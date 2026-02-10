Θες να ξυπνάς ευτυχισμένος; Τότε κάνε αυτά τα 5 πράγματα πριν κοιμηθείς

Όχι μόνο θα κοιμάσαι καλύτερα, αλλά θα ξυπνάς πιο ευτυχισμένος, γεμάτος ενέργεια και έτοιμος να αντιμετωπίσεις την ημέρα με θετική διάθεση

Όλοι θέλουμε να ξυπνάμε γεμάτοι ενέργεια και καλή διάθεση, αλλά συχνά οι κακές συνήθειες πριν τον ύπνο μας κάνουν να ξεκινάμε την ημέρα κουρασμένοι ή αγχωμένοι. Η καλή νυχτερινή ρουτίνα δεν είναι μόνο για τον ύπνο, επηρεάζει και τη διάθεσή σου το πρωί. Αν θέλεις να ξυπνάς πραγματικά ευτυχισμένος, δοκίμασε να κάνεις αυτά τα 5 πράγματα πριν πέσεις για ύπνο:

1. Ευχαρίστησε για ό,τι πέρασες σήμερα

Πριν κλείσεις τα μάτια σου, αφιέρωσε λίγα λεπτά να σκεφτείς τρία πράγματα που σε έκαναν χαρούμενο ή για τα οποία είσαι ευγνώμων. Η ευγνωμοσύνη μειώνει το στρες και φέρνει θετική διάθεση το επόμενο πρωί.

Διάβασε επίσης: Dark Showering: Η νέα τάση που μειώνει το στρες και ηρεμεί το νευρικό σύστημα

2. Κλείσε οθόνες και ειδοποιήσεις

Το smartphone και η τηλεόραση προκαλούν υπερένταση στον εγκέφαλο και εμποδίζουν την παραγωγή μελατονίνης, της ορμόνης του ύπνου. Βάλε τα κινητά στην αθόρυβη λειτουργία ή μακριά από το κρεβάτι σου τουλάχιστον 30 λεπτά πριν κοιμηθείς.

3. Κάνε ένα μικρό χαλαρωτικό τελετουργικό

Δοκίμασε να κάνεις λίγο διάβασμα, να ακούσεις ήρεμη μουσική ή να κάνεις διατάσεις σώματος. Αυτές οι μικρές συνήθειες βοηθούν τον εγκέφαλο να ηρεμήσει και σε προετοιμάζουν για έναν βαθύ και ποιοτικό ύπνο.

4. Σημείωσε τις σκέψεις σου

Αν έχεις έντονο στρες ή πολλές σκέψεις στο μυαλό σου, γράψε σε ένα ημερολόγιο όσα σε απασχολούν ή όσα θέλεις να θυμηθείς για αύριο. Με αυτόν τον τρόπο απελευθερώνεις το μυαλό σου και κοιμάσαι πιο ήρεμος.

5. Προγραμμάτισε θετικά τον ύπνο σου

Σκέψου κάτι όμορφο πριν κοιμηθείς: ένα όνειρο που θέλεις να ζήσεις, μια επιτυχία που θες να πετύχεις ή ένα χαρούμενο γεγονός από την ημέρα σου. Η θετική σκέψη πριν τον ύπνο επηρεάζει τον ύπνο σου και την πρώτη σου διάθεση το πρωί.

Κεντρική φωτογραφία: pexels.com

Διάβασε επίσης: Τα 7 διακοσμητικά που πρέπει να πετάξεις αν θέλεις ένα πραγματικά μοντέρνο σπίτι

Δες κι αυτό…