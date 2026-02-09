Στο ΚΑΤ μετά από ατύχημα η Μαρέβα Μητσοτάκη

Εντός της ημέρας αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο ΚΑΤ η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, η οποία νοσηλεύτηκε έπειτα από ατύχημα που είχε στο εξωτερικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πορεία της υγείας της είναι θετική και βρίσκεται ήδη στο στάδιο της ανάρρωσης.

Η σύζυγος του πρωθυπουργού υποβλήθηκε σε επιτυχημένη μικροχειρουργική επέμβαση και στα δύο άνω άκρα, χωρίς να παρουσιαστούν επιπλοκές. Οι γιατροί εκτιμούν ότι σύντομα θα επιστρέψει στο σπίτι της, όπου θα συνεχίσει τη διαδικασία αποκατάστασης.

Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου στο Μιλάνο, όπου η κ. Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη συνόδευε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο–Κορτίνα. Μετά το ατύχημα, το ζευγάρι επέστρεψε άμεσα στην Ελλάδα. Την Κυριακή το πρωί μεταφέρθηκε στο δημόσιο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου χειρουργήθηκε από τον συντονιστή διευθυντή της Μικροχειρουργικής Κλινικής Άνω Άκρων, Εμμανουήλ Φανδρίδη. Η ιατρική ομάδα χαρακτήρισε την επέμβαση απόλυτα επιτυχημένη.





Υπενθυμίζεται ότι το πρωθυπουργικό ζεύγος είχε ταξιδέψει στο Μιλάνο από το βράδυ της Παρασκευής για να παραστεί στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δημοσιεύσει φωτογραφία από το Ολυμπιακό Στάδιο, ποζάροντας με τη σύζυγό του. Στη λεζάντα της ανάρτησης, με χιουμοριστικό τόνο, σχολίασε «αυτή τη φορά δεν βρέχει», κάνοντας αναφορά στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, όπου η έντονη βροχή είχε ταλαιπωρήσει χιλιάδες θεατές. Τότε ο πρωθυπουργός είχε παρακολουθήσει την εκδήλωση από τις κερκίδες μαζί με τη σύζυγό του και τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, φορώντας αδιάβροχα.

