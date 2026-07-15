Η Evangelia στο Unplugged Stories: «Θέλω να τραγουδήσω στα ελληνικά στη σκηνή των Grammys και να κάνω τη γιαγιά μου περήφανη»

Με μια ματιά Η Evangelia συνδυάζει αμερικανική ποπ με ελληνικές ρίζες, αντλώντας έμπνευση από την Κρήτη.

Αρχικά σπούδασε παιδαγωγικά και εργάστηκε ως δασκάλα, αλλά ακολούθησε το όνειρο της μουσικής.

Συνεργάστηκε με την Ελένη Φουρέιρα και τη Λένα Ζευγαρά, ενώ το νέο της τραγούδι «Ένα Νερό» είναι αφιερωμένο στην οικογένειά της.

Ονειρεύεται να τραγουδήσει στα ελληνικά στα Grammys, κάνοντας την Ελλάδα και τη διασπορά περήφανες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Evangelia, μια καλλιτέχνιδα που έχει καταφέρει να γεφυρώσει με μοναδικό τρόπο τον ήχο της αμερικανικής ποπ με τις ελληνικές της ρίζες, βρέθηκε καλεσμένη στο «Unplugged Stories». Από την πρώτη στιγμή, η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη οικειότητα, χιούμορ και αυθορμητισμό, με την ίδια να εκδηλώνει τον ενθουσιασμό της για τη μουσική αλλά και για τη διαδικασία εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. «Γεννήθηκα στο New Jersey, η μαμά μου είναι Ιταλοαμερικανή και ο μπαμπάς μου Κρητικός. Από 30 ημερών με βάλανε στο αεροπλάνο και με φέρανε στην Κρήτη, στο χωριό της γιαγιάς μου. Από τότε, κάθε καλοκαίρι, ήμουν εκεί», εξομολογείται η ίδια, υπογραμμίζοντας πως η dual κουλτούρα της δεν είναι κάτι που επιλέγει, αλλά ο τρόπος που υπάρχει στον κόσμο.

Οι αναμνήσεις της από το μπαλκόνι της γιαγιάς της στην Κρήτη αποτελούν την πιο βαθιά πηγή έμπνευσης για εκείνη. Μέσα από τις απλές στιγμές, τις διηγήσεις και τον σεβασμό που επέδειξαν οι γονείς της στη διατήρηση του Ελληνισμού, η Evangelia χτίστηκε ως καλλιτέχνης. «Δεν είχα άλλη επιλογή από το να μιλάω ελληνικά. Με τη γιαγιά δεν μπορούσα να συνεννοηθώ στα αγγλικά. Όλο αυτό το πάντρεμα ζωής, Αμερική – Ελλάδα – Κρήτη, αλλά και το γεγονός ότι φέρνουμε την κουλτούρα μας στην Αμερική, είναι μια τεράστια πηγή έμπνευσης για μένα», προσθέτει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το συναίσθημα της νοσταλγίας που τη συνοδεύει, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται.

Από τις αίθουσες διδασκαλίας στις μεγάλες σκηνές

Πριν η μουσική γίνει η μοναδική της ενασχόληση, η Evangelia ακολούθησε μια εντελώς διαφορετική διαδρομή, πιστή στις συμβουλές του πατέρα της για μια «σίγουρη» καριέρα. «Σπούδασα στο Rutgers University, έκανα μεταπτυχιακό στα παιδαγωγικά για παιδιά με ειδικές ανάγκες και ήμουν δασκάλα για 3 χρόνια. Αν δεν ήμουν τραγουδίστρια, το μόνο άλλο πράγμα που θα ήθελα να κάνω είναι να είμαι δασκάλα», λέει με ειλικρίνεια. Ωστόσο, η μοίρα είχε άλλα σχέδια. Όταν το σχολικό σύστημα προχώρησε σε περικοπές και έχασε τη δουλειά της, το είδε ως ένα σημάδι από το σύμπαν: «Είπες, Ευαγγελία, έχεις σπουδάσει, αλλά είναι μια ευκαιρία τώρα να αλλάξεις κατεύθυνση και να κυνηγήσεις τη μουσική».

Παράλληλα με το διδακτικό της έργο, η μουσική δεν έπαψε ποτέ να καίει μέσα της. «Ήμουν δασκάλα την ημέρα, αλλά τα βράδια έτρεχα στη Νέα Υόρκη, έγραφα τραγούδια και έκανα networking. Ήθελα να δω αν θα μπορούσα να δώσω το εκατό τοις εκατό του εαυτού μου», αναφέρει, ενώ για τον σύντροφο και παραγωγό της, Jay Stolar, που βρισκόταν δίπλα της, δήλωσε συγκινημένη: «Είμαι πολύ ευγνώμων που είναι εδώ. Όλη τη μουσική μου τη φτιάχνουμε μαζί από την αρχή».

Το μουσικό της όραμα και οι συνεργασίες που ξεχώρισαν

Η καριέρα της μετρά ήδη σημαντικές στιγμές, με το headline tour της στην Αμερική και την εμφάνισή της στο Bowery Ballroom να αποτελούν ορόσημα που δεν θα ξεχάσει ποτέ. Όσο για την Ελλάδα, η συνεργασία της με την Ελένη Φουρέιρα στο MadWalk ήταν η στιγμή που «σφράγισε» τη σύνδεσή της με το ελληνικό κοινό. Σχετικά με το επιτυχημένο κομμάτι της «Παρέα», η ίδια αποκαλύπτει τη διαδικασία πίσω από τις version: «Όταν το είχα πρωτογράψει, το είχα φανταστεί με πολλές δυναμικές γυναίκες. Όταν γνώρισα τη Λένα Ζευγαρά, υπήρξε χημεία από την πρώτη στιγμή. Ένιωθα ότι ήμασταν φίλες για πολύ καιρό. Της πήρα ένα facetime αργά το βράδυ και είπε το ναι».

Με το νέο της κομμάτι, «Ένα Νερό», η Evangelia επιστρέφει στις ρίζες της με μια μοντέρνα ματιά. «Είναι συγκινητικό για μένα. Το τραγουδούσε η γιαγιά μου, η θεία μου, ο θείος μου. Όποτε βρίσκομαι στην Κρήτη, δεν είμαι Ευαγγελία, είμαι η Βαγγελιώ. Το ότι τώρα το λέω με αυτόν τον μοντέρνο τρόπο, είναι κάτι που με κάνει πολύ ευτυχισμένη».

Το μέλλον και τα μεγάλα όνειρα

Κλείνοντας, η Evangelia αναλογίζεται την πορεία της και τα μηνύματα που θα έδινε στον νεότερο εαυτό της. «Θα έλεγα ότι θα έχεις πάρα πολλές όμορφες εμπειρίες, αλλά θέλει πολλή δουλειά, υπομονή και επιμονή. Αλλά όλα αξίζουν», εξομολογείται, δείχνοντας πόσο έχει εξελιχθεί όχι μόνο καλλιτεχνικά, αλλά και προσωπικά. «Υπάρχουν στιγμές που λέω τα κατάφερα. Έχω ακόμα πολύ δρόμο και μεγάλα όνειρα».

Το απόλυτο όνειρό της; «Να φτάσω στα Grammys. Θα ήθελα να είμαι στη σκηνή, να τραγουδάω στα ελληνικά, να έχω ένα μπουζούκι και να κάνω την Ελλάδα και τη διασπορά περήφανη». Παράλληλα, θέτει ως στόχο την ισορροπία: «Θα ήθελα να έχω μια καριέρα και ταυτόχρονα να νιώθω ισορροπημένη με την οικογένειά μου. Θέλω να έχω παιδιά και να νιώθω ότι δεν χάνω ούτε από το ένα ούτε από το άλλο». Με ένα γεμάτο καλοκαίρι εμφανίσεων και ένα «Παρέα Tour» να έρχεται το φθινόπωρο σε Ελλάδα και εξωτερικό, η Evangelia συνεχίζει να χαράζει τον δικό της, μοναδικό δρόμο.