Living 10.02.2026

Θες να ξυπνάς ευτυχισμένος; Τότε κάνε αυτά τα 5 πράγματα πριν κοιμηθείς

Όχι μόνο θα κοιμάσαι καλύτερα, αλλά θα ξυπνάς πιο ευτυχισμένος, γεμάτος ενέργεια και έτοιμος να αντιμετωπίσεις την ημέρα με θετική διάθεση
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Όλοι θέλουμε να ξυπνάμε γεμάτοι ενέργεια και καλή διάθεση, αλλά συχνά οι κακές συνήθειες πριν τον ύπνο μας κάνουν να ξεκινάμε την ημέρα κουρασμένοι ή αγχωμένοι. Η καλή νυχτερινή ρουτίνα δεν είναι μόνο για τον ύπνο, επηρεάζει και τη διάθεσή σου το πρωί. Αν θέλεις να ξυπνάς πραγματικά ευτυχισμένος, δοκίμασε να κάνεις αυτά τα 5 πράγματα πριν πέσεις για ύπνο:

1. Ευχαρίστησε για ό,τι πέρασες σήμερα

Πριν κλείσεις τα μάτια σου, αφιέρωσε λίγα λεπτά να σκεφτείς τρία πράγματα που σε έκαναν χαρούμενο ή για τα οποία είσαι ευγνώμων. Η ευγνωμοσύνη μειώνει το στρες και φέρνει θετική διάθεση το επόμενο πρωί.

pexels.com

Διάβασε επίσης: Dark Showering: Η νέα τάση που μειώνει το στρες και ηρεμεί το νευρικό σύστημα

2. Κλείσε οθόνες και ειδοποιήσεις

Το smartphone και η τηλεόραση προκαλούν υπερένταση στον εγκέφαλο και εμποδίζουν την παραγωγή μελατονίνης, της ορμόνης του ύπνου. Βάλε τα κινητά στην αθόρυβη λειτουργία ή μακριά από το κρεβάτι σου τουλάχιστον 30 λεπτά πριν κοιμηθείς.

pexels.com

3. Κάνε ένα μικρό χαλαρωτικό τελετουργικό

Δοκίμασε να κάνεις λίγο διάβασμα, να ακούσεις ήρεμη μουσική ή να κάνεις διατάσεις σώματος. Αυτές οι μικρές συνήθειες βοηθούν τον εγκέφαλο να ηρεμήσει και σε προετοιμάζουν για έναν βαθύ και ποιοτικό ύπνο.

4. Σημείωσε τις σκέψεις σου

Αν έχεις έντονο στρες ή πολλές σκέψεις στο μυαλό σου, γράψε σε ένα ημερολόγιο όσα σε απασχολούν ή όσα θέλεις να θυμηθείς για αύριο. Με αυτόν τον τρόπο απελευθερώνεις το μυαλό σου και κοιμάσαι πιο ήρεμος.

pexels.com

5. Προγραμμάτισε θετικά τον ύπνο σου

Σκέψου κάτι όμορφο πριν κοιμηθείς: ένα όνειρο που θέλεις να ζήσεις, μια επιτυχία που θες να πετύχεις ή ένα χαρούμενο γεγονός από την ημέρα σου. Η θετική σκέψη πριν τον ύπνο επηρεάζει τον ύπνο σου και την πρώτη σου διάθεση το πρωί.

Κεντρική φωτογραφία: pexels.com

Διάβασε επίσης: Τα 7 διακοσμητικά που πρέπει να πετάξεις αν θέλεις ένα πραγματικά μοντέρνο σπίτι

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

συνήθειες ύπνος
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Μένεις για πρώτη φορά μόνος σου; Δες πώς θα διακοσμήσεις το σπίτι σου

Μένεις για πρώτη φορά μόνος σου; Δες πώς θα διακοσμήσεις το σπίτι σου

10.02.2026

Δες επίσης

Μένεις για πρώτη φορά μόνος σου; Δες πώς θα διακοσμήσεις το σπίτι σου
Life

Μένεις για πρώτη φορά μόνος σου; Δες πώς θα διακοσμήσεις το σπίτι σου

10.02.2026
Εύκολα tips για να εφαρμόσεις το «zero waste» στην κουζίνα σου
Food

Εύκολα tips για να εφαρμόσεις το «zero waste» στην κουζίνα σου

10.02.2026
7 σημάδια που επιβεβαιώνουν ότι δεν έχεις ξεπεράσει τον πρώην σου
Life

7 σημάδια που επιβεβαιώνουν ότι δεν έχεις ξεπεράσει τον πρώην σου

10.02.2026
Οι 3 ασκήσεις που κάνουν τους κοιλιακούς σου να φαίνονται σε 4 εβδομάδες
Fitness

Οι 3 ασκήσεις που κάνουν τους κοιλιακούς σου να φαίνονται σε 4 εβδομάδες

10.02.2026
Τα 4 ζώδια που θα μπορούσαν άνετα να γράψουν βιβλίο για την ερωτική τους ζωή
Life

Τα 4 ζώδια που θα μπορούσαν άνετα να γράψουν βιβλίο για την ερωτική τους ζωή

10.02.2026
Η Tom Ford Beauty αποκαλύπτει τη νέα, αισθησιακή συλλογή Figue Érotique
Beauty

Η Tom Ford Beauty αποκαλύπτει τη νέα, αισθησιακή συλλογή Figue Érotique

10.02.2026
Δεν πρόλαβες να πάρεις δώρο για τον Άγιο Βαλεντίνο; Αυτές οι 6 ιδέες θα σε σώσουν
Life

Δεν πρόλαβες να πάρεις δώρο για τον Άγιο Βαλεντίνο; Αυτές οι 6 ιδέες θα σε σώσουν

10.02.2026
Ακυρώθηκε η πτήση σου; Δες τι να κάνεις για να φτάσεις στον προορισμό σου χωρίς πανικό
Life

Ακυρώθηκε η πτήση σου; Δες τι να κάνεις για να φτάσεις στον προορισμό σου χωρίς πανικό

10.02.2026
6 εύκολα make up looks για δοκιμάσεις αυτές τις Απόκριες
Beauty

6 εύκολα make up looks για δοκιμάσεις αυτές τις Απόκριες

10.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

«Σύγκρουση» στο Mega

«Σύγκρουση» στο Mega

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Ποιον κοροϊδεύει η ΔΕΠΑ;

Ποιον κοροϊδεύει η ΔΕΠΑ;

Το «φάντασμα» του Watergate πάνω από το Μαξίμου: Ο φόβος για τον λογαριασμό των υποκλοπών με… χρονοκαθυστέρηση

Το «φάντασμα» του Watergate πάνω από το Μαξίμου: Ο φόβος για τον λογαριασμό των υποκλοπών με… χρονοκαθυστέρηση

Τσικνοπέμπτη 2026: Η ακριβότερη της τελευταίας τριετίας – «Φωτιά» στα παϊδάκια (πίνακας)

Τσικνοπέμπτη 2026: Η ακριβότερη της τελευταίας τριετίας – «Φωτιά» στα παϊδάκια (πίνακας)