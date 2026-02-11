Στο Talk To MAD με την Κατερίνα Πεφτίτση και τον Lil Konni

Η Κατερίνα Πεφτίτση και ο Lil Konni μοιράζονται σκέψεις και εμπειρίες σε μια ζωντανή συζήτηση στο Talk To MAD

Η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε στοTalk To MAD την Κατερίνα Πεφτίτση και τον Lil Koni, δύο δημιουργικές παρουσίες που έχουν αφήσει το στίγμα τους στη μουσική και την pop κουλτούρα.

Η εκπομπή ξεκίνησε με την κουβέντα για το πώς η Κατερίνα Πεφτίτση βρέθηκε στο Mad Radio 106,2: «Στην αρχή ήμουν διστακτική, δεν ήξερα αν θα τα καταφέρω. Αλλά τελικά είπα “γιατί όχι;” και ήταν μια εμπειρία που με ενθουσίασε», εξομολογήθηκε. Το πρωινό πρόγραμμα δεν τη φόβισε: «Δεν με τρομάζει τίποτα. Γενικά έχω τολμήσει πολλά στη ζωή μου, και το ξύπνημα στις πέντε το πρωί δεν ήταν πρόβλημα».

Ακόμα, μίλησε για τη σημασία της ομάδας: «Στην εκπομπή αυτό που βγαίνει είναι ο εαυτός μου. Νιώθω ότι είμαστε μια παρέα, περνάμε καλά και αυτό φαίνεται στον κόσμο». Σχολίασε επίσης τις αντιδράσεις για την παρουσία της στο ραδιόφωνο: «Μου λένε “πώς θα τα καταφέρεις;”, αλλά αν είσαι ακομπλεξάριστος και προετοιμασμένος, όλα βγαίνουν φυσικά».

Σχετικά με το περιεχόμενο που παρουσιάζει, τόνισε: «Μιλάω για lifestyle, tips για την καθημερινότητα, μικρά πράγματα που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Και στα social media δείχνω μόνο ένα μέρος, γιατί κάνω πολλά περισσότερα από όσα φαίνονται».

Η κουβέντα συνεχίστηκε με τον Lil Koni, ο οποίος αναφέρθηκε στο πώς ξεκίνησε η καριέρα του και η σχέση του με τη μουσική: «Ξεκίνησα με freestyle και beats, και σιγά σιγά αυτό έγινε τρόπος ζωής. Το κοινό με ακολουθεί γιατί είμαι ο εαυτός μου».

Mίλησε για την προετοιμασία πριν από κάθε κυκλοφορία τραγουδιού: «Δεν είναι απλά να βάλεις ένα κομμάτι στο Spotify. Κάθε λεπτομέρεια μετράει: στίχοι, παραγωγή, εικόνα. Θέλω να βγαίνει κάτι που να νιώθω ότι είναι ολοκληρωμένο».

Όταν ρωτήθηκε για το πώς διαχειρίζεται την κριτική, απάντησε: «Στην αρχή με επηρέαζε, τώρα προσπαθώ να κρατάω μόνο την εποικοδομητική κριτική. Το υπόλοιπο απλώς αφήνει πίσω».

Σχετικά με τα social media, εξήγησε: «Τα social είναι εργαλείο αλλά και τρόπος επικοινωνίας με τον κόσμο. Μου δίνουν την ελευθερία να είμαι ο εαυτός μου, ενώ στη σκηνή ή στην τηλεόραση υπάρχουν κάποια όρια. Και τα δύο μαζί μπορούν να λειτουργήσουν τέλεια».

Τέλος, στο ερώτημα για τα επόμενα σχέδιά του, ο Lil Konni παραδέχτηκε: «Θέλω να επικεντρωθώ στη στιγμή και στη δημιουργία χωρίς πίεση. Να απολαμβάνω τη μουσική και τη σύνδεση με τον κόσμο, όχι μόνο να κυνηγάω αποτελέσματα».

