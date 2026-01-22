Η Emma Stone σπάει ρεκόρ στα Όσκαρ – 4 οι υποψηφιότητες για το Bugonia

Οι ανακοινώσεις των υποψηφιοτήτων για τα Όσκαρ 2026 έφεραν και πάλι στο προσκήνιο τη σταθερά ανοδική πορεία του Γιώργου Λάνθιμου στο διεθνές κινηματογραφικό στερέωμα, αλλά και τη διαρκώς ενισχυόμενη θέση της Emma Stone ανάμεσα στις κορυφαίες πρωταγωνίστριες της γενιάς της. Ανάμεσα στις ταινίες που ξεχώρισαν στη φετινή κούρσα των βραβείων βρίσκεται η «Bugonia», επιβεβαιώνοντας ότι η δημιουργική σύμπραξη του Έλληνα σκηνοθέτη με τη βραβευμένη ηθοποιό συνεχίζει να αποδίδει καρπούς.

Διάβασε επίσης: Χρυσές Σφαίρες 2026: Όλοι οι νικητές της μεγάλης βραδιάς

Η ταινία «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου καταγράφει ισχυρή παρουσία στις φετινές υποψηφιότητες, καθώς διεκδικεί το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Παράλληλα, η Emma Stone είναι υποψήφια για το Όσκαρ Α Γυναικείου Ρόλου για την πρωταγωνιστική της ερμηνεία, ενώ η ταινία εμφανίζεται και σε σημαντικές τεχνικές και καλλιτεχνικές κατηγορίες, με υποψηφιότητες για Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική με τον Jerskin Fendrix και για Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο. Οι διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν ότι το έργο του Γιώργου Λάνθιμου παραμένει στο επίκεντρο της προσοχής και της φετινής κούρσας για τα κορυφαία κινηματογραφικά βραβεία.

Η υποψηφιότητα της Emma Stone για το «Bugonia» συνοδεύεται και από ένα ιστορικό ορόσημο. Η 37χρονη σταρ έγινε η νεότερη γυναίκα στην ιστορία των Όσκαρ που συγκεντρώνει συνολικά 7 υποψηφιότητες και το δεύτερο νεότερο πρόσωπο συνολικά μετά τον Walt Disney, ο οποίος είχε φτάσει στο ίδιο νούμερο το 1936 σε ηλικία 34 ετών. Μέχρι σήμερα, το σχετικό ρεκόρ για τις γυναίκες κατείχε η Meryl Streep, η οποία είχε προταθεί για έβδομη φορά το 1988 σε ηλικία 38 ετών. Η Emma Stone είναι επίσης η πρώτη γυναίκα που προτείνεται δύο φορές για ερμηνεία και παραγωγή στην ίδια ταινία, έχοντας προηγουμένως πετύχει το ίδιο επίτευγμα με το «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου και πλέον επαναλαμβάνοντάς το με τη «Bugonia». Με τον τρόπο αυτό εδραιώνει ακόμη περισσότερο τη θέση της ως μία από τις σημαντικότερες πρωταγωνίστριες της σύγχρονης κινηματογραφικής γενιάς.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και το γεγονός ότι η «Bugonia» αποτελεί την τέταρτη μεγάλου μήκους συνεργασία της Emma Stone με τον Γιώργο Λάνθιμο, μετά τις ταινίες «The Favourite», «Poor Things» και «Kinds of Kindness». Η συχνή αυτή δημιουργική σύμπραξη έχει συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση του εντυπωσιακού ρεκόρ υποψηφιοτήτων της στα Όσκαρ. Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο το «The Favourite» όσο και το «Poor Things» είχαν επίσης προταθεί για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας στις χρονιές τους, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία του διδύμου Λάνθιμου – Stone στην κορυφή του διεθνούς κινηματογράφου.

Στην κατηγορία Α Γυναικείου Ρόλου για το 2026, η Emma Stone είναι υποψήφια μαζί με την Jessie Buckley για το «Hamnet», τη Rose Byrne για το «If I Had Legs I’d Kick You», την Kate Hudson για το «Song Sung Blue» και τη Renate Reinsve για το «Sentimental Value». Η Jessie Buckley θεωρείται από πολλούς το φαβορί της κατηγορίας, ενώ η Rose Byrne είχε ήδη επικρατήσει της Emma Stone στις Χρυσές Σφαίρες, κερδίζοντας το βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας σε Ταινία Κωμωδίας ή Δράματος, με την Jessie Buckley να διαγωνίζεται τότε στην κατηγορία του δράματος. Όλα αυτά διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τοπίο, στο οποίο η «Bugonia» και η Emma Stone διεκδικούν πρωταγωνιστικό ρόλο στη φετινή τελική ευθεία προς τη μεγάλη βραδιά των Όσκαρ.

Διάβασε επίσης: Το One Battle After Another και το Sinners οδηγούν την κούρσα των Όσκαρ 2026

Δες κι αυτό…