Κορυφαίοι stars του παγκόσμιου κινηματογράφου στο κόκκινο χαλί της Berlinale

Σκηνοθέτες και πρωταγωνιστές με έντονη οσκαρική δυναμική δίνουν ραντεβού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου πριν την τελική ευθεία για το Λος Άντζελες

Από τις 12 έως τις 22 Φεβρουαρίου 2026 το Βερολίνο μετατρέπεται και πάλι σε παγκόσμια μητρόπολη του κινηματογράφου. Η 76η διοργάνωση της Berlinale επιστρέφει με έντονο διεθνές ενδιαφέρον, μεγάλα ονόματα και πρεμιέρες που αναμένεται να απασχολήσουν τη διεθνή κριτική. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιλογές για όλα τα γούστα, από τις υψηλού προφίλ παραγωγές του Berlinale Special έως τις πιο τολμηρές και πειραματικές προτάσεις των τμημάτων Generation και Panorama. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου φιλοξενεί φέτος ένα εντυπωσιακό σύνολο διεθνών αστέρων, καθώς αρκετοί από τους πιο πολυσυζητημένους δημιουργούς και ηθοποιούς της χρονιάς θα κάνουν στάση στη Berlinale πριν συνεχίσουν την πορεία τους προς τις τελετές βραβείων στο Λος Άντζελες.

Στις πιο πολυσυζητημένες παρουσίες του Berlinale Special συγκαταλέγεται η Isabelle Huppert στην ταινία «Η Κόμισσα του Αίματος» της Ulrike Ottinger. Η Charli XCX και ο Alexander Skarsgård πρωταγωνιστούν στο «The Moment», ενώ η Amanda Seyfriedεμφανίζεται στο «The Testament of Ann Lee». Παράλληλα, ο Sam Rockwell και η Juno Temple πρωταγωνιστούν στο «Good Luck Have Fun Don’t Die», ενώ οι John Turturro, Giancarlo Esposito και Tatiana Maslany ηγούνται του καστ στο «The Only Living Pickpocket in New York».

Μεταξύ των επιβεβαιωμένων παρουσιών ξεχωρίζει η Chloé Zhao, σκηνοθέτις της ταινίας «Hamnet», η οποία θα απονείμει βραβείο στο πλαίσιο του φεστιβάλ. Στο Βερολίνο θα βρεθεί και ο Ethan Hawke, ο οποίος θεωρείται φαβορί για ανδρική ερμηνεία και παρουσιάζει το ιστορικό δράμα «The Weight», όπου συμπρωταγωνιστεί με τον Russell Crowe.

Στο κόκκινο χαλί της Berlinale αναμένεται να παρελάσουν επίσης οι Pamela Anderson, Sophie Okonedo, Bella Ramsey, Callum Turner, Sandra Hüller, Juliette Binoche, Isabelle Huppert, Amanda Seyfried, Sam Riley, Rupert Grint και James Norton, συνθέτοντας ένα από τα πιο λαμπερά σύνολα καλεσμένων των τελευταίων ετών.

Ο Channing Tatum και η Gemma Chan θα παρευρεθούν για την παρουσίαση της νέας τους ταινίας «Josephine». Η Juliette Binoche θα συνοδεύσει το φιλμ «Queen at Sea» μαζί με τον Tom Courtenay και τη Florence Hunt, ενώ η Isabelle Huppert θα παρουσιάσει την ταινία «The Blood Countess».

Η Bella Ramsey θα εμφανιστεί στο πλευρό του Neil Patrick Harris για το «Sunny Dancer». Παρόν θα είναι και το καστ της ταινίας «Good Luck Have Fun Don’t Die», με τους Sam Rockwell, Juno Temple, Zazie Beetz και Haley Lu Richardson.

Η εναρκτήρια τελετή της φετινής Berlinale θα έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η Michelle Yeoh θα τιμηθεί με τη Χρυσή Άρκτο για τη συνολική της προσφορά στον κινηματογράφο. Το βραβείο θα της απονείμει ο Sean Baker. Στο ίδιο πλαίσιο, η Chloé Zhao θα απονείμει το Berlinale Camera στον συνθέτη Max Richter για τη μουσική της ταινίας «Hamnet». Στο Βερολίνο θα βρεθεί και ο Wim Wenders, ο οποίος θα συμμετάσχει στη διοργάνωση με την ιδιότητα του προέδρου της φετινής κριτικής επιτροπής, ενισχύοντας το κύρος ενός φεστιβάλ που και φέτος φιλοδοξεί να βρεθεί στο επίκεντρο της παγκόσμιας κινηματογραφικής επικαιρότητας.

