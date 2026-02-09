Μουσικά Νέα 09.02.2026

Eurovision 2026: Αυτό είναι το τραγούδι της Antigoni για την Κύπρο – Δες το εντυπωσιακό videoclip

Η Κύπρος παρουσίασε επίσημα το «JALLA» της Antigoni για τη Eurovision 2026
Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου παρουσίασε τη συμμετοχή της Κύπρου στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 12, 14 και 16 Μαΐου 2026 στη Βιέννη της Αυστρίας, μετά τη νίκη του JJ με το τραγούδι «Wasted Love».

Το τραγούδι «JALLA», που ερμηνεύει η Antigoni, παρουσιάστηκε τηλεοπτικά μέσα από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΡΙΚ, σηματοδοτώντας την έναρξη της επίσημης πορείας της Κύπρου προς τον φετινό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.Το επίσημο βίντεο κλιπ αποτυπώνει την καλλιτεχνική ταυτότητα της συμμετοχής,  συνδυάζοντας σύγχρονη αισθητική, έντονο ρυθμό και εικόνες που αναδεικνύουν τον χαρακτήρα και την ενέργεια του τραγουδιού.

Τα γυρίσματα του βίντεο κλιπ πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο, μέσα από εικόνες που συνδυάζουν το φυσικό τοπίο με τη σύγχρονη καλλιτεχνική ματιά της δημιουργικής ομάδας. Παράλληλα με την τηλεοπτική του μετάδοση, το βίντεο κλιπ είναι διαθέσιμο και διαδικτυακά, δίνοντας στο κοινό στην Κύπρο και το εξωτερικό τη δυνατότητα να το παρακολουθήσει και να το μοιραστεί μέσα από τις επίσημες ψηφιακές πλατφόρμες. Το τραγούδι «JALLA» κυκλοφορεί από τη Minos EMI Universal.

Η Antigoni, με το τραγούδι «JALLA», θα εμφανιστεί στο δεύτερο μισό του δεύτερου ημιτελικού του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαΐου 2026 και θα μεταδίδεται ζωντανά από το ΡΙΚ.

Antigoni eurovision 2026
https://www.instagram.com/antigoni/

Βρείτε το τραγούδι «JALLA» σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και τις streaming υπηρεσίες: : https://antigoni.lnk.to/JALLA

