Θες να ξυπνάς ευτυχισμένος; Τότε κάνε αυτά τα 5 πράγματα πριν κοιμηθείς

Όλοι θέλουμε να ξυπνάμε γεμάτοι ενέργεια και καλή διάθεση, αλλά συχνά οι κακές συνήθειες πριν τον ύπνο μας κάνουν να ξεκινάμε την ημέρα κουρασμένοι ή αγχωμένοι. Η καλή νυχτερινή ρουτίνα δεν είναι μόνο για τον ύπνο, επηρεάζει και τη διάθεσή σου το πρωί. Αν θέλεις να ξυπνάς πραγματικά ευτυχισμένος, δοκίμασε να κάνεις αυτά τα 5 πράγματα πριν πέσεις για ύπνο:
1. Ευχαρίστησε για ό,τι πέρασες σήμερα
Πριν κλείσεις τα μάτια σου, αφιέρωσε λίγα λεπτά να σκεφτείς τρία πράγματα που σε έκαναν χαρούμενο ή για τα οποία είσαι ευγνώμων. Η ευγνωμοσύνη μειώνει το στρες και φέρνει θετική διάθεση το επόμενο πρωί.
Διάβασε επίσης: Dark Showering: Η νέα τάση που μειώνει το στρες και ηρεμεί το νευρικό σύστημα
2. Κλείσε οθόνες και ειδοποιήσεις
Το smartphone και η τηλεόραση προκαλούν υπερένταση στον εγκέφαλο και εμποδίζουν την παραγωγή μελατονίνης, της ορμόνης του ύπνου. Βάλε τα κινητά στην αθόρυβη λειτουργία ή μακριά από το κρεβάτι σου τουλάχιστον 30 λεπτά πριν κοιμηθείς.
3. Κάνε ένα μικρό χαλαρωτικό τελετουργικό
Δοκίμασε να κάνεις λίγο διάβασμα, να ακούσεις ήρεμη μουσική ή να κάνεις διατάσεις σώματος. Αυτές οι μικρές συνήθειες βοηθούν τον εγκέφαλο να ηρεμήσει και σε προετοιμάζουν για έναν βαθύ και ποιοτικό ύπνο.
4. Σημείωσε τις σκέψεις σου
Αν έχεις έντονο στρες ή πολλές σκέψεις στο μυαλό σου, γράψε σε ένα ημερολόγιο όσα σε απασχολούν ή όσα θέλεις να θυμηθείς για αύριο. Με αυτόν τον τρόπο απελευθερώνεις το μυαλό σου και κοιμάσαι πιο ήρεμος.
5. Προγραμμάτισε θετικά τον ύπνο σου
Σκέψου κάτι όμορφο πριν κοιμηθείς: ένα όνειρο που θέλεις να ζήσεις, μια επιτυχία που θες να πετύχεις ή ένα χαρούμενο γεγονός από την ημέρα σου. Η θετική σκέψη πριν τον ύπνο επηρεάζει τον ύπνο σου και την πρώτη σου διάθεση το πρωί.
Κεντρική φωτογραφία: pexels.com
Διάβασε επίσης: Τα 7 διακοσμητικά που πρέπει να πετάξεις αν θέλεις ένα πραγματικά μοντέρνο σπίτι
Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.