Η Μαρία Κόφου στο Talk to Mad: «Το solo traveling μου έμαθε να παίρνω αποφάσεις έξω από το comfort zone μου»

Με μια ματιά Το ταξίδι είναι προσωπική υπόθεση, όχι για προβολή στα social media.

Το travelvibe.gr προσφέρει ουσιαστικές πληροφορίες για προορισμούς στα ελληνικά.

Διοργανώνει ταξίδια για γυναίκες, ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή τους.

Ο επόμενος μεγάλος στόχος της είναι η εξερεύνηση της Παταγονίας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Μαρία Κόφου, η travel content creator που μας έχει ταξιδέψει στα πιο μακρινά σημεία του χάρτη, βρέθηκε στο πλατό του «Talk to Mad» και την Αθηνά Κλήμη, ανοίγοντας μια μεγάλη συζήτηση για τον κόσμο των ταξιδιών, τις τάσεις της εποχής και την ουσιαστική εμπειρία του να ανακαλύπτεις τον κόσμο. Με μια πορεία που ξεκίνησε από το blogging το 2012 και εξελίχθηκε σε μια ολοκληρωμένη digital παρουσία, η Μαρία ξεκαθάρισε πως το ταξίδι είναι μια προσωπική υπόθεση που δεν πρέπει να εγκλωβίζεται σε ταμπέλες ή σε ανάγκες προβολής στα social media.

Σε μια εποχή που οι τάσεις όπως το «quiet holidays» κυριαρχούν, η συζήτηση στράφηκε γύρω από το αν το ταξίδι γίνεται πλέον για την προσωπική ικανοποίηση ή για την εικόνα. Η Μαρία ήταν ιδιαίτερα κατηγορηματική απέναντι στην ανάγκη των ανθρώπων να μπαίνουν σε «κουτάκια»: «Θεωρώ ότι ειδικά σε κομμάτι ταξιδιού, ρε παιδί μου, δεν πρέπει να μπαίνεις σε κουτάκια ούτε σε ταμπέλες. Εσύ αν είσαι το party animal, είσαι κολλημένος με το κινητό, θέλεις όλα να περνάς από εκεί, δεν χρειάζεται να πας να κάνεις τώρα quiet holidays. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Επίσης, είμαι της άποψης ότι δε χρειάζεται να βάζουμε ταμπέλες στο ταξίδι. Δηλαδή ο κάποιος ταξιδεύει γιατί θέλει να δει κάποια μέρη μόνος του που δεν μπορούν οι φίλοι του ή η οικογένειά του. Κάποιος άλλος δεν θέλει να δει ψυχή γιατί όλο το χρόνο πήζει και βλέπει πολύ κόσμο στη δουλειά. Όντως σηκώνεται και φεύγεται και κάνει ένα ταξίδι. Ε, δεν χρησιμοποιεί πολύ τα social. Ναι, αυτό αν μπορούμε να το πούμε ότι είναι quiet τέλος πάντων διακοπές είναι, αλλά εντάξει, ο καθένας κάνει αυτό που πιστεύει».

Ο Σωτήρης Ευαγγέλου στο Talk to Mad: «Η ελληνική ταβέρνα είναι ο γαστρονομικός μας πολιτισμός»

Η ίδια υπογράμμισε τη σημασία του να δοκιμάζουμε πράγματα χωρίς να νιώθουμε την πίεση να τα «βγάλουμε στον αέρα», τονίζοντας ότι το ταξίδι είναι πάνω από όλα ένα «διάλειμμα» από την τοξικότητα της καθημερινότητας.

Πέρα από την προσωπική της πορεία, η Μαρία Κόφου ανέλυσε το όραμα πίσω από το travelvibe.gr, το οποίο δημιούργησε μαζί με τον συνεργάτη της, Παναγιώτη Καρδερίνη. Πρόκειται για ένα «pool» πληροφοριών που γεννήθηκε από την ανάγκη να υπάρχει έγκυρο περιεχόμενο στα ελληνικά για προορισμούς που δεν καλύπτονται επαρκώς από έναν απλό χάρτη.

«Η ανάγκη ήτανε να υπάρχει περιεχόμενο στα ελληνικά online που θα μπορείς να ψάξεις εσύ για έναν προορισμό που σε ενδιαφέρει, που δεν ξέρεις πού να απευθυνθείς, αλλά ακόμα και να βρεις τον εκάστοτε blogger ή creator να σου δώσει to the point πληροφορίες εκείνος. Ξαφνικά ήταν ένα community travelers, το οποίο εξελίχθηκε στην πορεία με κείμενα, με social και που ακόμα έχει ας πούμε έτσι μια καλή βάση δεδομένων για να βρεις κάποια πληροφορία πιο to the point. Πέρα από το TikTok βιντεάκι που θα σώσεις ας πούμε και το Instagram reel που θα κρατήσεις τα πλάνα για να πας να κάνεις και εσύ τα κλικ σου. Λίγο πιο ουσιαστικά, πιο τι να φας, πού να φας, τι να δεις».

Γυναίκες που εξερευνούν τον κόσμο: Η δύναμη του solo traveling

Ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στην καριέρα της Μαρίας είναι η διοργάνωση ταξιδιών για γυναίκες, μια ιδέα που ξεκίνησε το 2018 ως απάντηση στις ερωτήσεις που δεχόταν για το πώς μια γυναίκα μπορεί να ταξιδέψει μόνη της σε «δύσκολους» προορισμούς. Το εγχείρημα αυτό εξελίχθηκε σε μια κοινότητα όπου γυναίκες που δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους έγιναν συνοδοιπόροι, ανακαλύπτοντας τη δική τους δύναμη.

«Για μένα η μεγαλύτερη επιτυχία ήταν τα συναισθήματα που έβλεπα στα μάτια τους, ειδικά σε πολύ συγκεκριμένες στιγμές, σε κάποια ταξίδια. Γιατί κάναμε και υπερσιβηρικούς, κάναμε ταξίδια στη Ρωσία, Μογγολία, Περού, κάναμε φεστιβάλ όπως το Día de Muertos στο Μεξικό. Και νομίζω στο τέλος της μέρας ήταν αυτό. Ένιωθα ότι έδινα λίγη έμπνευση σε γυναίκες οι οποίες το ‘χουνε, το ‘χουν μέσα τους, έχουν τη δύναμη. Απλά ο μικρόκοσμός τους είτε δεν το επέτρεπε πριν είτε δεν ξέραν ότι μπορούσαν οι ίδιες. Δεν ήταν ούτε να σου πάρω τα λεφτά, ούτε το να μετρήσω άτομα. Ήταν το να δημιουργήσω μια κουλτούρα ότι μια γυναίκα Ελληνίδα μπορεί να κάνει πράγματα και μόνη της, χωρίς να σημαίνει ότι είναι single απαραίτητα».

Τα όνειρα για το μέλλον: Ο δρόμος για την Παταγονία

Κλείνοντας τη συνέντευξη με μια δόση «manifesting», η Μαρία αποκάλυψε ποιος είναι ο επόμενος μεγάλος στόχος που έχει βάλει στο ταξιδιωτικό της bucket list. Παρά τα πολλά ταξίδια που έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα, η μαγεία της ανακάλυψης δεν σταματά ποτέ. «Αυτό που τώρα κοιτάω προς τα εκεί είναι η Παταγονία, ομολογώ. Θα ήθελα πάρα πολύ. Αργεντινή, Παταγονία, Χιλή. Εκεί, αυτό. Θα ήταν ο γύρος του κόσμου, το νότιο ημισφαίριο. Θα στο οργάνωνα όλο. Δε θα ‘χες να ανησυχείς για τίποτα. Καλή παρέα, καλή διάθεση θέλω εγώ μόνο».

Με αυτές τις υποσχέσεις για μελλοντικές περιπέτειες και την υπόμνηση πως το «Travel Edit» στο Μad.gr παραμένει ο προορισμός για όσους αναζητούν την αυθεντική πληροφορία, η Μαρία Κόφου αποχαιρέτησε το κοινό του Talk to Mad, αφήνοντας το στίγμα της ως μια πραγματική εξερευνήτρια που εμπνέει με κάθε της βήμα.