Το One Battle After Another και το Sinners οδηγούν την κούρσα των Όσκαρ 2026

Οι υποψηφιότητες για τα Όσκαρ 2026 ανακοινώθηκαν και επίσημα, βάζοντας τέλος σε μήνες εικασιών, προβλέψεων και παρασκηνιακών συζητήσεων γύρω από τις ταινίες και τους δημιουργούς που θα κυριαρχούσαν στη φετινή κούρσα των βραβείων. Τις ανακοινώσεις για όλες τις κατηγορίες των 98ων Βραβείων της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου πραγματοποίησαν οι ηθοποιοί Danielle Brooks και Lewis Pullman, από το Samuel Goldwyn Theater στο Μπέβερλι Χιλς, μέσω ζωντανής μετάδοσης. Η Danielle Brooks είχε υπάρξει η ίδια υποψήφια για Όσκαρ το 2024, γεγονός που έδωσε έναν επιπλέον συμβολισμό στη φετινή διαδικασία.

Η φετινή κούρσα προς τα Όσκαρ 2026 διαμορφώνεται ως μία από τις πιο ανταγωνιστικές των τελευταίων ετών, με λίγες ταινίες να συγκεντρώνουν τη μερίδα του λέοντος των υποψηφιοτήτων και να κυριαρχούν στις βασικές κατηγορίες. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η ταινία «One Battle After Another» του Paul Thomas Anderson, ένα αμερικανικό έπος που είχε ήδη κερδίσει τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ταινίας Μιούζικαλ ή Κωμωδίας. Η ταινία του Paul Thomas Anderson διεκδικεί το Χρυσό Αγαλματίδιο σε 12 κατηγορίες. Διεκδικεί τα βραβεία Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερης Σκηνοθεσίας για τον Paul Thomas Anderson, Α Ανδρικού Ρόλου για τον Leonardo DiCaprio, Β Ανδρικού Ρόλου για τον Benicio Del Toro και τον Sean Penn, Β Γυναικείου Ρόλου για την Teyana Taylor, καθώς και τα βραβεία Καλύτερης Φωτογραφίας, Καλύτερου Ήχου, Καλύτερου Μοντάζ, Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής, Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου και Καλύτερου Κάστινγκ.

Ακριβώς πίσω της ακολουθεί η ταινία «Sinners» του Ryan Coogler με 11 υποψηφιότητες, καθώς είναι υποψήφια για Καλύτερη Ταινία, Καλύτερη Σκηνοθεσία για τον Ryan Coogler, Α Ανδρικό Ρόλο για τον Michael B Jordan, Β Ανδρικό Ρόλο για τον Delroy Lindo, Β Γυναικείο Ρόλο για τη Wunmi Mosaku, καθώς και για Καλύτερο Ήχο, Καλύτερα Οπτικά Εφέ, Καλύτερο Μοντάζ, Καλύτερο Σχεδιασμό Παραγωγής, Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική και Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι με το «I Lied To You».

Η ταινία «Marty Supreme» του Josh Safdie συγκεντρώνει 8 υποψηφιότητες και διεκδικεί τα βραβεία Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερης Σκηνοθεσίας για τον Josh Safdie, Α Ανδρικού Ρόλου για τον Timothée Chalamet, καθώς και τα βραβεία Καλύτερης Φωτογραφίας, Καλύτερου Μοντάζ, Καλύτερου Σχεδιασμού Παραγωγής, Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου και Καλύτερου Κάστινγκ.

«Frankenstein» και «Hamnet»

Στις περισσότερες υποψηφιότητες ακολουθούν οι ταινίες «Frankenstein» και «Hamnet». Η ταινία «Frankenstein» συγκεντρώνει 9 υποψηφιότητες και διεκδικεί τα βραβεία Καλύτερης Ταινίας, Β Ανδρικού Ρόλου για τον Jacob Elordi, Καλύτερης Φωτογραφίας, Καλύτερου Ήχου, Καλύτερου Σχεδιασμού Παραγωγής, Καλύτερου Σχεδιασμού Κοστουμιών, Καλύτερου Μακιγιάζ και Κομμώσεων, Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής και Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου.

Η ταινία «Hamnet» της Chloé Zhao συγκεντρώνει 8 υποψηφιότητες και είναι υποψήφια για Καλύτερη Ταινία, Καλύτερη Σκηνοθεσία για τη Chloé Zhao, Α Γυναικείο Ρόλο για τη Jessie Buckley, Καλύτερο Σχεδιασμό Παραγωγής, Καλύτερο Σχεδιασμό Κοστουμιών, Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική, Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο και Καλύτερο Κάστινγκ.

Η ταινία «Sentimental Value» του Joachim Trier συγκεντρώνει 8 υποψηφιότητες και διεκδικεί τα βραβεία Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερης Σκηνοθεσίας για τον Joachim Trier, Β Ανδρικού Ρόλου για τον Stellan Skarsgård, Β Γυναικείου Ρόλου για την Elle Fanning και την Inga Ibsdotter Lilleaas, Καλύτερου Μοντάζ, Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου και Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική παρουσία της τόσο στις ερμηνευτικές όσο και στις καλλιτεχνικές κατηγορίες.

Η «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου

Η ταινία «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου καταγράφει ισχυρή παρουσία στις φετινές υποψηφιότητες, καθώς είναι υποψήφια για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Επίσης, η Emma Stone διεκδικει το Όσκαρ Α Γυναικείου Ρόλου. Παράλληλα, η «Bugonia» εμφανίζεται και στις τεχνικές και καλλιτεχνικές κατηγορίες, με υποψηφιότητες για Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική με τον Jerskin Fendrix και για Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο, επιβεβαιώνοντας ότι το έργο του Γιώργου Λάνθιμου παραμένει στο επίκεντρο της ακαδημαϊκής προσοχής και της φετινής κούρσας για τα κορυφαία βραβεία.

«Sentimental Value» του Joachim Trier

Σημαντική αναμένεται να είναι και η παρουσία ταινιών εκτός αγγλόφωνου χώρου, οι οποίες φέτος δεν περιορίζονται στην κατηγορία Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας, αλλά διεκδικούν με αξιώσεις και μεγάλες διακρίσεις. Εκτός από τη νορβηγική ταινία «Sentimental Value» του Joachim Trier που συγκεντρώνει συνολικά 8 υποψηφιότητες, ιδιαίτερα δυναμική είναι και η πορεία της βραζιλιάνικης ταινίας «The Secret Agent», η οποία είναι υποψήφια για Καλύτερη Ταινία, Α Ανδρικό Ρόλο για τον Wagner Moura, Καλύτερη Διεθνή Ταινία ως επίσημη συμμετοχή της Βραζιλίας και Καλύτερο Κάστινγκ, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για μία παραγωγή με ευρεία απήχηση πέρα από τα σύνορα της χώρας της. Η ισπανική ταινία «Sirât» ξεχωρίζει επίσης, καθώς είναι υποψήφια στην κατηγορία Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας εκπροσωπώντας την Ισπανία, ενώ παράλληλα διεκδικεί το Όσκαρ Καλύτερου Ήχου, γεγονός που της δίνει παρουσία και σε τεχνική κατηγορία υψηλού κύρους.

«It Was Just an Accident» του Jafar Panahi

Ξεχωριστή θέση κατέχει και η ταινία «It Was Just an Accident», η οποία εκπροσωπεί επίσημα τη Γαλλία στην κατηγορία Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας, αν και έχει σκηνοθετηθεί από τον Ιρανό αντικαθεστωτικό δημιουργό Jafar Panahi. Η ταινία αυτή δεν περιορίζεται στη διεθνή κατηγορία, καθώς είναι υποψήφια και για Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή αναγνώριση του έργου και τη διαχρονική απήχηση της κινηματογραφικής γραφής του Jafar Panahi. Η ισχυρή αυτή παρουσία μη αγγλόφωνων παραγωγών υπογραμμίζει τον ολοένα και πιο διεθνή χαρακτήρα των Όσκαρ, με ταινίες από την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική να διεκδικούν πλέον ισότιμα κορυφαίες κατηγορίες και να διαμορφώνουν έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό χάρτη για τη φετινή απονομή.

Η τελετή απονομής των 98ων Βραβείων Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου και θα μεταδοθεί από το ABC. Παρουσιαστής θα είναι και φέτος ο Conan O’Brien, ο οποίος επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η φετινή τελετή αποκτά επιπλέον ιστορική σημασία, καθώς το 2029 τα Όσκαρ θα αποχωρήσουν οριστικά από το ABC και θα μεταδίδονται αποκλειστικά μέσω YouTube.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες

Καλύτερη Ταινία

«Bugonia»

«F1»

«Frankenstein»

«Hamnet»

«Marty Supreme»

«One Battle After Another»

«The Secret Agent»

«Sentimental Value»

«Sinners»

«Train Dreams»

Α Γυναικείος Ρόλος

Jessie Buckley, «Hamnet»

Rose Byrne, «If I Had Legs I’d Kick You»

Kate Hudson, «Song Sung Blue»

Renate Reinsve, «Sentimental Value»

Emma Stone, «Bugonia»

Α Ανδρικός Ρόλος

Timothée Chalamet, «Marty Supreme»

Leonardo DiCaprio, «One Battle After Another»

Ethan Hawke, «Blue Moon»

Michael B Jordan, «Sinners»

Wagner Moura, «The Secret Agent»

Β Γυναικείος Ρόλος

Elle Fanning, «Sentimental Value»

Inga Ibsdotter Lilleaas, «Sentimental Value»

Amy Madigan, «Weapons»

Wunmi Mosaku, «Sinners»

Teyana Taylor, «One Battle After Another»

Β Ανδρικός Ρόλος

Benicio Del Toro, «One Battle After Another»

Jacob Elordi, «Frankenstein»

Delroy Lindo, «Sinners»

Sean Penn, «One Battle After Another»

Stellan Skarsgård, «Sentimental Value»

Σκηνοθεσία

Chloé Zhao, «Hamnet»

Josh Safdie, «Marty Supreme»

Paul Thomas Anderson, «One Battle After Another»

Joachim Trier, «Sentimental Value»

Ryan Coogler, «Sinners»

Διασκευασμένο Σενάριο

«Bugonia», Will Tracy

«Frankenstein», Guillermo del Toro

«Hamnet», Chloé Zhao και Maggie O’Farrell

«One Battle After Another», Paul Thomas Anderson

«Train Dreams», Clint Bentley και Greg Kwedar

Πρωτότυπο Σενάριο

«Blue Moon», Robert Kaplow

«It Was Just an Accident», Jafar Panahi

«Marty Supreme», Josh Safdie και Ronald Bronstein

«Sentimental Value», Joachim Trier και Eskil Vogt

«Sinners», Ryan Coogler

Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους

«The Alabama Solution»

«Come See Me in the Good Light»

«Cutting Through Rocks»

«Mr. Nobody Against Putin»

«The Perfect Neighbor»

Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

«All the Empty Rooms»

«Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud»

«Children No More: Were and Are Gone»

«The Devil Is Busy»

«Perfectly a Strangeness»

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

«Arco»

«Elio»

«KPop Demon Hunters»

«Little Amélie or the Character of Rain»

«Zootopia 2»

Ταινία Μικρού Μήκους Κινουμένων Σχεδίων

«Butterfly»

«Forevergreen»

«The Girl Who Cried Pearls»

«Retirement Plan»

«The Three Sisters»

Φωτογραφία

«Frankenstein», Dan Laustsen

«Marty Supreme», Darius Khondji

«One Battle After Another», Michael Bauman

«Sinners», Autumn Durald Arkapaw

«Train Dreams», Adolpho Veloso

Κοστούμια

«Avatar: Fire and Ash», Deborah L Scott

«Frankenstein», Kate Hawley

«Hamnet», Malgosia Turzanska

«Marty Supreme», Miyako Bellizzi

«Sinners», Ruth E Carter

Μοντάζ

«F1», Stephen Mirrione

«Marty Supreme», Ronald Bronstein και Josh Safdie

«One Battle After Another», Andy Jurgensen

«Sentimental Value», Olivier Bugge Coutté

«Sinners», Michael P Shawver

Διεθνής Ταινία

«It Was Just an Accident» Γαλλία

«The Secret Agent» Βραζιλία

«Sentimental Value» Νορβηγία

«Sirât» Ισπανία

«The Voice of Hind Rajab» Τυνησία

Ταινία Μικρού Μήκους Ζωντανής Δράσης

«Butcher’s Stain»

«A Friend of Dorothy»

«Jane Austen’s Period Drama»

«The Singers»

«Two People Exchanging Saliva»

Μακιγιάζ και Κομμώσεις

«Frankenstein», Mike Hill, Jordan Samuel και Cliona Furey

«Kokuho», Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino και Tadashi Nishimatsu

«Sinners», Ken Diaz, Mike Fontaine και Shunika Terry

«The Smashing Machine», Kazu Hiro, Glen Griffin και Bjoern Rehbein

«The Ugly Stepsister», Thomas Foldberg και Anne Cathrine Sauerberg

Πρωτότυπη Μουσική

«Bugonia», Jerskin Fendrix

«Frankenstein», Alexandre Desplat

«Hamnet», Max Richter

«One Battle After Another», Jonny Greenwood

«Sinners», Ludwig Göransson

Πρωτότυπο Τραγούδι

«Dear Me» από το «Diane Warren: Relentless»

«Golden» από το «KPop Demon Hunters»

«Highest 2 Lowest» από το «Highest 2 Lowest»

«I Lied To You» από το «Sinners»

«Sweet Dreams Of Joy» από το «Viva Verdi!»

«Train Dreams» από το «Train Dreams»

Σκηνικά

«Frankenstein»

«Hamnet»

«Marty Supreme»

«One Battle After Another»

«Sinners»

Ήχος

«F1»

«Frankenstein»

«One Battle After Another»

«Sinners»

«Sirât»

«Train Dreams»

Οπτικά Εφέ

«Avatar: Fire and Ash»

«F1»

«Jurassic World Rebirth»

«The Lost Bus»

«Sinners»

Κάστινγκ

«Hamnet»

«Marty Supreme»

«One Battle After Another»

«The Secret Agent»

«Sinners»

