Mad Bubble
Mad Bubble
Ζώδια 22.01.2026

Extreme Sports Lovers: Αυτά είναι τα 4 ζώδια που κάθε ΣΚ είναι για σκι στην Αράχωβα

Extreme Sports Lovers: Αυτά είναι τα 4 ζώδια που κάθε ΣΚ είναι για σκι στην Αράχωβα
Δεν χάνουν ευκαιρία για γρήγορες κατηφόρες και extreme εμπειρίες
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Αν ανήκεις στους λάτρεις της αδρεναλίνης, ξέρεις ότι δεν υπάρχει καλύτερη αίσθηση από το να κατεβαίνεις τις χιονισμένες πλαγιές της Αράχωβας με τα skis ή το snowboard σου. Κι όπως σε κάθε extreme sport, κάποιοι άνθρωποι φαίνεται να έχουν γεννηθεί για αυτήν την εμπειρία.  Σύμφωνα με τα ζώδια, 4 ξεχωρίζουν για το πείσμα, την τόλμη και την αγάπη τους για την ταχύτητα.

Extreme Sports Lovers: Αυτά είναι τα 4 ζώδια που κάθε ΣΚ είναι για σκι στην Αράχωβα
Pinterest.com

1. Κριός

Γεννημένοι για δράση, οι Κριοί δε χάνουν ευκαιρία για μια δόση αδρεναλίνης. Κάθε Σαββατοκύριακο στην Αράχωβα είναι για αυτούς η τέλεια αφορμή να δοκιμάσουν τα όριά τους στις πίστες. Θα είναι οι πρώτοι στην ουρά του lift και οι τελευταίοι που θα κατεβούν από το βουνό.

Διάβασε επίσης: Αγκαλιά με το θερμόμετρο: Αυτά είναι τα 3 πιο αρρωστιάρικα ζώδια

2. Τοξότης

Οι Τοξότες αγαπούν την ελευθερία και τις περιπέτειες. Το σκι δεν είναι απλώς ένα χόμπι για αυτούς, είναι τρόπος ζωής. Κάθε καμπύλη της πλαγιάς τους φέρνει χαρά και ενθουσιασμό, ενώ η αίσθηση του ανέμου στο πρόσωπο τους γεμίζει ενέργεια για όλη την εβδομάδα.

Extreme Sports Lovers: Αυτά είναι τα 4 ζώδια που κάθε ΣΚ είναι για σκι στην Αράχωβα
Pinterest.com

3. Λέων

Οι Λέοντες λατρεύουν να εντυπωσιάζουν και το βουνό τους δίνει την τέλεια ευκαιρία. Δυνατοί, θαρραλέοι και γεμάτοι αυτοπεποίθηση, κάνουν κάθε στροφή με στυλ, ενώ οι φίλοι τους δεν χάνουν λεπτό να τους παρακολουθήσουν και να χειροκροτήσουν κάθε τους κίνηση.

Extreme Sports Lovers: Αυτά είναι τα 4 ζώδια που κάθε ΣΚ είναι για σκι στην Αράχωβα
Pinterest.com

4. Υδροχόος

Οι Υδροχόοι αγαπούν το διαφορετικό και το απρόβλεπτο. Θα δοκιμάσουν κάθε πίστα, κάθε νέο κόλπο και θα αναζητήσουν το κάτι διαφορετικό που θα τους προσφέρει τη μεγαλύτερη αίσθηση ελευθερίας και χαράς. Το extreme στυλ τους και η φαντασία τους κάνουν κάθε ΣΚ στην Αράχωβα αξέχαστη εμπειρία.

Extreme Sports Lovers: Αυτά είναι τα 4 ζώδια που κάθε ΣΚ είναι για σκι στην Αράχωβα
Pinterest.com

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Φτιαγμένα από… ζάχαρη: Αυτά είναι τα 4 ζώδια που μισούν όσο τίποτα την βροχή

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ζώδια σκι
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Μπαμπά, σ’αγαπώ: Πότε κάνει πρεμιέρα η νέα οικογενειακή σειρά του Alpha

Μπαμπά, σ’αγαπώ: Πότε κάνει πρεμιέρα η νέα οικογενειακή σειρά του Alpha

22.01.2026
Επόμενο
Το One Battle After Another και το Sinners οδηγούν την κούρσα των Όσκαρ 2026

Το One Battle After Another και το Sinners οδηγούν την κούρσα των Όσκαρ 2026

22.01.2026

Δες επίσης

Άσε κάτω τον καφέ: Αυτά είναι τα 7 καλύτερα τρόφιμα για full ενέργεια
Food

Άσε κάτω τον καφέ: Αυτά είναι τα 7 καλύτερα τρόφιμα για full ενέργεια

22.01.2026
O Jaden Smith παρουσιάζει την πρώτη του συλλογή για τον οίκο Louboutin
Fashion

O Jaden Smith παρουσιάζει την πρώτη του συλλογή για τον οίκο Louboutin

22.01.2026
5 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι ο επιδερμικός σου φραγμός βρίσκεται σε κίνδυνο
Beauty

5 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι ο επιδερμικός σου φραγμός βρίσκεται σε κίνδυνο

22.01.2026
Ταξίδι στον χρόνο: Τα 4 fashion trends που έχουν επιστρέψει από το 2016
Fashion

Ταξίδι στον χρόνο: Τα 4 fashion trends που έχουν επιστρέψει από το 2016

22.01.2026
Υπό 24ωρη ιατρική φροντίδα ο Phil Collins
Life

Υπό 24ωρη ιατρική φροντίδα ο Phil Collins

22.01.2026
Το hack που σώζει το μαρούλι από τα μαυρισμένα φύλλα
Life

Το hack που σώζει το μαρούλι από τα μαυρισμένα φύλλα

22.01.2026
Η ασυνήθιστη ρουτίνα ντεμακιγιάζ της Selena Gomez που λειτουργεί
Beauty

Η ασυνήθιστη ρουτίνα ντεμακιγιάζ της Selena Gomez που λειτουργεί

22.01.2026
5 fashion trends που ξεχώρισαν στη συλλογή Dior Homme FW 2026-2027
Fashion

5 fashion trends που ξεχώρισαν στη συλλογή Dior Homme FW 2026-2027

22.01.2026
Το beauty μυστικό της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη που κάνει τη διαφορά στο δέρμα
Beauty

Το beauty μυστικό της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη που κάνει τη διαφορά στο δέρμα

22.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Χρειάζονται 18 ώρες προγράμματος για τους παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Χρειάζονται 18 ώρες προγράμματος για τους παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

ΕΚΚΟΜΕΔ: Πλαίσιο Χρηματοδότησης Ελληνικού Κινηματογράφου για το 2026

ΕΚΚΟΜΕΔ: Πλαίσιο Χρηματοδότησης Ελληνικού Κινηματογράφου για το 2026

«Λευκός Καπνός» για τη Γροιλανδία: Ο Τραμπ απέσυρε την απειλή δασμών – Ξέφρενο ράλι στη Wall Street

«Λευκός Καπνός» για τη Γροιλανδία: Ο Τραμπ απέσυρε την απειλή δασμών – Ξέφρενο ράλι στη Wall Street

Φόβος στα κομματικά επιτελεία απο την άνοδο της Καρυστιανού

Φόβος στα κομματικά επιτελεία απο την άνοδο της Καρυστιανού

Παγίδες στα ελληνοτουρκικά

Παγίδες στα ελληνοτουρκικά