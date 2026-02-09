Η Άννα Βίσση στηρίζει δημόσια τον D3lta για τη Eurovision – Τραγούδησαν μαζί και έγιναν viral

Η Άννα Βίσση έδωσε θερμές ευχές στον D3lta για τον εθνικό τελικό της Eurovision, τραγουδώντας μαζί στη σκηνή του Hotel Ermou

Η Άννα Βίσση εξέφρασε δημόσια τις θερμές της ευχές στον D3lta ενόψει του εθνικού τελικού της Eurovision 2026, σε μια ξεχωριστή εμφάνιση στη σκηνή του Hotel Ermou.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της, η διάσημη τραγουδίστρια σήκωσε τον Ρομπέρτο Κούστα, όπως είναι το πραγματικό του όνομα και τραγούδησαν μαζί μπροστά στο κοινό, σε μια στιγμή που συνδύασε συγκίνηση και κεφάτο κλίμα.

Η Άννα Βίσση δεν άφησε ασχολίαστο το γεγονός ότι ο D3lta θα συμμετάσχει στη διαδικασία ανάδειξης του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη Eurovision, δίνοντάς του τις θερμότερες ευχές της για επιτυχία και καλή τύχη στη μεγάλη σκηνή. Η κίνηση αυτή έδειξε για ακόμα μια φορά τη στήριξη της μεγάλης τραγουδίστριας στους νέους καλλιτέχνες και την αγάπη της για τη μουσική και τον ελληνικό διαγωνισμό.





Η στιγμή έγινε αμέσως viral στα social media, με τους θαυμαστές της Βίσση να εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους και να μοιράζονται τα πλάνα από την ιδιαίτερη συνεργασία με τον D3lta, αποδεικνύοντας τη μαγεία που δημιουργεί η εμπλοκή μεγάλων καλλιτεχνών με ανερχόμενα ταλέντα.

