να βοηθάει στην πρώτη γραμμή»

Με μια ματιά Το Humanity Greece ιδρύθηκε το 2021 για να παρέχει βοήθεια στην πρώτη γραμμή, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Η Γεωργία Παράσχου τονίζει την ανάγκη προτεραιοποίησης και απορρίπτει την ιδέα της γυναίκας που τα κάνει όλα τέλεια.

Η ηγεσία σε ανδροκρατούμενο χώρο διαχείρισης κρίσεων ξεπερνιέται με σκληρή δουλειά και αφοσίωση.

Έρευνα δείχνει ότι 4 στους 10 Έλληνες συμμετέχουν ενεργά στον οργανωμένο εθελοντισμό, δείχνοντας ενσυναίσθηση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η εκπομπή Talk to Mad και η Αθηνά Κλήμη υποδέχθηκαν την ιδρύτρια του Humanity Greece, Γεωργία Παράσχου, σε μια συναρπαστική και βαθιά ανθρώπινη συζήτηση. Η συνέντευξη αυτή ανέδειξε όχι μόνο τις δυσκολίες αλλά και το μεγαλείο ψυχής που απαιτείται για να βρίσκεται κανείς διαρκώς στην πρώτη γραμμή της προσφοράς. Μέσα από έναν ζωντανό και εγκάρδιο διάλογο, η εκπομπή επικεντρώθηκε στη σημασία της αλληλεγγύης, των διαχρονικών αξιών και του εθελοντισμού.

Η ατμόσφαιρα της εκπομπής αποτυπώθηκε απόλυτα από τα λόγια της παρουσιάστριας, η οποία εξέφρασε τον θαυμασμό της για το έργο του οργανισμού. Το κοινό είχε την ευκαιρία να έρθει αντιμέτωπο με την ωμή αλήθεια αλλά και την ελπίδα που πηγάζει από καθημερινούς ανθρώπους που επιλέγουν να δρουν συλλογικά, δημιουργώντας έναν ασφαλή πυρήνα αγάπης και προσφοράς για όλη την κοινωνία.

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Αναφερόμενη στη διαχείριση του χρόνου και στην πολλαπλότητα των ρόλων μιας γυναίκας, μητέρας και επικεφαλής σε έναν οργανισμό διαχείρισης κρίσεων, η Γεωργία Παράσχου αποδόμησε τους μύθους της τελειότητας που συχνά πιέζουν την καθημερινότητα: «Πριν γίνω μητέρα πίστευα κι εγώ το ίδιο, όμως η πραγματικότητα κατέρριψε αυτή την ψευδαίσθηση από τις πρώτες κιόλας μέρες. Δεν είναι εύκολο να τα κάνεις όλα, ούτε και πρέπει. Η προτεραιοποίηση είναι το κλειδί. Η μητρότητα αλλάζει τον χαρακτήρα σου αβίαστα και σε οδηγεί στο να θέτεις νέες προτεραιότητες. Η ιδέα της ροζ φούσκας, σύμφωνα με την οποία μια γυναίκα μπορεί να είναι ταυτόχρονα εξαιρετική σύζυγος, νοικοκυρά, μητέρα, επαγγελματίας και φίλη χωρίς εκπτώσεις, απλώς δεν ισχύει. Πλέον επιλέγω συνειδητά να βρίσκομαι δίπλα στο παιδί μου καθημερινά και να μεγαλώνουμε μαζί, χωρίς να στενοχωριμαι για όσα άφησα πίσω».

Μιλώντας για τη σύνδεση της προσωπικής της ζωής με το επιχειρησιακό κέντρο και τις προκλήσεις της ηγεσίας, η καλεσμένη μοιράστηκε: «Το παιδί μου κόντεψε κυριολεκτικά να γεννηθεί στα γραφεία του Humanity Greece, καθώς εργαζόμουν στο συντονιστικό και επιχειρησιακό κέντρο μέχρι και το προηγούμενο βράδυ πριν γεννήσω. Το 2025, λόγω της προχωρημένης εγκυμοσύνης μου, μου απαγόρευσαν να μπω στις φωτιές, όσο κι αν το ήθελα. Μεγαλώνει μέσα στο Humanity και έχει αμέτρητα ερεθίσματα, συναντώντας καθημερινά διαφορετικούς ανθρώπους. Το πολυτιμότερο δώρο που μπορώ να του προσφέρω είναι να μεγαλώσει με αγάπη, ανθρωπιά, ενσυναίσθηση και βαθύ σεβασμό προς τον συνάνθρωπο. Όσον αφορά τη διοίκηση σε έναν κατά βάση ανδροκρατούμενο χώρο διαχείρισης κρίσεων, στην αρχή υπήρχε άγχος λόγω των πατροπαράδοτων αντιλήψεων που θέλουν ηγετικά χαρακτηριστικά αυστηρά αντρικής φύσης, όμως με σκληρή δουλειά και αφοσίωση στο πρόβλημα του άλλου, αυτό ξεπεράστηκε.»

Περιγράφοντας μάλιστα το συνολικό επίτευγμα με τρεις λέξεις, τόνισε: «Η οικογένεια αποτελεί τον θεμέλιο λίθο μας, με τις καλές και τις δύσκολες στιγμές μας, μαζί με την ανθρωπιά και το φιλότιμο, αξίες που χαρακτηρίζουν τον λαό μας και τις χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ».

Αναλύοντας τις λανθασμένες αντιλήψεις γύρω από τους οργανισμούς προσφοράς και το συναισθηματικό βάρος των αποστολών, η ιδρύτρια του Humanity Greece σημείωσε: «Υπάρχει μια λανθασμένη αντίληψη, την οποία η έρευνά μας συνέβαλε στο να καταρριφθεί, σύμφωνα με την οποία όσοι προσφέρουν ως εθελοντές είναι άνθρωποι χωρίς άλλες ασχολίες ή όσοι έχουν λύσει τα προβλήματά τους. Αυτό δεν ισχύει. Παράλληλα, γύρω από τη νομική υπόσταση των μη κερδοσκοπικών οργανισμών, υπάρχει συχνά μια αρνητική χροιά εξαιτίας μεμονωμένων σκανδάλων που αμαυρώνουν το έργο όλων μας. Ωστόσο, το τοπίο στην Ελλάδα σταδιακά ξεκαθαρίζει και αυτό γεννά αισιοδοξία. Στην οργάνωση διαθέτουμε ψυχολόγους, καθώς τα συναισθήματα που βιώνουμε στα πεδία των πυρκαγιών και της τροφοδοσίας είναι εξαιρετικά έντονα και συγκλονιστικά. Μετά από μια τέτοια αποστολή, είτε πρόκειται για εμένα είτε για τους εξειδικευμένους εθελοντές μας, απαιτείται ένα χρονικό διάστημα αποσυμπίεσης, μια ολιγόλεπτη αποτοξίνωση από την αδρεναλίνη, πριν μπορέσουμε να συνεχίσουμε να δίνουμε λύσεις. Το δυσκολότερο συναίσθημα είναι η αίσθηση ότι ως εθελοντές δεν έχουμε τις κρατικές παροχές για να λύσουμε κάθε πρόβλημα, αν και στις περισσότερες περιπτώσεις καταφέρνουμε να δώσουμε διέξοδο».

Ανατρέχοντας στις απαρχές του οργανισμού και στη δυναμική του εθελοντισμού σήμερα, η Γεωργία Παράσχου υπογράμμισε: «Ως άτομο που ασχολούμαι με τον εθελοντισμό από τα σχολικά μου χρόνια υπό την καθοδήγηση των γονιών μου, θεώρησα καίριο οι οικογένειες να ωθούν τα παιδιά τους σε ανάλογες δράσεις. Το καλοκαίρι του 2021, μέσα στο χάος των καταστροφικών πυρκαγιών σε ολόκληρη τη χώρα και την απουσία συντονισμένων εθελοντικών επιλογών για ασφαλή χειρωνακτική βοήθεια, γεννήθηκε η ανάγκη δημιουργίας του Humanity Greece. Η ανταπόκριση του κόσμου και η δημιουργία ενός στενού πυρήνα αφοσιωμένων εθελοντών αποτέλεσαν τον κινητήριο μοχλό μας, οδηγώντας μας στη θεσμική και νομική οργάνωση του φορέα. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του 2025 σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τη στήριξη του ομίλου Μοτοδυναμική, 4 στους 10 Έλληνες συμμετέχουν πλέον ενεργά στον οργανωμένο εθελοντισμό, αποδεικνύοντας ότι μπροστά στις δυσκολίες ενωνόμαστε και επιδεικνύουμε έμπρακτη ενσυναίσθηση».

Δίνοντας πολύτιμες οδηγίες και συμβουλές για την ετοιμότητα και την πρόληψη, κατέληξε: «Σε επίπεδο πρόληψης, είναι απαραίτητο κάθε οικογένεια να διαθέτει ένα σακίδιο έκτακτης ανάγκης με τα βασικά αγαθά, οι οδηγίες είναι αναρτημένες στο humanityingreece.org, να ανταποκρίνεται άμεσα στις ειδοποιήσεις του 112 και να έχει συμφωνήσει εκ των προτέρων σε ένα κοινό σημείο συνάντησης ή ασφαλούς φιλοξενίας. Η προετοιμασία αυτή αποτρέπει τον πανικό. Παράλληλα, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη διαχείριση της πληροφορίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου συχνά αναπαράγονται παλαιότερα βίντεο πυρκαγιών, προκαλώντας αδικαιολόγητη ανησυχία και σύγχυση σε ευάλωτους ή ηλικιωμένους ανθρώπους».

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