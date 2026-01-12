Χρυσές Σφαίρες 2026: Όλοι οι νικητές της μεγάλης βραδιάς

Η 83η τελετή των Χρυσών Σφαιρών ανέδειξε τους νικητές της χρονιάς σε ταινίες, σειρές και ερμηνείες, σηματοδοτώντας την έναρξη της φετινής awards season

Η 83η απονομή των Χρυσών Σφαιρών ανέδειξε τις ταινίες, τις σειρές και τις ερμηνείες που ξεχώρισαν τη χρονιά που πέρασε, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της φετινής awards season. Η βραδιά συνδύασε αναμενόμενες νίκες με εκπλήξεις, φέρνοντας στο προσκήνιο τόσο μεγάλες παραγωγές όσο και ανεξάρτητες δημιουργίες που συζητήθηκαν και άφησαν το στίγμα τους στον κινηματογραφικό και τηλεοπτικό χάρτη.

Οι νικητές αντικατοπτρίζουν την ποικιλία και τη δυναμική της σύγχρονης δημιουργίας, με ταινίες που διακρίθηκαν σε δράμα, κωμωδία και animation, διεθνείς παραγωγές και σειρές που κέρδισαν το κοινό και την κριτική. Από τη σκηνή της τελετής πέρασαν ονόματα που επιβεβαίωσαν τη σταθερή τους αξία και νέοι καλλιτέχνες που ξεχώρισαν με τις ερμηνείες τους.

Κινηματογράφος – Ταινίες

Καλύτερη Ταινία – Δράμα: Hamnet

Καλύτερη Ταινία – Μιούζικαλ ή Κωμωδία: One Battle After Another

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων: KPop Demon Hunters

Καλύτερη Μη Αγγλόφωνη Ταινία: The Secret Agent

Κινηματογραφικοί Ρόλοι – Α’ Ρόλοι

Α’ Γυναικείος Ρόλος – Δράμα: Jessie Buckley (Hamnet)

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Δράμα: Wagner Moura (The Secret Agent)

Α’ Γυναικείος Ρόλος – Μιούζικαλ/Κωμωδία: Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Μιούζικαλ/Κωμωδία: Timothée Chalamet (Marty Supreme)

Κινηματογραφικοί Ρόλοι – Β’ Ρόλοι

Β’ Γυναικείος Ρόλος: Teyana Taylor (One Battle After Another)

Β’ Ανδρικός Ρόλος: Stellan Skarsgård (Sentimental Value)

Σκηνοθεσία & Σενάριο

Καλύτερη Σκηνοθεσία: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)

Καλύτερο Σενάριο: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)

Μουσική – Τραγούδι

Καλύτερη Μουσική Ταινίας: Jonny Greenwood (One Battle After Another)

Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας: “Golden” (KPop Demon Hunters)

Cinematic & Box Office Achievement: Sinners

Τηλεόραση – Σειρές

Καλύτερη Δραματική Σειρά: The Pitt

Καλύτερη Κωμική Σειρά: The Studio

Καλύτερη Limited / Anthology / TV Movie: Adolescence

Τηλεοπτικοί Ρόλοι – Α’ Ρόλοι

Α’ Γυναικείος Ρόλος – Δραματική Σειρά: Rhea Seahorn (Pluribus)

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Δραματική Σειρά: Noah Wyle (The Pitt)

Α’ Γυναικείος Ρόλος – Κωμική Σειρά: Jean Smart (Hacks)

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Κωμική Σειρά: Seth Rogen (The Studio)

Α’ Γυναικείος Ρόλος – Limited / Anthology: Michelle Williams (Dying For Sex)

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Limited / Anthology: Stephen Graham (Adolescence)

Τηλεοπτικοί Ρόλοι – Β’ Ρόλοι

Β’ Γυναικείος Ρόλος – Τηλεόραση: Erin Doherty (Adolescence)

Β’ Ανδρικός Ρόλος – Τηλεόραση: Owen Cooper (Adolescence)

Stand-Up – Podcasts

Καλύτερη Stand-Up Κωμωδία: Rickey Gervais (Mortality)

Καλύτερο Podcast: Good Hang with Amy Poehler

