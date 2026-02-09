Celeb News 09.02.2026

Νίκος Κοκλώνης: Μιλά πρώτη φορά για το τέλος της φιλίας του με την Κατερίνα Καινούργιου

Ο γνωστός παραγωγός μίλησε για την εγκυμοσύνη της παρουσιάστριας, τον θάνατο του πατέρα του και την επιστροφή του J2US
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» βρέθηκε το πρωί της Κυριακής 9/2 ο Νίκος Κοκλώνης, ο οποίος αφού ευχαρίστησε δημόσια τη Σίσσυ Χρηστίδου για τη στήριξή της στις δύσκολες στιγμές του, μίλησε για την απώλεια του πατέρα του, την επιστροφή του J2US, αλλά και το επαγγελματικό του διαζύγιο και το τέλος της φιλίας του με την Κατερίνα Καινούργιου.

«Είχα πει να μην πω τίποτα, αλλά θα πω σε σένα. Για μένα, η Κατερίνα Καινούργιου ήταν και είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, όχι μόνο της επαγγελματικής μου πορείας στην τηλεόραση, αλλά ήταν ένα κεφάλαιο μεγάλο, προσωπικό. Για μένα ήταν φίλη μου, αδελφή μου. Οπότε, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που επιτέλους τα κατάφερε και θα κάνει αυτό το παιδάκι και είναι ευτυχισμένη και θέλω να είναι 100 χιλιάδες φορές πιο ευτυχισμένη.

Νίκος Κοκλώνης: Απαντά για την φερόμενη εμπλοκή του σε κύκλωμα εξαπάτησης του ελληνικού δημοσίου

Ζω από μακριά, αλλά χαίρομαι γιατί θεωρώ πως ότι κι αν έχει συμβεί μεταξύ μας, το οποίο θα το λύσουμε κάποια στιγμή οι δυο μας, είναι τόσο μεγάλο και τόσο σημαντικό ότι αυτή τη στιγμή περιμένει το παιδάκι της. Σε άλλες συνθήκες, θα ήμουν εκεί, στο μαιευτήριο, αλλά ζω από μακριά την εγκυμοσύνη της και είμαι χαρούμενος. Είμαι ευτυχισμένος που είναι ευτυχισμένη», είπε ο Νίκος Κοκλώνης.


Μιλώντας για το παρασκήνιο της συνεργασίας του με το OPEN, ο Νίκος Κοκλώνης αποκάλυψε πως όταν του έγινε πρόταση να παρουσιάσει το J2US η πρώτη του αυθόρμητη αντίδραση ήταν να ζητήσει την πρωινή ζώνη του σταθμού ώστε να βρεθεί απέναντι από την Κατερίνα Καινούργιου. «Το Just θα κάνω; Πρωί θα κάνω, απέναντι από την Κατερίνα να σκάσει» είπε γελώντας.


Για τον θάνατο του πατέρα του, αποκάλυψε: «Είναι καλοκαίρι, 5 Ιουλίου, είμαι στο σπίτι, έχω περάσει το μεγάλο πρόβλημα και το μεγάλο μου θέμα είναι πότε θα βγει το J2US και πού. Συζητάω για να βγει στον αέρα – δεν θα το ξεχάσω ποτέ – είμαι σε ένα φιλικό σπίτι κι έχω στο αθόρυβο το τηλέφωνο στο τραπέζι και βλέπω 10 κλήσεις από τον πατέρα μου. Λέω “τι με θέλει πάλι; θα τον πάρω μετά”. Επειδή επέμεινε, πήγα τουαλέτα για να τον καλέσω πίσω, αλλά δεν απάντησε ποτέ. Ήταν το τελευταίο τηλεφώνημα πριν πεθάνει. Αυτό μου έχει στοιχίσει πάρα πολύ γιατί δεν μπόρεσα να σηκώσω το τηλέφωνο να τον ακούσω τελευταία φορά. Μου έχει αφήσει ένα ηχητικό, το έχω στο κινητό μου, δεν το έχω ανοίξει, έχουν περάσει 6 μήνες και νομίζω ότι δεν μπορώ να ακούσω τι έχει να μου πει. Πιστεύω ότι ο μπαμπάς μου όταν έφυγε με βοήθησε να ξεπεράσω και ό,τι είχε απομείνει. Όλα τα καλά που έρχονται, έρχονται επειδή έχω αυτή την προστασία. Τώρα μένω και με τη μαμά μου, την έχω πάρει στο σπίτι, είναι σαν να είμαι στο σχολείο. Στις 14 Φεβρουαρίου, αν όλα πάνε καλά, έχουμε πρεμιέρα. Θα την αφιερώσω στον μπαμπά, νομίζω θα είναι εκεί κάπου και θα τον σκέφτομαι».


