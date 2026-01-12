Yolo 12.01.2026

Superman που είχε κλαπεί από τον Nicolas Cage πουλήθηκε για 15 εκατ.

Το «Action Comics No 1» του 1938, που επεστράφη στον Nicolas Cage 10 χρόνια μετά την κλοπή του καταγράφει νέο ρεκόρ στην αγορά συλλεκτικών κόμικ
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ένα εξαιρετικά σπάνιο αντίτυπο του κόμικ «Action Comics No 1» του 1938, του τεύχους που σύστησε για πρώτη φορά τον  Superman στο παγκόσμιο κοινό, πουλήθηκε έναντι 15 εκατομμυρίων δολαρίων σε ιδιώτη συλλέκτη, το όνομα του οποίου παραμένει άγνωστο. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε ιδιωτικά και ανακοινώθηκε από την εταιρεία Metropolis Collectibles Comic Connect με έδρα τη Νέα Υόρκη. Το συγκεκριμένο αντίτυπο έχει μια ιδιαίτερα φορτισμένη ιστορία, καθώς στο παρελθόν είχε κλαπεί από την κατοικία του ηθοποιού Nicolas Cage και του επεστράφη 10 χρόνια αργότερα. Η πώληση αυτή καταρρίπτει το προηγούμενο ρεκόρ για κόμικ, το οποίο είχε σημειωθεί τον Νοέμβριο, όταν ένα αντίτυπο του «Superman» No 1 πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 9,12 εκατομμυρίων δολαρίων. Και στις δύο περιπτώσεις, τα ποσά ξεπερνούν κατά πολύ την αρχική τιμή πώλησης των κόμικ, τα οποία το 1938 κόστιζαν μόλις 10 σεντς, ποσό που αντιστοιχεί σήμερα σε περίπου 2,25 δολάρια. Το «Action Comics No 1» θεωρείται θεμελιώδες έργο για την ιστορία της ποπ κουλτούρας, καθώς περιλαμβάνει την πρώτη εμφάνιση του Superman και αποδίδεται ευρέως ως το κόμικ που καθόρισε το είδος των υπερηρώων όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Εκτιμάται ότι λιγότερα από 100 αντίτυπα του τεύχους εξακολουθούν να υπάρχουν.

Η συμφωνία διαμεσολαβήθηκε από την Metropolis Collectibles Comic Connect, η οποία ανέφερε ότι τόσο ο πωλητής όσο και ο αγοραστής επέλεξαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους. Σύμφωνα με την εταιρεία, το αντίτυπο έχει βαθμολογηθεί με 9 στα 10 από την Certified Guaranty Company, τον οργανισμό που ειδικεύεται στην πιστοποίηση συλλεκτικών αντικειμένων, γεγονός που το καθιστά ένα από τα υψηλότερα βαθμολογημένα αντίτυπα του συγκεκριμένου κόμικ. Η αξία του ενισχύθηκε περαιτέρω από τη σύνδεσή του με τον Nicolas Cage. Ο ηθοποιός, γνωστός από ταινίες όπως τα «Con Air» και «National Treasure», είχε αγοράσει το συγκεκριμένο κόμικ το 1996 έναντι 150.000 δολαρίων, ποσό που τότε αποτελούσε ρεκόρ. Το 2000, το κόμικ κλάπηκε κατά τη διάρκεια πάρτι στο σπίτι του και εντοπίστηκε τελικά το 2011 μέσα σε αποθηκευτικό χώρο στην Καλιφόρνια.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο διευθύνων σύμβουλος της Metropolis Comic Connect, Stephen Fishler, σχολίασε ότι κατά τη διάρκεια αυτής της ενδεκαετούς περιόδου η αξία του κόμικ εκτοξεύθηκε. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο κλέφτης έκανε τον Nicolas Cage πολύ πλουσιότερο κλέβοντάς το. Ο Nicolas Cage επανενώθηκε με το κόμικ και έξι μήνες αργότερα το πούλησε σε δημοπρασία έναντι 2,2 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Stephen Fishler παρομοίασε την πορεία του Action Comics No 1 με την κλοπή της «Μόνα Λίζα» του Leonardo Da Vinci από το Μουσείο του Λούβρου το 1911, ένα γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά στο να μετατραπεί το έργο σε παγκόσμιο σύμβολο. Όπως δήλωσε, η ανάκτηση του πίνακα έκανε τη «Μόνα Λίζα» να περάσει από ένα σπουδαίο έργο του Leonardo Da Vinci σε παγκόσμιο πολιτιστικό είδωλο και αυτό ακριβώς αντιπροσωπεύει σήμερα και το «Action Comics No 1», ένα εμβληματικό σύμβολο της αμερικανικής ποπ κουλτούρας.

Nicolas Cage SUPERMAN Δημοπρασία κομικ
