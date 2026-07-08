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Talk To Mad 08.07.2026

Ο Γιάννης Γιαννατσής στο Talk to Mad: «Δίπλα στη Μαρινέλλα έμαθα περισσότερα πράγματα απ’ ό,τι στο σχολείο»

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Ο Γιάννης Γιαννατσής μιλά στην Αθηνά Κλήμη για τις ακραίες στιγμές στους γάμους, τα social media και τη συνεργασία-σταθμό
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Γιάννης Γιαννατσής μίλησε στο Talk to Mad για την καριέρα του και το νέο του τραγούδι.
  • Θεωρεί τη συνεργασία του με τη Μαρινέλλα ως ένα σημαντικό «σχολείο» ζωής και συμπεριφοράς.
  • Διαχειρίζεται το άγχος των social media με ψυχραιμία, χιούμορ και αυθεντικότητα.
  • Ονειρεύεται να ακουστεί το μπουζούκι του στην Ευρώπη, ιδανικά μέσω της Eurovision.
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Με μια αστείρευτη ενέργεια που «πλημμύρισε» το πλατό του Talk to Mad, ο Γιάννης Γιαννατσης βρέθηκε καλεσμένος της Αθηνάς Κλήμη, αποδεικνύοντας γιατί θεωρείται ένας από τους πιο υποσχόμενους και αυθεντικούς νέους καλλιτέχνες της γενιάς του. Ανανεωμένος και με ένα ολοκαίνουργιο single που ήδη ξεχωρίζει, μια άκρως καλοκαιρινή και νησιώτικη διασκευή του «Κρήτη, Κέρκυρα και Νιο» του Θέμη Αδαμαντίδη, ο καλλιτέχνης μίλησε για όλα: από τη δυναμική παρουσία του στα καλοκαιρινά lives και τους γάμους, μέχρι τη σημαντική του πορεία δίπλα σε «ιερά τέρατα» του ελληνικού πενταγράμμου και θεάτρου.

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Το καλοκαίρι για τον Γιάννη είναι συνώνυμο της δουλειάς και της έντονης επαφής με τον κόσμο, καθώς οι εμφανίσεις του σε γάμους είναι συνεχείς. Όπως παραδέχεται, πρόκειται για μια ιδιαίτερη συνθήκη που απαιτεί ευθύνη, αλλά και πολλή διασκέδαση. «Εγώ περνάω τέλεια, τέλεια. Απλά αυτό που φοβάμαι πάρα πολύ είναι να τραγουδάω το τραγούδι που χορεύει το ζευγάρι. Γιατί; Γιατί είναι ένα βίντεο που μένει για πάντα. Μια στραβή να γίνει…», εξομολογείται. Παρά το άγχος της ψηφιακής εποχής και του TikTok, ο ίδιος έχει μάθει να το διαχειρίζεται με ψυχραιμία και χιούμορ: «Πια δεν αγχώνομαι και άμα ανεβάσουν και κάτι το οποίο είναι λίγο πιο περίεργο, δίνουμε και content. Δεν τίθεται θέμα».’

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Η καλλιτεχνική διαδρομή και τα «σχολεία» δίπλα στους κορυφαίους

Ξεκινώντας επαγγελματικά στα δεκαοχτώ του, ο Γιάννης είχε την τύχη να θητεύσει δίπλα σε ονόματα όπως η Μαρινέλλα, ο Τάκης Ζαχαράτος, ο Σταμάτης Φασουλής και η Δέσποινα Βανδή. Η εμπειρία του δίπλα στη Μαρινέλλα, μάλιστα, αποτελεί για εκείνον σταθμό: «Ότι έμαθα περισσότερα πράγματα από ό,τι μπορεί να έμαθες στο σχολείο δώδεκα χρόνια; Από θέμα συμπεριφοράς, ηθικής, παιδείας. Ήτανε σχολείο. Ήταν λες και δουλεύεις με τη γιαγιά σου. Κάθε φορά που ερχότανε στην πρόβα έφερνε φαγητό για όλους». Αντίστοιχα, για τη Δέσποινα Βανδή, με την οποία συνεργάστηκαν στο «Δικό μας σινεμά», δηλώνει πως είναι «από τους πιο εργατικούς ανθρώπους που έχω δει».

Τα Social Media ως αναπόσπαστο κομμάτι της δουλειάς

Συζητώντας για τη σημασία των social media, ο Γιάννης παραδέχεται ότι παρόλο που πολλές φορές η ανάγκη για διαρκή ενασχόληση μπορεί να κουράζει, είναι μια συνθήκη που οφείλει να αποδεχτεί. Ωστόσο, η αυθεντικότητα είναι αυτή που κερδίζει. Αναφερόμενος σε ένα viral βίντεο όπου έκανε καντάδα σε νύφη, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Κάθεσαι και σπάς το κεφάλι σου το τι να ανεβάζεις για να πάρει virality; Και λέω δεν θα το ξανασκεφτώ. Θα βγαίνω κάθε μέρα στους δρόμους. Ό,τι είναι».

Το μέλλον και οι καλλιτεχνικές επιθυμίες

Κοιτάζοντας μπροστά, ο στόχος του είναι ξεκάθαρος: ο δρόμος της νυχτερινής διασκέδασης στα μπουζούκια. Με μια ειλικρίνεια που τον χαρακτηρίζει, ο Γιάννης Γιαννατσής δεν διστάζει να εκφράσει τις επιθυμίες του, ακόμα και αν αυτές αφορούν συνεργασίες ή τη συμμετοχή του στη Eurovision, πάντα όμως με το δικό του ιδιαίτερο στίγμα. «Θα το δοκίμαζα με ελληνικό στοιχείο, να σου πω την αλήθεια. Θα ήθελα να το φέρω λίγο στο σήμερα προς τα έξω, να φανεί λίγο και το στοιχείο της Ελλάδας παραπάνω… Θέλω να το ακούσω το μπουζούκι μου στην Ευρώπη ρε παιδί μου», κατέληξε, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις σε μια συνέντευξη γεμάτη αυθορμητισμό και αλήθεια.

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Talk To Mad Γιάννης Γιαννατσης
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