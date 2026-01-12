Mad Bubble
Mad Bubble
Screen News 12.01.2026

Χρυσές Σφαίρες 2026: Όλοι οι νικητές της μεγάλης βραδιάς

chalamet_dicaprio
Η 83η τελετή των Χρυσών Σφαιρών ανέδειξε τους νικητές της χρονιάς σε ταινίες, σειρές και ερμηνείες, σηματοδοτώντας την έναρξη της φετινής awards season
Μαρία Χατζηγιάννη

Η 83η απονομή των Χρυσών Σφαιρών ανέδειξε τις ταινίες, τις σειρές και τις ερμηνείες που ξεχώρισαν τη χρονιά που πέρασε, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της φετινής awards season. Η βραδιά συνδύασε αναμενόμενες νίκες με εκπλήξεις, φέρνοντας στο προσκήνιο τόσο μεγάλες παραγωγές όσο και ανεξάρτητες δημιουργίες που συζητήθηκαν και άφησαν το στίγμα τους στον κινηματογραφικό και τηλεοπτικό χάρτη.

Οι νικητές αντικατοπτρίζουν την ποικιλία και τη δυναμική της σύγχρονης δημιουργίας, με ταινίες που διακρίθηκαν σε δράμα, κωμωδία και animation, διεθνείς παραγωγές και σειρές που κέρδισαν το κοινό και την κριτική. Από τη σκηνή της τελετής πέρασαν ονόματα που επιβεβαίωσαν τη σταθερή τους αξία και νέοι καλλιτέχνες που ξεχώρισαν με τις ερμηνείες τους.

chalamet_lopez
https://www.instagram.com/goldenglobes/

Διάβασε επίσης: Χρυσές Σφαίρες 2026: Σάτιρα, πολιτικές αιχμές και μεγάλες στιγμές στην επίσημη έναρξη της awards season

Κινηματογράφος – Ταινίες

  • Καλύτερη Ταινία – Δράμα: Hamnet
  • Καλύτερη Ταινία – Μιούζικαλ ή Κωμωδία: One Battle After Another
  • Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων: KPop Demon Hunters
  • Καλύτερη Μη Αγγλόφωνη Ταινία: The Secret Agent
  • Κινηματογραφικοί Ρόλοι – Α’ Ρόλοι
  • Α’ Γυναικείος Ρόλος – Δράμα: Jessie Buckley (Hamnet)
  • Α’ Ανδρικός Ρόλος – Δράμα: Wagner Moura (The Secret Agent)
  • Α’ Γυναικείος Ρόλος – Μιούζικαλ/Κωμωδία: Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)
  • Α’ Ανδρικός Ρόλος – Μιούζικαλ/Κωμωδία: Timothée Chalamet (Marty Supreme)
  • Κινηματογραφικοί Ρόλοι – Β’ Ρόλοι
  • Β’ Γυναικείος Ρόλος: Teyana Taylor (One Battle After Another)
  • Β’ Ανδρικός Ρόλος: Stellan Skarsgård (Sentimental Value)
  • Σκηνοθεσία & Σενάριο
  • Καλύτερη Σκηνοθεσία: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)
  • Καλύτερο Σενάριο: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)

Μουσική – Τραγούδι

  • Καλύτερη Μουσική Ταινίας: Jonny Greenwood (One Battle After Another)
  • Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας: “Golden” (KPop Demon Hunters)
  • Cinematic & Box Office Achievement: Sinners

Τηλεόραση – Σειρές

  • Καλύτερη Δραματική Σειρά: The Pitt
  • Καλύτερη Κωμική Σειρά: The Studio
  • Καλύτερη Limited / Anthology / TV Movie: Adolescence
  • Τηλεοπτικοί Ρόλοι – Α’ Ρόλοι
  • Α’ Γυναικείος Ρόλος – Δραματική Σειρά: Rhea Seahorn (Pluribus)
  • Α’ Ανδρικός Ρόλος – Δραματική Σειρά: Noah Wyle (The Pitt)
  • Α’ Γυναικείος Ρόλος – Κωμική Σειρά: Jean Smart (Hacks)
  • Α’ Ανδρικός Ρόλος – Κωμική Σειρά: Seth Rogen (The Studio)
  • Α’ Γυναικείος Ρόλος – Limited / Anthology: Michelle Williams (Dying For Sex)
  • Α’ Ανδρικός Ρόλος – Limited / Anthology: Stephen Graham (Adolescence)
  • Τηλεοπτικοί Ρόλοι – Β’ Ρόλοι
  • Β’ Γυναικείος Ρόλος – Τηλεόραση: Erin Doherty (Adolescence)
  • Β’ Ανδρικός Ρόλος – Τηλεόραση: Owen Cooper (Adolescence)

Stand-Up – Podcasts

  • Καλύτερη Stand-Up Κωμωδία: Rickey Gervais (Mortality)
  • Καλύτερο Podcast: Good Hang with Amy Poehler

Διάβασε επίσης: Golden Eve: Τιμητικό βραβείο για την Sarah Jessica Parker και την Helen Mirren

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Golden Globes ΒΡΑΒΕΙΑ σινεμά Χρυσές Σφαίρες 2026
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Χρυσές Σφαίρες 2026: Σάτιρα, πολιτικές αιχμές και μεγάλες στιγμές στην επίσημη έναρξη της awards season

Χρυσές Σφαίρες 2026: Σάτιρα, πολιτικές αιχμές και μεγάλες στιγμές στην επίσημη έναρξη της awards season

12.01.2026
Επόμενο
Η Taylor Swift κυριαρχεί στις υποψηφιότητες των ραδιοφωνικών βραβείων του 2026

Η Taylor Swift κυριαρχεί στις υποψηφιότητες των ραδιοφωνικών βραβείων του 2026

12.01.2026

Δες επίσης

O Tom Cruise στο πλατό του Star Wars – Γύρισε σκηνή μονομαχίας με φωτόσπαθο
Cinema

O Tom Cruise στο πλατό του Star Wars – Γύρισε σκηνή μονομαχίας με φωτόσπαθο

12.01.2026
Χρυσές Σφαίρες 2026: Σάτιρα, πολιτικές αιχμές και μεγάλες στιγμές στην επίσημη έναρξη της awards season
Cinema

Χρυσές Σφαίρες 2026: Σάτιρα, πολιτικές αιχμές και μεγάλες στιγμές στην επίσημη έναρξη της awards season

12.01.2026
Το χιουμοριστικό σχόλιο της Jennifer Lawrence για την υποψηφιότητα της Emma Stone στα Actor Awards
Cinema

Το χιουμοριστικό σχόλιο της Jennifer Lawrence για την υποψηφιότητα της Emma Stone στα Actor Awards

12.01.2026
Golden Eve: Τιμητικό βραβείο για την Sarah Jessica Parker και την Helen Mirren
Cinema

Golden Eve: Τιμητικό βραβείο για την Sarah Jessica Parker και την Helen Mirren

11.01.2026
Leonardo DiCaprio και Timothée Chalamet: Μονομαχία κορυφής στις Χρυσές Σφαίρες
Cinema

Leonardo DiCaprio και Timothée Chalamet: Μονομαχία κορυφής στις Χρυσές Σφαίρες

11.01.2026
Φωτεινή Πελούζo: Σε αυτή τη σειρά του Netflix συμμετέχει η πρωταγωνίστρια της «Μεγάλης Χίμαιρας»
Cinema

Φωτεινή Πελούζo: Σε αυτή τη σειρά του Netflix συμμετέχει η πρωταγωνίστρια της «Μεγάλης Χίμαιρας»

11.01.2026
Ο λόγος που ο Michael B. Jordan έκλαψε βλέποντας το Sinners
Cinema

Ο λόγος που ο Michael B. Jordan έκλαψε βλέποντας το Sinners

11.01.2026
Marty Supreme: Η μεγάλη επιστροφή της Fran Drescher
Cinema

Marty Supreme: Η μεγάλη επιστροφή της Fran Drescher

10.01.2026
Callum Turner και Dua Lipa: Το power couple του νέου James Bond
Cinema

Callum Turner και Dua Lipa: Το power couple του νέου James Bond

10.01.2026
Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Το χάος στο ραδιόφωνο απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων-Ποιοι δεν θέλουν να δοθούν οι άδειες

Το χάος στο ραδιόφωνο απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων-Ποιοι δεν θέλουν να δοθούν οι άδειες

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Β. Ζωγράφος στο “Π”: FIR Αθηνών σε αποσύνδεση και ψηφιακή αξιοπιστία σε buffering

Β. Ζωγράφος στο “Π”: FIR Αθηνών σε αποσύνδεση και ψηφιακή αξιοπιστία σε buffering

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται