Το νέο μανικιούρ της Dua Lipa φέρνει τη λάμψη στην καρδιά του χειμώνα

dua_lipa_nixia
Η Dua Lipa δείχνει πώς τα glitter νύχια γίνονται η απόλυτη τάση για τον χειμώνα και τη νέα χρονιά, προσθέτοντας λάμψη
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο χειμώνας συνήθως φέρνει πιο σκούρα και μελαγχολικά χρώματα στα νύχια, όπως το βαθύ κόκκινο, το μπλε και το μαύρο. Φέτος, όμως, η τάση αλλάζει και το γκλίτερ γίνεται η απόλυτη επιλογή για τη σεζόν, φέρνοντας φως και ένταση σε κάθε manicure. Η Dua Lipa, για παράδειγμα, ξεκίνησε τη νέα χρονιά με ένα μαγευτικό μανικιούρ γεμάτο πολύχρωμο glitter και κομφετί, αποδεικνύοντας πώς η λάμψη μπορεί να αναβαθμίσει ακόμα και τις πιο καθημερινές εμφανίσεις.

Η αισθητική αυτή δεν περιορίζεται πλέον σε ειδικές περιστάσεις. Τα πολύχρωμα glitter και τα κομφετί μπορούν να φορεθούν καθημερινά, αναδεικνύοντας τη διάθεση και προσθέτοντας έναν παιχνιδιάρικο τόνο στο χειμερινό look. Αυτή η τάση υπογραμμίζει ότι τα νύχια μπορούν να γίνουν μικροί καμβάδες έκφρασης και διασκέδασης, ακόμα και σε εποχές που κυριαρχούν οι ουδέτεροι τόνοι.

dua_lipa_nixia
Το 2026, το festive manicure δεν είναι μόνο για τις γιορτές. Ο χειμώνας και η άνοιξη μπορούν να γίνουν πιο φωτεινές χάρη σε λαμπερές αποχρώσεις, οβάλ ή τετράγωνα σχήματα και εντυπωσιακά μοτίβα με glitter. Η Dua Lipa δείχνει πώς τα nail art μπορούν να συνδυάζουν ασημένια και χρυσά glitter με πολύχρωμα κομφετί, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που τραβάει τα βλέμματα.

dua_lipa_nixia
Το σημαντικό είναι ότι η λάμψη των νυχιών μπορεί να αναβαθμίσει ολόκληρη την εμφάνιση, ανεβάζοντας τη διάθεση και προσθέτοντας μια δόση πολυτέλειας στην καθημερινότητα. Είτε πρόκειται για ένα επαγγελματικό ραντεβού είτε για μία χαλαρή έξοδο, τα glitter νύχια, όπως αυτά που επιλέγει η Dua Lipa, αποτελούν το αξεσουάρ που κάνει τη διαφορά, συνδυάζοντας στυλ, φαντασία και παιχνιδιάρικη διάθεση.

