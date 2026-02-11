Μουσικά Νέα 11.02.2026

Ελένη Φουρέιρα: Απαντά στα σχόλια για το ντύσιμό της μετά τη γέννηση του παιδιού της

Η τραγουδίστρια μιλά για την οικογένεια, τη μητρότητα και τα πρώτα της βήματα στην Ελλάδα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Σε μια ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση, η Ελένη Φουρέιρα μίλησε στις Rainbow Mermaids για την αλβανική της καταγωγή, τα παιδικά της χρόνια και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε πριν μετακομίσει στην Ελλάδα. Το απόσπασμα προβλήθηκε μέσα από την εκπομπή «Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου.

Η τραγουδίστρια θυμήθηκε τα πρώτα της χρόνια στο μικρό χωριό κοντά στην Αυλώνα, όπου έζησε μαζί με τη γιαγιά της. Όπως αποκάλυψε, δεν έχει επιστρέψει ακόμα εκεί, αλλά σχεδιάζει να πάει μαζί με τον γιο της. «Οι γονείς και όλοι οι μετανάστες είναι ήρωες. Κανείς δεν θέλει να φύγει από τον τόπο του, αναγκάζονται πολλές φορές και δουλεύουν σκληρά και έντιμα», τόνισε.

https://www.instagram.com/foureira/

Μιλώντας για τη μητρότητα, η Ελένη Φουρέιρα επισήμανε πόσο μεγάλη κατανόηση φέρνει η γονεϊκότητα: «Όταν γίνεσαι γονιός, δεν υπολογίζεις τίποτα. Αν με ρωτήσεις, θα ’δινα τη ζωή μου για τον γιο μου, χωρίς δεύτερη σκέψη».


Η πρώτη της εμπειρία στην Αθήνα ήταν σοκαριστική, όπως περιγράφει η ίδια. Θυμάται ακόμη τη γεύση του ψωμιού από τον φούρνο: «Δεν είχα ξαναφάει. Η μαμά μου έφτιαχνε ψωμί κάθε μέρα στο σπίτι. Το φούρνου ή του εμπορίου ήταν κάτι τελείως διαφορετικό». Από πολύ μικρή εργάστηκε για να βοηθήσει την οικογένεια, μοιράζοντας φυλλάδια και δουλεύοντας στο σέρβις. «Ήθελα να συνεισφέρω στα απαραίτητα. Παπούτσια από τη λαϊκή ή από την εκκλησία, ό,τι μας έδιναν», ανέφερε χαρακτηριστικά.


Τέλος, αναφέρθηκε στα σχόλια που δέχτηκε για την εμφάνιση και το ντύσιμό της μετά τη γέννηση του παιδιού της: «Κάθε φορά που ο γιος μου λέει «Σε αγαπώ μαμά»… δεν μπορώ να το διανοηθώ. Το πώς το λέει και πότε το λέει, πριν κοιμηθεί. Πάρτε μου τη ζωή, πάρτε! Ο γιος μου είναι το μόνο «για πάντα» που πιστεύω, μέχρι να πεθάνω. Ό,τι και να γίνει. Είναι πολύ κακό να βάζουν τις γυναίκες σε μια κατάσταση, έτσι επειδή έτσι θέλουν κάποιοι. Και το περίεργο είναι ότι αυτά τα σχόλια τα ακούς από γυναίκες. Είναι ο φόβος ο δικός τους αυτός. Γενικά να βάζουμε τις γυναίκες σε μια κατάσταση ότι… «Α είσαι μαμά, όχι αυτό», «αν είσαι μεγάλος, όχι αυτό». Όχι αγάπη μου. Όχι. Αλλάξανε τα πράγματα, δεχτείτε το. Δεν υπολογίζουμε τίποτα από όλα αυτά πια. Κάνουμε ό,τι γουστάρουμε, θα εμφανιστούμε όπως θέλουμε. Δεν έχω νιώσει από αυτόν το χώρο σεξισμό. Καλά, δεν θα συζητήσω όταν ήμουν έγκυος, που ήμουν ζώο, που έτρωγα και έλεγα «δεν πειράζει, δεν πειράζει»… Πήρα είκοσι κιλά στην εγκυμοσύνη. Έχω κάνει και υπερφαγίες πολλές. Και αυτό είναι πρόβλημα» αποκάλυψε.

https://www.instagram.com/foureira/

ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΪΡΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ
